'सच को जिंदा रखने के लिए...', संसद में मल्लिकार्जुन खरगे ने सुनाई कविता, क्यों भड़क उठे किरेन रिजिजू?

Parliament Monsoon Session: संसद का मानसून सत्र चौथे दिन भी भारी हंगामे के बीच चला. लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे, फिर 2 बजे और फिर पूरे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. वहीं राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे, फिर 2 बजे और फिर 3 बजे के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई.
दिनभर के लिए कार्यवाही स्थगित होने से पहले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने एक कविता पढ़ी, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भड़क उठे.
राज्यसभा की कार्यवाही शाम 3 बजे चौथी बार शुरू हुई. इस दौरान उपसभापति हरिवंश ने मल्लिकार्जुन खरगे से बोलने के लिए कहा. खरगे ने भी हाथों में एक पन्ना लेकर कविता पढ़ना शुरू कर दिया. कविता के बोल थे,' सच को जिंदा रखने के लिए मर जाएंगे. ये दिल ये जान सब कुर्बान कर जाएंगे. मगर देश से अन्याय मिटाने के लिए हर चुनौती से टकरा जाएंगे. तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है.' उपसभापति हरिवंश ने खरगे को बीच में रही रोकते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का नाम लिया. रिजिजू ने भी आरोप लगाया कि खरगे ऐसा ही करते हैं. विषय पर चर्चा शुरू करने के लिए फॉर्मल डिस्कशन पर बात कर रहे हैं.
मल्लिकार्जुन खरगे अभी आगे बोल ही रहे थे, कि उपसभापति हरिवंश ने उनको रोकते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का नाम ले लिया. संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि खरगे ऐसे ही करते रहते हैं. विषय पर चर्चा शुरू करने के लिए फॉर्मल डिस्कशन पर बात कर रहे हैं, वो लिखकर ले के फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे तो नहीं चल सकता. इसके बाद सदन की कार्यवादी 24 जुलाई 2026 को दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.
स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कहा कि प्रश्नकाल के समय केवल प्रश्नकाल ही चलेगा. हालांकि, इसके बावजूद विपक्ष वेल में ही जमा रहा और कई सदस्य नारेबाजी करते रहे. इसको लेकर स्पीकर की ओर से सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करने का ऐलान किया गया. 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा. ऐसे में हंगामे के बीच सदन में लिस्टेड बिजनेस लिए गए. इसके बाद 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई. 2 बजे चेयर पर आए डिप्टी स्पीकर पैनल के दिलीप सैकिया के सामने भी सदन में हंगामा चलते रहा. आखिर में उन्होंने दिनभर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी.