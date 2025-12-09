'मरना पसंद करूंगा लेकिन...' ओवैसी के बाद अरशद मदनी ने किया वंदे मातरम् गाने से मना

Vande Mataram Discussion: जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष का ये बयान उस समय आया है जब सदन के दोनों हाउस में वंदे मातरम् पर चर्चा हो रही है. अरशद मदनी ने कहा कि वन्दे मातरम् का अनुवाद शिर्क से संबंधित मान्यताओं पर आधारित है.
Maulana Arshad Madani: भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा सोमवार देर रात तक लगातार जारी रही. जिसके बाद मंगलवार को राज्यसभा में भी वंदे मातरम् पर चर्चा शुरू हो चुकी है. अब वंदे मातरम् पर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि वो मर जाना स्वीकार करेंगे लेकिन शिर्क कभी स्वीकार नहीं करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें किसी के वन्देमातरम गाने या पढ़ने पर आपत्ति नहीं है लेकिन मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकता है.
क्यों किया मना?
जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष का ये बयान उस समय आया है जब सदन के दोनों हाउस में वंदे मातरम् पर चर्चा हो रही है. अरशद मदनी ने कहा कि वन्दे मातरम् का अनुवाद शिर्क से संबंधित मान्यताओं पर आधारित है और इसके चार श्लोकों में देश को देवता मानकर दुर्गा माता माना गया है. कल लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की तरफ से दिए गए बयान की तरह ही अरशद मदनी ने एक और बात कही, मदनी ने कहा कि किसी को उसकी आस्था के खिलाफ नारा या गीत गाने को मजबूर नहीं किया जा सकता है.
ओवैसी का बयान
सांसद ओवैसी ने लोकसभा में वंदे मातरम् पर चर्चा के दौरान सांसदों की कमी पर नाराजगी जताते हुए संबोधन की शुरुआत की थी. जिसके बाद उन्होंने खुद को जिन्ना का विरोधी कहते हुए खुद को हिंदुस्तानी होने की बात कही. अपने भाषण के दौरान ओवैसी ने कहा कि संविधान का पहला पेज ही हर भारतीय को धर्म, विश्वास और पूजा की आजादी देता है तो कोई किसी को कैसे मजबूर कर सकता है. इससे पहले ओवैसी ने अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत करने से साफ मना कर दिया था. हालांकि, उन्होंने सदन में हिंदू-मुसलमान और भारतीय एकता के नारे लगाकर अपना संबोधन खत्म किया था.
