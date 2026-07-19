/इनकम टैक्स से सुप्रीम कोर्ट के जज तक...मानसून सत्र में पेश होंगे ये 7 बिल, देखें पूरी लिस्ट

Parliament Monsoon Session 2026: संसद का मानसून सत्र कल यानी सोमवार, 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है जो 13 अगस्त तक चलेगा. इस सत्र में सरकार कुल 7 महत्वपूर्ण बिलों को पास कराने की तैयारी में है, जिनमें 2 पुराने और 5 नए बिल शामिल हैं. सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने रविवार, 19 जुलाई को सुबह 11 बजे एक सर्वदलीय बैठक भी की, जिसमें कई एजेंडों पर चर्चा हुई. दूसरी तरफ विपक्ष भी नीट-यूजी पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है.
सरकार इस सत्र में कई बड़े बदलावों की तैयारी के साथ आ रही है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 18वीं लोकसभा के इस आठवें सत्र में सरकार का मुख्य फोकस 7 बड़े बिलों को पास कराने पर होगा. इनमें से दो ऐसे बिल हैं जो पहले से लंबित हैं और उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. संसद का यह सत्र 13 अगस्त तक चलने वाला है और इसके काफी हंगामेदार होने के आसार हैं.
ये दो पुराने बिल हैं सरकार की प्राथमिकता
सरकार सबसे पहले उन दो पुराने बिलों को निपटाना चाहती है जो पहले ही संसद में पेश किए जा चुके हैं. पहला बिल है 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट यानी एफसीआरए (FCRA) बिल, 2026', जिसे इसी साल की शुरुआत में लाया गया था. दूसरा है 'विकसित भारत शिक्षा प्रतिष्ठान (VBSA) बिल, 2025'. यह बिल 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश हुआ था और बाद में इसे जॉइंट कमेटी के पास भेज दिया गया था.
ये 5 नए बिल भी होंगे पेश
पुराने बिलों के अलावा सरकार इस सत्र में 5 नए कानून भी लाने जा रही है. ये वो बिल हैं जो सीधे तौर पर आम लोगों और देश की व्यवस्था से जुड़े हैं:
इनकम टैक्स (संशोधन) बिल, 2026
सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन बिल, 2026
जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) बिल, 2026
राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) बिल, 2026
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSME) संशोधन बिल, 2026
सत्र की शुरुआत से ठीक पहले 19 जुलाई को सरकार ने एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाई. इस मीटिंग का मकसद विपक्ष को सरकार के कामकाज और बिलों की जानकारी देना है ताकि संसद बिना किसी रुकावट के चल सके. वहीं विपक्षी दल भी इस बैठक में उन मुद्दों को सामने रखेंगे जिन पर वे सरकार से जवाब चाहते हैं.
''मैं विपक्ष के अपने साथियों से यह भी कहना चाहता हूँ कि पिछले सत्रों में बहुत ज़्यादा व्यवधान के कारण मुश्किलें आईं। ऐसे व्यवधानों से किसी को फ़ायदा नहीं होता और न ही जनता इसे पसंद करती है। लोग चाहते हैं कि संसद सुचारू रूप से चले, और हम भी यही चाहते हैं। यह पहले ही साबित हो चुका… pic.twitter.com/O7I7ZgkCVF
— Zee News (@ZeeNews) July 19, 2026
विपक्ष ने भी कसी कमर
एक तरफ जहां सरकार बिल पास कराने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष ने भी अपनी रणनीति बना ली है. सोमवार को सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी नेता एक साथ बैठक करेंगे. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साफ कर दिया है कि वे विकसित भारत शिक्षा प्रतिष्ठान बिल और एफसीआरए (FCRA) संशोधनों का कड़ा विरोध करेंगे. इसके अलावा विपक्ष 'परिसीमन बिल' (Delimitation Bill) को दोबारा लाए जाने की खबरों पर भी सरकार को घेरने के मूड में है.
सत्र में हो सकता है भारी हंगामा
माना जा रहा है कि यह सत्र बहुत शांति से नहीं बीतने वाला है. पिछले कुछ हफ्तों में कई विपक्षी दलों के भीतर अंदरूनी फूट और टूट देखने को मिली है, जिसका असर संसद में दिख सकता है. इसके अलावा विपक्षी दल नीट-यूजी (NEET-UG) पेपर लीक मामले और ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयानों को लेकर भी संसद में जोरदार हंगामा कर सकते हैं.