/छात्रों के मुद्दे से क्यों भाग रही कांग्रेस... NDA सांसदों का विपक्ष पर हमला, राहुल गांधी पर भड़के किरेन रिजिजू

Parliament Session: संसद में आज मानसून सत्र का 17वां दिन था. बीते 20 जुलाई 2026 से शुरू हुए इस सत्र में लगातार हंगामा जारी है. वहीं विपक्ष की ओर से पिछले 16 दिनों से लगातार जारी हंगामे के चलते अबतक प्रश्नकाल पूरा नहीं हो पाया है. स्पीकर बार-बार सदन को स्थगित कर रहे हैं. आज मंगलवार (11 अगस्त 2026) को भी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई.
कार्यवाही स्थगित करने से पहले लोकसभा में आज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 और केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 पास हुआ. इन दोनों विधेयकों को लोकसभा में विपक्ष की नारेबाजी और हंगामे के बीच बिना चर्चा के ही पास कर दिया गया.
मानसून सत्र के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने से भागने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा,' कल हमने प्रस्ताव दिया था कि सरकार छात्रों के विरोध-प्रदर्शन से जुड़ी हर बात पर पूरी और विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है. हमारे पास जवाब तैयार था और गृह मंत्री अमित शाह भी तैयार थे, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं होने दे रही है. आज भी हम तैयार थे, लेकिन कांग्रेस भाग गई और बाहर नारेबाजी की, जिससे चर्चा नहीं हो पाई. देश की जनता के सामने यह साफ है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं और कांग्रेस इससे भाग रही है. राहुल गांधी शुरू से क्या कह रहे थे? कि गृह मंत्री को बयान देना चाहिए. हम कह रहे हैं कि हम हर बिंदु पर पूरी चर्चा करेंगे और जवाब देंगे. जब ऐसा होगा, तो सब कुछ साफ हो जाएगा.'
#WATCH | Delhi: On deadlock in Parliament, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, "Yesterday, we made an offer that Govt is ready for a complete and detailed discussion over everything which happened around the students' protest. We had the reply ready and Home… pic.twitter.com/sNDNZW30t8
— ANI (@ANI) August 11, 2026
किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस चर्चा से भाग रही है. उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र खत्म होने वाला है, सरकार ने छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर विस्तृत चर्चा का प्रस्ताव दिया है. ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भागना नहीं चाहिए.'
किरेन रिजिजू ने झारखंड में हो रहे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस हिंसा को लेकर कहा कि राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और कांग्रेस पार्टी सरकार चला रही है. ऐसे में इसका जवाब केवल राहुल गांधी ही दे सकते हैं.
#WATCH | Delhi: On 'chanda chori' raised by Opposition, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, "Issue is about the discussion on the students' protest." pic.twitter.com/T644ckxu1V
— ANI (@ANI) August 11, 2026
मंत्री ने कहा कि उन्होंने पहले ही झारखंड के छात्र आंदोलन से जुड़ी घटना पर सदन में चर्चा करने का प्रस्ताव दिया था. सरकार की तरफ से जवाब की पूरी तैयारी थी. गृह मंत्री अमित शाह भी सदन में इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार थे. इसके बावजूद चर्चा आगे नहीं बढ़ी. किरेन रिजिजू के मुताबिक,
NDA के सांसद सुबह से सदन में इस उम्मीद में बैठे थे की छात्रों के मुद्दे पर चर्चा होगी.
NDA के सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि वे चर्चा से भाग रहे हैं. इस दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा,' झारखंड के युवाओं को इंसाफ मिलना चाहिए. उन पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया और अत्याचार हुए उससे राहुल गांधी की सोच का पता चलता है. इससे स्पष्ट होता है कि उनके समर्थकों की सरकार वाले राज्य में युवाओं के साथ कैसा बुरा बर्ताव हो रहा है और उन्हें न्याय से कैसे दूर रखा जा रहा है. फिर भी दूसरी और वे खुद तो सदन में आते नहीं, लेकिन गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं.' अनुराग ठाकुर ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह उत्तर देने के लिए राजी हैं, लेकिन राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी केवल सुर्खियों में रहने के लिए झूठ फैला रही है. उनकी ओर से लगातार गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया जा रहा है. वहीं, भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा कि जब हम बहस के लिए तैयार हैं तो विपक्ष इससे भाग रहा है.