/छात्रों के मुद्दे से क्यों भाग रही कांग्रेस... NDA सांसदों का विपक्ष पर हमला, राहुल गांधी पर भड़के किरेन रिजिजू

NDA के सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि वे चर्चा से भाग रहे हैं. इस दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा,' झारखंड के युवाओं को इंसाफ मिलना चाहिए. उन पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया और अत्याचार हुए उससे राहुल गांधी की सोच का पता चलता है. इससे स्पष्ट होता है कि उनके समर्थकों की सरकार वाले राज्य में युवाओं के साथ कैसा बुरा बर्ताव हो रहा है और उन्हें न्याय से कैसे दूर रखा जा रहा है. फिर भी दूसरी और वे खुद तो सदन में आते नहीं, लेकिन गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं.' अनुराग ठाकुर ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह उत्तर देने के लिए राजी हैं, लेकिन राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी केवल सुर्खियों में रहने के लिए झूठ फैला रही है. उनकी ओर से लगातार गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया जा रहा है. वहीं, भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा कि जब हम बहस के लिए तैयार हैं तो विपक्ष इससे भाग रहा है.