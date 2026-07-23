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'सच को जिंदा रखने के लिए...', संसद में मल्लिकार्जुन खरगे ने सुनाई कविता, क्यों भड़क उठे किरेन रिजिजू?

Mallikarjun Kharge Poem In Parliament Session: संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने एक कविता पढ़ी. इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भड़क उठे. संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 23, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:18 PM IST
'सच को जिंदा रखने के लिए...', संसद में मल्लिकार्जुन खरगे ने सुनाई कविता, क्यों भड़क उठे किरेन रिजिजू?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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