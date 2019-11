संसद का शीतकालीन सत्र LIVE: लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session 2019) शुरू हो गया है. सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों में दिवंगत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी गई. राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अरुण जेटली का जाना केवल पार्टी के लिए बड़ी हानि नहीं हैं, उनका जाना पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है. लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष से कहा, 'पीएम आश्वस्त हैं कि सरकार सभी मामलों पर चर्चा करने के लिए तैयार है. '

विपक्षी दलों ने जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला की रिहाई की मांग की. इसके बाद विपक्ष ने लोकसभा में हंगामा शुरू कर दिया. इसके साथ ही विपक्ष ने किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा की मांग की.

LIVE अपडेट

- लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 'मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने का मुद्दा भी उठाना चाहता हूं.'

- राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

- राज्सभा में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, 'अरुण जेटली का निधन राष्ट्र के लिए एक क्षति है लेकिन यह शिवसेना के लिए भी एक बड़ी क्षति है. मैं अपने, उद्धव जी और अपनी पार्टी की ओर से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं'

Sanjay Raut, Shiv Sena, in Rajya Sabha: Arun Jaitley's demise is a loss to the nation but it is also a big loss to Shiv Sena. I pay my tribute to him on behalf of my Uddhav ji and my party. https://t.co/xMhVr95Fr9 — ANI (@ANI) November 18, 2019

- कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 'आज 108 दिन हो गए हैं, फारूक अब्दुल्ला जी को हिरासत में लिए. ये जुल्म हो रहा है? हम चाहते हैं कि उन्हें संसद में आने दिया जाए, यह उनका संवैधानिक अधिकार है.'

Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury in Lok Sabha: It has been 108 days today since Farooq Abdullah Ji was detained. Yeh kya zulm ho raha hai? We want that he should be brought to the Parliament. It is his constitutional right. pic.twitter.com/4BUjgM6lXk — ANI (@ANI) November 18, 2019

- विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा में नारेबाजी की, 'विपक्ष पर हमला बंद करो, फारूक अब्दुल्ला जी को रिहा करो'

Delhi: Opposition MPs in Lok Sabha raise slogans, "Vipaksh par hamla bandh karo, Farooq Abdullah ji ko riha karo, We want justice". #WinterSession pic.twitter.com/F0IdPG2NGA — ANI (@ANI) November 18, 2019

- आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से पूछा, क्या सरकार ये मानने के लिए तैयार है कि देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है.'

Question Hour in Lok Sabha: AAP MP Bhagwant Mann asks to BJP MP & MoS Finance Anurag Thakur, "Kya sarkaar yeh maan ne ke liye tayar hai ki desh aarthik mandi se guzar raha hai?" pic.twitter.com/HhQ1jOaOA2 — ANI (@ANI) November 18, 2019

- विपक्ष सदन में किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है. स्पीकर की तरफ से भी कहा गया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है. इसके बाद सदन में प्रश्नकाल शुरू हो सका.

- विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की, 'झूठे केस वापस लो, वी वांट जस्टिस' वहीं गोरखपुर से सांसद रविकिशन ने कलाकारों के लिए जीवन बीमा और अलग से कल्याण योजनाओं की बात कही.

- लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिवंगत केंद्रीय मंत्री राम जेठमलानी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी.

Lok Sabha Speaker Om Birla pays tribute to Arun Jaitley, Sushma Swaraj and Ram Jethmalani pic.twitter.com/bXygif7YEJ — ANI (@ANI) November 18, 2019

- राज्यसभा सांसद मैरीकॉम भी संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए संसद पहुंची.

Delhi: Rajya Sabha MP & Olympic medalist, Mary Kom arrives at the Parliament. #WinterSession pic.twitter.com/mJqKNDspt2 — ANI (@ANI) November 18, 2019

- पश्चिम बंगाल से टीएमसी सांसद नुसरत जहां खराब स्वास्थ्य के चलते शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं हो पाई हैं. टीएमसी सांसद कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं.

Actor and TMC MP Nusrat Jahan is not attending the Parliament session today. She was admitted to Apollo Hospital in West Bengal's Kolkata yesterday due to some respiratory issue. (file pic) pic.twitter.com/zqKlsGypeQ — ANI (@ANI) November 18, 2019

- कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसद परिसर स्थित गांधी प्रतिमा पर वायु प्रदूषण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.

Delhi: Congress MP Gaurav Gogoi protests in front of Mahatma Gandhi statue in Parliament premises against rising air pollution levels. #WinterSession pic.twitter.com/BnvSg7AMUJ — ANI (@ANI) November 18, 2019

- सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले टीएमसी सांसद ने फारूक अब्दुल्ला की हिरासत के खिलाफ लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया.

Union Minister Prakash Javadekar arrived at Parliament in an electric car today, he says, "Government is gradually switching to electric cars as they are pollution-free. I appeal to people to contribute to fight pollution- start using public transport, electric vehicles etc". pic.twitter.com/sCHG1H2KwJ — ANI (@ANI) November 18, 2019

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर आज इलेक्ट्रिक कार से संसद भवन पहुंचे. 'सरकार धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक कारों पर स्विच कर रही है क्योंकि वे प्रदूषण मुक्त हैं। मैं लोगों से प्रदूषण से लड़ने की अपील करता हूं - सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहनों आदि का उपयोग शुरू करें.'

इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2019 का ये आखिरी सत्र बेहद महत्‍वपूर्ण है. इस संबंध में मैंने सभी दलों के नेताओं से बात की है. उम्‍मीद है कि पिछले सत्र की तरह ही इस बार भी बेहद सकारात्‍मक नतीजे निकलेंगे. आज से राज्‍यसभा का 250वां सत्र भी शुरू हो रहा है. ये सत्र देश के लिए जागरुकता अभियान बन सकता है.

इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस है. संविधान दिवस के 70 साल अपने आप में सदन के माध्यम से देशवासियों के लिए जागृति का अवसर बन सकता है. हर किसी की सक्रिय और सकारात्मक भूमिका के कारण गत सत्र अभूतपूर्व रहा. ये सिद्धि पूरे सदन की होती है. जैसे पिछली बार, सभी दलों के सहयोग के कारण, सभी सांसदों के सक्रिय सहयोग के कारण, गत सत्र अभूतपूर्व रहा. उसी तरह इस सत्र के सकारात्‍मक होने की उम्‍मीद है. सकारात्मक भूमिका के लिये सभी का आह्वान करते हैं. सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा चाहते हैं, उत्तम से उत्तम बहस हो ये आवश्यक है. वाद हो, विवाद हो, संवाद हो, बुद्धि शक्ति का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करें.

27 बिल पेश किए जाएंगे

शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के उद्देश्य से नागरिकता (संशोधन) विधेयक समेत 27 अहम बिल पेश करेगी. नागरिकता कानून में बदलाव के जरिए सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के बाद भारत आकर बसे गैर-मुस्लिमों जैसे- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोगों को स्थाई नागरिकता देना चाहती है. मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में भी नागरिकता विधेयक को संसद में पेश किया था, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका.