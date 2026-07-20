/संसद में आज से महाभारत, बदली हुई सीटों और 5 नए बिलों के बीच शुरू होगा मानसून सत्र! पहले दिन ही हंगामे के आसार

Monsoon Session of Parliament 2026 Government Agenda: संसद में आज से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है. सरकार इस सत्र में कई बड़े बिल पेश कर सकती है. बदले हुए समीकरण में सरकार की कोशिश हर बिल पास करवाने की होगी. लेकिन विपक्ष ने आज की सर्वदलीय बैठक में जो रुख अख्तियार किया उससे लगता नहीं कि मानसून सत्र शांति से संपन्न हो पाएगा. सीटिंग अरेजमेंट से लेकर परिसीमन जैसे संभावित बिलों पर विपक्ष बड़ा बवाल खड़ा करने की तैयारी में दिख रहा है.