/संसद में आज से महाभारत, बदली हुई सीटों और 5 नए बिलों के बीच शुरू होगा मानसून सत्र! पहले दिन ही हंगामे के आसार

Monsoon Session of Parliament 2026 Government Agenda: संसद में आज से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है. सरकार इस सत्र में कई बड़े बिल पेश कर सकती है. बदले हुए समीकरण में सरकार की कोशिश हर बिल पास करवाने की होगी. लेकिन विपक्ष ने आज की सर्वदलीय बैठक में जो रुख अख्तियार किया उससे लगता नहीं कि मानसून सत्र शांति से संपन्न हो पाएगा. सीटिंग अरेजमेंट से लेकर परिसीमन जैसे संभावित बिलों पर विपक्ष बड़ा बवाल खड़ा करने की तैयारी में दिख रहा है.
हालांकि, सत्र को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई. मकसद था सदन को सुचारु रूप से चलाने पर सहमति बनाना. लेकिन बैठक की शुरुआत से ही विपक्ष ने कल संसद में होने वाले हंगामे का ट्रेलर दिखा दिया.
टीएमसी के बागी सांसदों के गुट को बैठक में बुलाए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, जेएमएम, शिवसेना (यूबीटी) और दूसरे विपक्षी दलों ने बैठक से सांकेतिक वॉकआउट किया.
विपक्ष का आरोप है कि टीएमसी के जिन 20 बागी सांसदों के विलय पर स्पीकर का फैसला अभी लंबित है, उन्हें सरकार ने किस आधार पर सर्वदलीय बैठक का न्योता दिया.
मानसून सत्र में संसद के भीतर सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट ही नहीं बदल रहा, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक संतुलन का नया अध्याय भी शुरू होता नजर आ रहा है. लोकसभा में 48 सांसदों की सीटिंग बदली गई है. टीएमसी के 20 बागी सांसद अब NCP(I) के साथ बैठेंगे.
शिवसेना के उद्धव गुट से अलग हुए 6 सांसद शिंदे गुट के साथ नजर आएंगे. जबकि डीएमके के 22 सांसद विपक्षी ब्लॉक से अलग बैठेंगे यानी इस बार सिर्फ सदन की बहस ही नहीं. संसद के भीतर बैठने का नया समीकरण भी राजनीतिक संदेश देगा.
20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में सरकार कई अहम विधेयक लाने की तैयारी में है. सरकार मानसून सत्र में लोकसभा में जिन पांच नए बिलों को लाने पर विचार कर सकती है उसकी लिस्ट इस प्रकार है:-
1. इनकम-टैक्स (संशोधन) बिल, 2026
एक अध्यादेश की जगह लेने के लिए
2. सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन बिल, 2026
अध्यादेश की जगह लेने के लिए
3. जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल, 2026
4. राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) बिल, 2026
5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) बिल, 2026
सदन में हो सकती है तीखी सियासी भिड़ंत
हंगामा इन बिलों से ज्यादा उन मुद्दों पर खड़ा होने की आशंका है जो बुनियादी हैं. जो विपक्ष की रणनीति का हिस्सा हैं. जैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे. ऐसे में पहले ही दिन से सदन में तीखी सियासी भिड़ंत के संकेत मिल रहे हैं.
बंगाल चुनाव के बाद संसद में सत्ता का समीकरण बदला हुआ है और विपक्षी खेमा इसी बात पर चिढ़ी हुई है कि बीच सत्र सरकार कोई बड़ा बिल लाती है तो विरोध के बावजूद कहीं पास ना हो जाए.
लोकसभा राज्यसभा मौजूदा सीट मौजूदा सीट
540 244
NDA NDA
318 152
INDIA INDIA
183 64
OTH OTH
39 28
बहुमत बहुमत
272 122
इन आंकड़ों के बीच सर्वदलीय बैठक में वॉकआउट ने आने वाले टकराव की झलक दे दी है. अब असली परीक्षा सत्ता पक्ष की है कि मानसून सत्र कितना कामयाब होता है और विपक्ष की परीक्षा है कि वो डीरेल करने में कितना सफल होता है.