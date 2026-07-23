'सच को जिंदा रखने के लिए...', संसद में मल्लिकार्जुन खरगे ने सुनाई कविता, क्यों भड़क उठे किरेन रिजिजू?

स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कहा कि प्रश्नकाल के समय केवल प्रश्नकाल ही चलेगा. हालांकि, इसके बावजूद विपक्ष वेल में ही जमा रहा और कई सदस्य नारेबाजी करते रहे. इसको लेकर स्पीकर की ओर से सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करने का ऐलान किया गया. 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा. ऐसे में हंगामे के बीच सदन में लिस्टेड बिजनेस लिए गए. इसके बाद 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई. 2 बजे चेयर पर आए डिप्टी स्पीकर पैनल के दिलीप सैकिया के सामने भी सदन में हंगामा चलते रहा. आखिर में उन्होंने दिनभर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी.

