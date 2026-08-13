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अनिश्चित काल के लिए संसद स्थगित, मानसून सत्र में 96 घंटे नहीं चली लोकसभा; भारी हंगामे के बीच कई बिल पारित

भारी हंगामे के बीच मानसून सत्र का लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई. मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने भारी हंगामा किया, जिस कारण अधिकांश समय संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित ही रही.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 13, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:07 PM IST
अनिश्चित काल के लिए संसद स्थगित, मानसून सत्र में 96 घंटे नहीं चली लोकसभा; भारी हंगामे के बीच कई बिल पारित
Image Credit: मानसून सत्र के आखिरी दिन केवल 3 मिनट चला सदन. (फोटो- संसद टीवी)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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