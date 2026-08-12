/मानसून सत्र 2026: हंगामे के बीच 14 मिनट में पास हुए 2 बिल, तो किसी पर हुई लंबी चर्चा; कितने विधेयक पारित और कितने अटके?

Monsoon Session 2026: संसद का मानसून सत्र समाप्त होने में केवल 2 दिन बचे हैं. ये सत्र पूरी तरीके से हंगामें की भेंट चढ़ गया. दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और राम मंदिर में कथित चंदा चोरी मामले को लेकर विपक्ष ने सदन में खूब हंगामा किया. हालांकि, सरकार की ओर से यह आश्वासन जरूर दिया गया कि वह सभी मुद्दों पर बहस करने को तैयार है. इस सत्र में सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण बिल पास कराए जाने थे, लेकिन गतिरोध के कारण केवल कुछ ही सदन से पास हो सके.
मानसून सत्र के दौरान जारी हंगामे के बीच सरकार ने लोकसभा से कम से कम 12 बिलों को सदन में पेश किया. हैरान करने वाली बात है कि इनमें से केवल दो बिल पर ही विस्तार से बहस हो सकी. बाकी 7 विधेयक विपक्ष के विरोध के बीच बिना किसी चर्चा के ही पास करा लिया गया. ऐसे में सवाल है कि मानसून सत्र के दौरान कौन से वह प्रमुख बिल हैं, जिन्हें दोनों सदनों से पारित करा लिया गया, तो वहीं कौन से ऐसे बिल हैं, जिनको केवल किसी एक सदन से पास कराया गया है.
11 अगस्त को भी लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला. विपक्षी सांसदों ने सदन में कार्यवाही के दौरान हंगामा किया और नारेबाजी की, जिसके कारण सदन को कुछ देर के लिए स्थगति करना पड़ा. जब दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई, इसी दौरान सदन से केवल 14 मिनट में दो विधेयक पारित हो गए. इसमें केरल नाम परिवर्तन विधेयक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 शामिल है. सदन में जारी हंगामे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चिंता जताई है.
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ और 13 अगस्त को यह समाप्त होने जा रहा है. इस दौरान कुल 19 बैठकें निर्धारित थीं. मानसून सत्र में भले ही भारी हंगामा देखने को मिला, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिल पास भी कराए गए. सत्र के दौरान सरकार ने टैक्स, परीक्षा व्यवस्था, बैंकिंग रिकॉर्ड्स, MSME, जन्म-मृत्यु पंजीकरण और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जैसे कई विधेयकों को आगे बढ़ाया.
12 अगस्त तक के संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार, मानसून सत्र के दौरान कुल 12 बिल सदन में आए, जिसमें 7 बिल दोनों सदनों से पारित हो गए. इनमें से केवल दो बिल पर ही विस्तार से चर्चा हो सकी. जबकि बाकी बिल विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच पारित किए गए. जो बिल पास हुए हैं, उनमें सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर रोक, राष्ट्रीय सम्मान, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या, टैक्सेशन और बैंकर्स बुक्स से जुड़े कानून शामिल हैं.
हालांकि, इस सत्र के दौरान दो बिल ऐसे भी हैं, जो केवल एक सदन से पारित हो पाएं हैं, जिसमें Tribunals Reforms Bill, Kerala (Alteration of Name) Bill और National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill शामिल है. आज राज्यसभा में इन बिलों को पेश किया जा सकता है.
एंटी पेपर लीक बिल: सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 भारी हंगामे के बीच दोनों सदनों से पारित हुआ. इस कानून का असली उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों पर रोक लगाने वाली मौजूदा व्यवस्था को और कड़ा बनाना है. इस विधेयक पर लोकसभा में करीब 10 घंटे 55 मिनट और राज्यसभा में 6 घंटे 39 मिनट की चर्च हुई.
टैक्स कानूनों में बदलाव: कराधान और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी दोनों सदनों से पारित कराया जा चुका है. इस कानून का असल उद्देश्य टैक्स से जुड़े मौजूदा प्रावधानों में बदलाव किया जाए. गत 6 अगस्त को लोकसभा और 10 अगस्त को राज्यसभा से यह बिल पारित हो गया.
