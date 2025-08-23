संसद के बाहर ये 'सुनहरी चीज' बनी PM मोदी की सुरक्षा में खतरा, हरकत में आई SPG, लिया ये एक्शन

Parliament Tree: नए संसद भवन के गेट नंबर 6 पर खड़े 'पेड़ नंबर 1' को विशेष सुरक्षा ग्रुप (एसपीजी) ने सुरक्षा में बाधा बताया है. इस गेट का इस्तेमाल अक्सर पीएम मोदी करते हैं. जिसे देखते हुए इस पेड़ को यहां से हटाकर दूसरी जगह पर लगाया जाएगा.
PM Modi SPG Security: हाल में ही मानसून सत्र समाप्त हुआ है. मानसून सत्र के समापन के बाद संसद भवन की चहल-पहल कुछ हद तक कम हो गई है. नए संसद भवन में सत्र के दौरान सांसदों का भारी जमावड़ा लगा रहता था. नए संसद भवन में कुल 6 गेट हैं, इनमें से गज द्वार का इस्तेमाल अक्सर पीएम मोदी करते हैं. गेट पर खड़े 'पेड़ नंबर 1' को विशेष सुरक्षा ग्रुप (एसपीजी) ने सुरक्षा में बाधा बताया है. इसे जल्द ही यहां से उखाड़ करके संसद भवन परिसर के अंदर लगाया जाएगा.
क्यों है मशहूर ये पेड़
इस पेड़ को हटाकर दूसरे स्थान पर लगाने का फैसला कई एजेंसियों ने एक साथ मिलकर लिया है. इसमें विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) और दिल्ली वन विभाग शामिल हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह सब तब शुरू हुआ जब एसपीजी ने पूर्ण विकसित तबेबुइया अर्जेंटिया पेड़, जिसे सिल्वर ट्रंपेट ट्री भी कहा जाता है और जो अपने चटख पीले फूलों के लिए जाना जाता है.
कब किया जाएगा ट्रांसप्लांट
सीपीडब्ल्यूडी द्वारा एसपीजी की सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए किए गए अनुरोध के बाद, दिल्ली वन विभाग द्वारा कड़ी शर्तों के आधार पर इसकी अनुमति दे देगा. इसके बाद 01 नंबर वाले इस पेड़ के ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. जानकारी ये भी है कि अगले हफ्ते इस पेड़ के ट्रांसप्लांट की संभावना है.
कहां लगाया जाएगा पेड़
इस पेड़ को लेकर एक अधिकारी ने कहा कि इसे प्रेरणा स्थल पर लगाया जाएगा. प्रेरणा स्थल पर राष्ट्रीय प्रतीकों और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां स्थापित हैं. ये पहले परिसर में विभिन्न स्थानों पर थी. साथ ही साथ कहा है कि संसद भवन के आईजी4 प्रेरणा स्थल के पास लगाने के लिए 21 जुलाई को क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था और इस स्थान को सही पाया था.
कितना पुराना है पेड़
यह पेड़ लगभग 7 साल पुराना है और ये तेजी के साथ बढ़ता है. इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती है, इसे बढ़ने के लिए अच्छी धूप की जरूरत होती है. अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में पनपता है. यही कारण है कि इसे बगीचों, सड़कों के किनारे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अक्सर देखा जा सकता है.
सवाल- नई संसद भवन का लोकार्पण कब हुआ था?
जवाब- नई संसद भवन का लोकार्पण 28 मई 2023 को हुआ था.
