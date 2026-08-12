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मानसून सत्र 2026: हंगामे के बीच 14 मिनट में पास हुए 2 बिल, तो किसी पर हुई लंबी चर्चा; कितने विधेयक पारित और कितने अटके?

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा. सत्र के दौरान दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन से लेकर राम मंदिर में कथित चंदा चोरी मामले तक विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 12, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:28 PM IST
मानसून सत्र 2026: हंगामे के बीच 14 मिनट में पास हुए 2 बिल, तो किसी पर हुई लंबी चर्चा; कितने विधेयक पारित और कितने अटके?
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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