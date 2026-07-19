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इनकम टैक्स से सुप्रीम कोर्ट के जज तक...मानसून सत्र में पेश होंगे ये 7 बिल, देखें पूरी लिस्ट

संसद का मानसून सत्र सोमवार 20 जुलाई से शुरू हो रहा है. इस सत्र में सरकार इनकम टैक्स, सुप्रीम कोर्ट जज और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े 7 महत्वपूर्ण बिल पेश करने जा रही है. जानिए क्या है सरकार और विपक्ष का पूरा एजेंडा.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 19, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:56 AM IST
इनकम टैक्स से सुप्रीम कोर्ट के जज तक...मानसून सत्र में पेश होंगे ये 7 बिल, देखें पूरी लिस्ट

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Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

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