सदन में ऐसा क्या हुआ, जो भड़क गए खड़गे, बोले- मैं छोड़ने वाला नहीं हूं

Mallikarjun Kharge: राज्यसभा में मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान नेता सदन जेपी नड्डा और खड़गे के बीच तीखी बहस देखने को मिली. नड्डा ने खड़गे पर निशाना साधते हुए ऐसी टिप्पोणी कर दी, जिसपर विपक्षी सांसद भड़क गए. नौबत यहां तक आ गई कि नड्डा को भरी सदन को माफी तक मांगनी पड़ गई. जेपी नड्डा ने अपना बयान वापस लेते हुए उस शब्द को कार्यवाही से हटाने का अनुरोध भी किया. लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई. खड़गे ने जेपी नड्डा को चेतावनी दे दी.

दरअसल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा कि सदन में एक हमारे बड़े सीनियर नेता हैं. उनके पास पास लंबा अनुभव है. राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा, 'वह (राज्यसभा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे) बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की. मैं उनका दर्द समझ सकता हूं. वह (प्रधानमंत्री मोदी) 11 साल से वहां हैं. वह दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं.'

#WATCH | Discussion on Operation Sindoor | Leader of House in Rajya Sabha JP Nadda says, "He (RS LoP Mallikarjun Kharge) is a very senior leader but the way in which he had commented on the PM...I can understand his pain. He (PM Modi) has been there since 11 years now. He happens… pic.twitter.com/xqS4qLOOTt

