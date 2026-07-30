/लोकसभा में 2 विधेयकों पर होगी चर्चा, चंदा चोरी पर घेरने की तैयारी में कांग्रेस

Parliament Monsoon Session 2026 Updates: संसद के मानसून सत्र में आज का दिन बेहद गहमागहमी भरा रहने वाला है. आज दोनों सदनों में कई अहम विधायी कार्यों और विधेयकों पर चर्चा होनी है. जहां एक तरफ लोकसभा में 'सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026' पर तीखी बहस की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में हाल ही में लोकसभा से पास हुए 'पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक, 2026' और 'MSME डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल' को विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा.
लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. इसके बाद आवासन एवं शहरी कार्य तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालयों के मंत्री पटल पर आवश्यक दस्तावेज रखेंगे. सदन में विदेश मामलों की स्थायी समिति की दो महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएंगी:
1. आर्कटिक और अंटार्कटिक: इस क्षेत्र में भारत की भूमिका और उपस्थिति पर रिपोर्ट.
2. भारत-बांग्लादेश संबंध: बांग्लादेश के साथ भविष्य के संबंधों से जुड़ी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा.
नियम 377 के तहत जनहित के मुद्दे उठाने के बाद, विपक्षी सांसद सौगत रॉय, एनके प्रेमचंद्रन और डीन कुरियाकोस 'सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026' को नामंजूर करने के लिए वैधानिक संकल्प पेश करेंगे. इसके बाद सरकार 'सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अधिनियम, 1956' में संशोधन करने वाले इस बिल को पारित कराने का प्रयास करेगी.
उच्च सदन (राज्यसभा) में संस्कृति, पृथ्वी विज्ञान, संचार, श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण और विदेश मंत्रालयों से संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे जाएंगे. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत संसदीय समितियों की सिफारिशों के क्रियान्वयन को लेकर अपने बयान देंगे.
बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सत्तापक्ष के बीच हुई तीखी बहस के बाद पास हुआ 'एंटी-पेपर लीक अमेंडमेंट बिल 2026' आज राज्यसभा में लाया जाएगा. इस बिल का मुख्य उद्देश्य:
- पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों के लिए सजा और जुर्माने को कड़ा करना.
- मामलों की त्वरित जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन.
- निर्धारित समयसीमा के भीतर सुनवाई पूरी करने के लिए स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाना.
इसके अलावा, देश के छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने तथा 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' में आवश्यक सुधार करने के उद्देश्य से लाया गया MSME अमेंडमेंट बिल 2026 भी राज्यसभा में चर्चा और पारित होने के लिए सूचीबद्ध है.
इस बीच, आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दल लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं. गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं, गबन और दान की चोरी का मुद्दा उठाते हुए संसद में नियम 267 के तहत नोटिस दिया है.
सुरजेवाला ने राज्यसभा के महासचिव को भेजे गए अपने औपचारिक नोटिस में मांग की है कि सदन का पूर्व-निर्धारित कामकाज रोककर इस संवेदनशील और अतिमहत्वपूर्ण विषय पर तुरंत प्राथमिकता के साथ चर्चा कराई जाए, ताकि सरकार की जवाबदेही तय की जा सके. राज्यसभा सांसद ने अपने नोटिस में कहा कि देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं ने गहरी धार्मिक आस्था के चलते अपनी गाढ़ी कमाई में से हजारों करोड़ रुपये का योगदान राम मंदिर निर्माण के लिए दिया है. सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि हाल ही में सामने आए खुलासों से साफ होता है कि आस्था की आड़ में राम मंदिर निर्माण और चढ़ावे में खुली लूट हुई है.
बुधवार को लोकसभा में पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान भारी राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला था. परीक्षा सुधारों और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर सत्तापक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया था. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जवाब दिए जाने के बाद बिल को ध्वनि मत से पास कर दिया गया था. आज राज्यसभा में भी इस बिल पर चर्चा के दौरान हंगामे के पूरे आसार हैं.
संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में तीखी बयानबाजी का दौर जारी है. कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मोर्चा खोल दिया है. इस कड़ी में मंडी से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उनसे देश से माफी मांगने की मांग की है.
दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कंगना रनौत ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए. आप इस तरह से अफवाहें या झूठ नहीं फैला सकते और न ही बिना किसी ठोस आधार के किसी पर इतने गंभीर आरोप लगा सकते हैं.
#WATCH | Delhi: On the Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi's statement, BJP MP Kangana Ranaut says, "He has to apologise. You cannot spread lies like this and level such serious allegations against someone." pic.twitter.com/JBvWKeMSgY
— ANI (@ANI) July 30, 2026
कंगना रनौत के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है. बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी लगातार संसद और सार्वजनिक मंचों से भ्रामक जानकारियां फैलाकर संवैधानिक संस्थाओं व सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. फिलहाल, इस जुबानी जंग के बाद संसद परिसर में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच कड़वाहट और गहराने के आसार हैं.