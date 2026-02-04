Advertisement
trendingNow13098076
Hindi Newsदेशविपक्षी महिला सांसदों ने PM की सीट को घेरा, किया हंगामा, मोदी डर गए वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार

विपक्षी महिला सांसदों ने PM की सीट को घेरा, किया हंगामा, 'मोदी डर गए' वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का पीएम मोदी आज जवाब देने वाले थे. हालांकि, विपक्ष के भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा. इस बीच बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने एक गंभीर आरोप विपक्षी महिला सांसदों पर लगाया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 04, 2026, 07:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विपक्षी महिला सांसदों ने PM की सीट को घेरा, किया हंगामा, 'मोदी डर गए' वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार

Parliament Budget Session: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने वाले थे. हालांकि, भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं हो सकी. जोरदार हंगामे की वजह से पीठासीन संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया. इस कारण पीएम मोदी का भी संबोधन टल गया. अब इसको लेकर बीजेपी की ओर से विपक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. 

बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने लोकसभा की कार्यवाही के दौरान भारी हंगामा और स्थगन को लेकर आरोप लगाया कि पीएम मोदी जहां बैठते हैं, विपक्ष के लोग वहां तक चढ़ गए. मनोज तिवारी का आरोप है कि विपक्ष की महिला सांसदों ने पीएम की चेयर का घेराव किया. मनोज तिवारी ने यहां तक कह दिया कि विपक्ष की महिला सदस्यों की मंशा पीएम पर हमले की थी. 

लोकसभा में भारी हंगामा 

दरअसल, लोकसभा में आज भी पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब के कुछ अंशों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति न मिलने पर विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया. राहुल गांधी का कहना है कि वह इस किताब के कुछ अंश देश के सामने रखना चाहते हैं. हालांकि, सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया है कि जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, उसको सदन के पटल पर नहीं रखा जा सकता. इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने लोकसभा में भारी हंगामा किया और कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा. 

वहीं, पीएम मोदी के बोलने से ठीक पहले वर्षा गायकवाड़ और ज्योतिमणि सहित विपक्ष की कुछ महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी की सीट सहित सत्ताधारी पार्टी की सीटों की कुर्सियों को अवरुद्ध कर दिया. इस दौरान विपक्षी महिला सांसदों ने एक बड़ा बैनर भी लिया था. जिसपर लिखा जो सही है वही करो. बता दें कि इन विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन मंगलवार को हुए आठ विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ था. इसके बाद पीठासीन संध्या राय ने कार्यवाही स्थगित कर दी. इसके बाद महिला सांसदों ने कई मंत्रियों के आग्रह पर ही अपना अवरोध समाप्त किया. 

यह भी पढ़ें: 'जब भी मोदी जी को डराया जाता है, वे संसद से भाग जाते हैं....,' सदन में पीएम का भाषण टलने पर विपक्ष का कटाक्ष, TMC ने उठाई उंगली

राहुल गांधी का एक्स पोस्ट

शाम को सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि जैसा मैंने कहा, पीएम मोदी संसद में नहीं आएंगे. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी डरे हुए हैं और वह सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हैं. 

धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली

गौरतलब है कि आज दोपहर में सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद विपक्षी सांसदों ने 2020 में चीन के साथ हुए गतिरोध के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए खड़े हो गए. इस कारण हंगामे के बाद सदन को फिर से स्थगित करना पड़ा और पीएम मोदी का संबोधन नहीं हो सका. लोकसभा ने अभी तक धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है. चूंकि, सदन को कल स्थगित कर दिया गया है, ऐसे में संभावना है कि चर्चा कल भी जारी रहेगी. 

यह भी पढ़ें: 'लेटर बम' से सियासी घमासान, निशिकांत दुबे की तरफ बढ़े विपक्षी सांसद, मेघवाल-वैष्णव ने रोका

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Budget SessionLok Sabha

Trending news

'जब भी मोदी जी को डराया जाता है, वे....,' PM का भाषण कैंसिल होने पर विपक्ष का कटाक्ष
Parliament budget session
'जब भी मोदी जी को डराया जाता है, वे....,' PM का भाषण कैंसिल होने पर विपक्ष का कटाक्ष
विपक्षी महिला सांसदों ने PM की सीट को घेरा, 'मोदी डर गए' वाले बयान पर BJP का पलटवार
Budget Session
विपक्षी महिला सांसदों ने PM की सीट को घेरा, 'मोदी डर गए' वाले बयान पर BJP का पलटवार
'लेटर बम' से सियासी घमासान, निशिकांत दुबे की तरफ बढ़े विपक्षी सांसद, फिर हुआ ये...
Nishikant Dubey
'लेटर बम' से सियासी घमासान, निशिकांत दुबे की तरफ बढ़े विपक्षी सांसद, फिर हुआ ये...
किश्तवाड़ में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे कई आतंकी, 1 ढेर
Jammu-kashmir
किश्तवाड़ में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे कई आतंकी, 1 ढेर
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
West Bengal
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
Manipur CM
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
sharad pawar
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
Turkiye Flight
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
PM Modi
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
Shashi Tharoor
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल