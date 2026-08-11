/जब NDA सांसद ने प्रियंका गांधी से पूछा- राहुल गांधी क्यों नहीं गए झारखंड; वीडियो वायरल

बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड के युवाओं को न्याय मिलना चाहिए. जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज किया गया और अत्याचार हुए, उससे राहुल गांधी की सोच का पता चलता है, यह दिखाता है कि उनके समर्थकों की सरकार वाले राज्य में युवाओं के साथ कैसा बुरा बर्ताव हो रहा है और उन्हें न्याय से कैसे वंचित रखा जा रहा है. फिर भी, दूसरी तरफ, वे खुद सदन में नहीं आते और गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं. गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ़ सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठ फैला रहे हैं और गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं.