/FCRA बिल के विरोध में कांग्रेस ने कसी कमर! सांसदों के लिए जारी किया 3 दिनों का थ्री-लाइन व्हिप

congress issues three line whip: इन दिनों संसद का मानसून सत्र चल रहा है. 20 जुलाई से शुरू हुआ यह सेशन 13 अगस्त तक चलना है. पिछले 2 हफ्तों में पक्ष और विपक्ष के बीच काफी बहस देखने को मिली है. अब 10 से 12 अगस्त के बीच भी भारी सियासी गहमागहमी रहने के आसार हैं. सदन में सरकार को घेरने और संभावित विधेयकों पर कड़ा रुख अपनाने के लिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है.
कांग्रेस पार्टी ने अपने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सभी सांसदों को आगामी 10, 11 और 12 अगस्त (सोमवार से बुधवार) के लिए एक सख्त 'थ्री-लाइन व्हिप' जारी किया है.
राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश और लोकसभा में पार्टी सचेतक की ओर से जारी इस कड़े निर्देश में कहा गया है कि 10, 11 और 12 अगस्त को सदनों में बेहद महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और मुद्दों पर चर्चा होनी है.
व्हिप में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है 'पार्टी के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे बिना चूके सुबह 11:00 बजे से सदन की कार्यवाही स्थगित होने तक अपनी-अपनी सीटों पर अनिवार्य रूप से मौजूद रहें और पार्टी के आधिकारिक रुख का समर्थन करें। इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाए.'
दरअसल, मानसून सत्र के बीच यह चर्चा तेज है कि सरकार संसद के इस चरण में कुछ बेहद संवेदनशील और बड़े विधेयकों को सदन के पटल पर रख सकती है. इनमें FCRA (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) संशोधन बिल सबसे आगे है, इसे लेकर माना जा रहा है कि सरकार विदेशी फंडिंग से जुड़े इस विवादास्पद संशोधन बिल पर बहस करा सकती है, जिसे लेकर विपक्ष आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी में है. इसके अलावा कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार देश में भावी परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन बिल भी विचार कर सकती है.
इस पूरे मामले में दिलचस्प बात यह है कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री द्वारा अगले सप्ताह के लिए जारी किए गए संभावित सरकारी कामकाज में आधिकारिक तौर पर इन दोनों ही विधेयकों का नाम शामिल नहीं है. यही वजह है कि अचानक व्हिप जारी होने से रणनीतिक सस्पेंस और राजनीतिक सरगर्मी दोनों बढ़ गई हैं.
मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विपक्ष की तैयारियों को देखते हुए केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसके सहयोगी दलों (NDA) ने भी अपने सांसदों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. एनडीए के सभी सांसदों को सोमवार (10 अगस्त) से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने को कहा गया है, ताकि किसी भी अचानक होने वाले मतदान या विधायी कार्य के दौरान संख्या बल पूरी मजबूती से बना रहे.