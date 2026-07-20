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संसद में आज से महाभारत, बदली हुई सीटों और 5 नए बिलों के बीच शुरू होगा मानसून सत्र! पहले दिन ही हंगामे के आसार

Monsoon Session of Parliament 2026 News: संसद में आज से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है. इस सत्र में सांसदों की बदली हुई सीटों और 5 नए बिलों को लेकर हंगामा होने के आसार हैं. सरकार ने सत्र को शांतिपूर्वक आयोजित करवाने के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 20, 2026, 04:57 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:57 AM IST
संसद में आज से महाभारत, बदली हुई सीटों और 5 नए बिलों के बीच शुरू होगा मानसून सत्र! पहले दिन ही हंगामे के आसार

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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