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जब NDA सांसद ने प्रियंका गांधी से पूछा- राहुल गांधी क्यों नहीं गए झारखंड; वीडियो वायरल

संसद परिसर में मंगलवार (11 अगस्त) को एनडीए के सांसदों ने मार्च निकाला. मार्च के दौरान एनडीए सांसदों ने 'राहुल गांधी भागना मत' वाले पोस्टर लहराए. इस दौरान बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष पर निशाना साधा और चर्चा से भागने का आरोप लगाया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 11, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:31 PM IST
जब NDA सांसद ने प्रियंका गांधी से पूछा- राहुल गांधी क्यों नहीं गए झारखंड; वीडियो वायरल
Image Credit: फाइल फोटो

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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