एमएसएमई भुगतान व्यवस्था: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी संसद के दोनों सदनों की हरी झंडी मिल गई है. इस कानून का मकसद छोटे और मध्यम कारोबारों को भुगतान में देरी की समस्या से राहत देने वाली व्यवस्था को मजबूत करना है.
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना: सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 भी संसद से पारित कराया जा चुका है. इस बिल का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाना है. नए कानून के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या अब 33 से बढ़कर 37 हो जाएगी.
जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में बदलाव: जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 भी संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया. इसका उद्देश्य देर से जन्म या मृत्यु के पंजीकरण से जुड़े प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना है. इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिलों को इस सत्र में पारित कराया गया है.
मानसून सत्र के शुरुआत से पहले ही परिसीम बिल को लेकर कई चर्चाएं की जाने लगी थी. विपक्ष में हुई टूट के बाद यह माना गया कि मानसून सत्र के दौरान सरकार परिसीमन बिल को एक बार फिर सदन की पटल पर रख सकती है. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ.
इससे पहले अप्रैल में विशेष सत्र बुलाकर सरकार ने तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव संसद में पेश किए. जिसमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन बिल 2026, और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 शामिल थे.
लोकसभा में इन तीनों विधेयकों पर चर्चा हुई, लेकिन बिल को दो-तिहाई बहुमत वाला समर्थ नहीं मिल सका. जिस कारण बिल लोकसभा में गिर गया. विधेयक के पक्ष में 298 वोट मिले और विरोध में 230 वोट मिले थे. चूंकि, इस बिल पर सरकार की ओर से फिलहाल कोई अपडेट नहीं दिया गया है, ऐसे में इसको लंबित विधेयक के तौर पर नहीं देखा जा सकता.
नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023) एक ऐसा कानून है, जो लोरसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रवधान है. यह संसद से पारित हो चुका है. हालांकि, इस कानून का प्रभाव अभी नहीं शुरू हुआ है. कानून के अनुसार, महिला आरक्षण अगली जनगणना होने के बाद वाले परिसीमन से जोडा गया था. ऐसे में यह कानून पास हो गया है, लेकिन प्रभावी नहीं हो सका है.
इसी में एक संशोधन करने के लिए सरकार ने अप्रैल में कुछ कोशिश की. अप्रैल में लाए गए संशोधन बिल के तहत नई जनगणना का इंतजार किए बिना इस आरक्षण व्यवस्था को लागू किया जाए. अगर उस वक्त यह संशोधन पारित हो जाता, तो साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को लागू करने का रास्ता क्लिर रहता.
यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि साल 2029 में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा प्रावधान के अनुसार, नवीन जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पहले परिसीमन किया जाए और फिर इस आरक्षण को लागू किया जाए. ऐसे में अगर सरकार की ओर से आने वाले समय में कोई नया संविधान संशोधन लाया जाता है, तभी 2029 से पहले इसको लागू किया जा सकेगा.
मानसून सत्र के दौरान कई ऐसे बिल हैं, जिन्हें आगे की संसदीय प्रक्रिया के लिए इंतजार करना होगा. इन बिलों के बारे में जानिए
विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (जेपीसी में भेजने की तैयारी)
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक (जेपीसी में भेजा गया)
खान और खनिज संशोधन विधेयक (इस बिल को भी लोकसभा में पेश किया गया है, लेकिन किसी सदन से पारित नहीं)
भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक (लोकसभा में पेश, लेकिन किसी सदन से पारित नहीं)
ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक (लोकसभा से पास,लेकिन राज्यसभा में लंबित)
केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक (लोकसभा से पास, लेकिन राज्यसभा में लंबित)
गौरतलब है कि मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है. ऐसे में जिन विधेयकों को मंजूरी नहीं मिली है, उन्हें अगली बैठक में या फिर भविष्य के सत्र में फिर से लाया जा सकता है. सरकार को इस बिलों के फिर से सूचिबद्ध करना होगा.