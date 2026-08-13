/अनिश्चित काल के लिए संसद स्थगित, मानसून सत्र में 96 घंटे नहीं चली लोकसभा; भारी हंगामे के बीच कई बिल पारित

Monsoon Session 2026: संसद का मानसून सत्र इस बार हंगामे की भेंट चढ़ गया. 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का ये सत्र 13 अगस्त को समाप्त हो गया. इस सत्र में किसी भी दिन प्रश्नकाल नहीं चल सका. विपक्ष के भारी हंगामे के कारण अधिकांश अविधि में सदन स्थगित ही रही. गुरुवार (13 अगस्त) को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के स्थगित कर दी गई.
दरअसल, गुरुवार को 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के साथ शुरू हुई. इस दौरान गीत के सभी छह पद बजाए गए. आज सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहे. उधर, राज्यसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर हंगामा हुआ, जिसमें उन्होंने हल्द्वानी में उनकी रैली वाले स्थान के शुद्धिकरण कराने के वीडियो का मामला उठाया.
लोकसभा में इस बार स्पीकर ओम बिरला ने सत्र के दौरान सदन के कामकाज और उत्पादकता का ब्यौरा भी नहीं पढ़ा. इसको पारंपरिक समापन भाषण माना जाता है. बता दें कि इस बार पूरे मानसून सत्र के दौरान अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में हंगामा जारी रहा. विपक्ष की ओर से नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई का भी विरोध किया गया.
विपक्ष का कहना है कि सदन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी नहीं होना सही संकेत नहीं है. हालांकि, इससे पहले बुधवार को गृह मंत्री ने कहा कि सरकार सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है. उन्होंने यहां तक कहा कि विपक्ष सवालों को सदन में रखे वह सभी सवालों का बारी-बारी से जवाब देंगे.
Both Rajya Sabha and Lok Sabha adjourned sine die. Monsoon session of the Parliament concludes. pic.twitter.com/LtsphFbHzv
— ANI (@ANI) August 13, 2026
संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामे के बीच सरकार ने कई बिल पास करा लिए. मानसून सत्र के दौरान संसद में कुल 12 बिल पेश हुए, जिनमें 11 दोनों सदनों से पास हो गए. इनमें 10 को लोकसभा में और 2 को राज्यसभा में पेश किया गया था. लोकसभा में आए विधेयकों में ट्रिब्यूनल, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, परीक्षा में नकल रोकने, टैक्स, बैंकिंग, खनन, केरल का नाम बदलने वाला बिल शामिल था.
वहीं, माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल के पास होने के बाद अब 12 में से 11 बिलों को दोनों सदनों से पारित करा लिया गया है. केवल एक बिल भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक दोनों सदनों में पारित नहीं हो सका है. वहीं, राज्यसभा में पेश हुए दो बिल लोकसभा में भी पास कराए जा चुके हैं. गत बुधवार को विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (FCRA) को संयुक्त समिति में भेज दिया गया. इस समिति में कुल 31 सदस्य होंगे.
पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में कुल 19 बैठकों हुईं, लेकिन किसी दिन सुचारू रूप से सदन नहीं चल सका. सदन की सामान्य बैठक कुल 6 घंटे की होती है, ऐसे में पूरे मानसून सत्र के दौरान 114 घंटे कार्यवाही होनी चाहिए. हालांकि, पूरे संसद सत्र के दौरान केवल 17.30 मिनट ही कार्यवाही चली. लोकसभा में 96 घंटे से अधिक कार्यवाही नहीं चली.
ठीक ऐसे ही राज्यसभा में भी पूरे मानसून सत्र के दौरान 114 घंटे की कार्यवाही होनी चाहिए थी, लेकिन केवल 37 घंटे 24 मिनट ही कार्यवाही चल सकी. राज्यसभा में भी 76 घंटे से अधिक समय कार्यवाही स्थगित रही.
संसद के अनिश्चितकाल तक स्थगित होने के बाद केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने एक पीसी को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में कई विधेयकों को मंजूरी मिली. हालांकि, इस दौरान किरेन रिजिजू ने कहा कि यह एक अच्छा सत्र था, हमने कई विधेयक पारित किए, लेकिन चर्चा के लिहाज से यह सत्र अच्छा नहीं रहा. रिजिजू ने कहा कि लोकसभा की उत्पादकता 19 प्रतिशत रही और राज्यसभा की उत्पादकता 39 फिसदी रही. (इनपुट-आईएएनएस)