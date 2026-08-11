/जब NDA सांसद ने प्रियंका गांधी से पूछा- राहुल गांधी क्यों नहीं गए झारखंड; वीडियो वायरल

Parliament Monsoon Session: मंगलवार (11 अगस्त) को संसद के मानसून सत्र का 17वां दिन है. 20 जुलाई को शुरू हुआ यह सत्र 13 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है. मानसून सत्र के समाप्त होने में केवल तीन दिन का वक्त बचा है. यही कारण है कि इस हफ्ते को संसद के काम काज के लिए काफी अहम माना जा रहा है.
आज संसद सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले एनडीए पक्ष के सांसदों ने छात्रों के मुद्दे पर मार्च निकाला और विपक्ष को घेरने को कोशिश. आज सत्ता पक्ष के सांसद उसी तेवर में नजर आए, जिसमें कुछ दिनों से विपक्षी सांसद थे. मार्च के दौरान एनडीए के सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला. इस बीच एनडीए के एक सांसद ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए उनसे ही सवाल किया.
संसद भवन में एनडीए सांसदों के मार्च के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पहुंचीं. इस दौरान संसद के 'मकर द्वार' पर बीजेपी सांसद मुकेश दलाल ने प्रियंका गांधी से सवाल किए. उन्होंने पूछा कि आखिर प्रियंका गांधी झारखंड क्यों नहीं गईं. झारखंड में छात्रों के मुद्दे पर कांग्रेस क्यों चुप है. एनडीए सांसद ने पूछा कि राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए.
बीजेपी सांसद के जवाब में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पहले मुस्कुराईं और फिर कहा कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने झारखंड के छात्रों से मुलाकात की है.
#WATCH | Delhi: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra arrives at the Parliament amid NDA MPs' protest against the Opposition, alleging them of running away from discussion in Parliament.
Priyanka Gandhi Vadra says, "Rahul Gandhi has met the students from Jharkhand." pic.twitter.com/CwcSA96x4P
— ANI (@ANI) August 11, 2026
बता दें कि यह सवाल ऐसे समय पर उठाया गया है, जब संसद के मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह में जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है. पिछले कुछ दिनों से विपक्षी सांसद दिल्ली में छात्रों के आंदोलन और राम मंदिर में कथित चंदा चढ़ावा चोरी मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे हैं. मानसून सत्र के दौरान संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने कई बार मार्च निकाल चुके हैं.
बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड के युवाओं को न्याय मिलना चाहिए. जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज किया गया और अत्याचार हुए, उससे राहुल गांधी की सोच का पता चलता है, यह दिखाता है कि उनके समर्थकों की सरकार वाले राज्य में युवाओं के साथ कैसा बुरा बर्ताव हो रहा है और उन्हें न्याय से कैसे वंचित रखा जा रहा है. फिर भी, दूसरी तरफ, वे खुद सदन में नहीं आते और गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं. गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ़ सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठ फैला रहे हैं और गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं.