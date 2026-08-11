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छात्रों के मुद्दे से क्यों भाग रही कांग्रेस... NDA सांसदों का विपक्ष पर हमला, राहुल गांधी पर भड़के किरेन रिजिजू

Parliament Monsoon Session: संसद के मॉनसून सत्र में आज भी काफी हंगामा देखने को मिला. इस दौरान विपक्ष ने सदन में जमकर नारेबाजी की. हालांकि, भाजपा का आरोप है कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर चर्चा करने से भाग रही है. इसको लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 11, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:18 PM IST
छात्रों के मुद्दे से क्यों भाग रही कांग्रेस... NDA सांसदों का विपक्ष पर हमला, राहुल गांधी पर भड़के किरेन रिजिजू

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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