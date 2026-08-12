/मानसून सत्र 2026: हंगामे के बीच 14 मिनट में पास हुए 2 बिल, तो किसी पर हुई लंबी चर्चा; कितने विधेयक पारित और कितने अटके?

एंटी पेपर लीक बिल: सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 भारी हंगामे के बीच दोनों सदनों से पारित हुआ. इस कानून का असली उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों पर रोक लगाने वाली मौजूदा व्यवस्था को और कड़ा बनाना है. इस विधेयक पर लोकसभा में करीब 10 घंटे 55 मिनट और राज्यसभा में 6 घंटे 39 मिनट की चर्च हुई.

टैक्स कानूनों में बदलाव: कराधान और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी दोनों सदनों से पारित कराया जा चुका है. इस कानून का असल उद्देश्य टैक्स से जुड़े मौजूदा प्रावधानों में बदलाव किया जाए. गत 6 अगस्त को लोकसभा और 10 अगस्त को राज्यसभा से यह बिल पारित हो गया.

एमएसएमई भुगतान व्यवस्था: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी संसद के दोनों सदनों की हरी झंडी मिल गई है. इस कानून का मकसद छोटे और मध्यम कारोबारों को भुगतान में देरी की समस्या से राहत देने वाली व्यवस्था को मजबूत करना है.

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना: सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 भी संसद से पारित कराया जा चुका है. इस बिल का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाना है. नए कानून के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या अब 33 से बढ़कर 37 हो जाएगी.