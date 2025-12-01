एजुकेशन, परमाणु ऊर्जा और इंश्योरेंस... शीतकालीन सत्र में ये 7 जरूरी बिल होंगे पेश, आप पर पड़ेगा सीधा असर

Parliament winter session 2025: संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ है. सरकार इस बार कई अहम आर्थिक बदलावों की जमीन तैयार करने जा रही है. सत्र के शुरुआती दिनों में केंद्र सरकार कुल 10 जरूरी विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जिनमें बीमा क्षेत्र से जुड़े बड़े सुधारों वाला संशोधन विधेयक सबसे प्रमुख माना जा रहा है. इसके साथ ही तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला जैसी हानिकारक चीजों पर नए टैक्स और सेस लगाने के प्रस्ताव भी संसद में रखे जाएंगे. सरकार का मानना है कि इन विधेयकों का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना, बीमा क्षेत्र को अधिक सक्षम बनाना और जनस्वास्थ्य से जुड़े जोखिमों को कम करना है.

इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का पहला बैच भी इसी सत्र के दौरान पेश किया जाएगा. मतलब साफ है कि यह सत्र आर्थिक नीतियों और वित्तीय निर्णयों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

मानसून सत्र में सरकार पेश करने जा रही ये जरूरी बिल

1. इंश्योरेंस कानून (संशोधन) विधेयक 2025

ये बिल बीमा क्षेत्र में बड़े सुधार लाने के लिए तैयार किया गया है. जिसके तहत इंश्योरेंस कंपनियों में विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है. इससे विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी का बड़ा अवसर मिलेगा. सरकार का मानना है कि इससे अधिक पूंजी आएगी, नई बीमा योजनाएं विकसित होंगी और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी. अभी तक बीमा क्षेत्र में 82,000 करोड़ रुपये का FDI आ चुका है.

2. सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला पर नया सेस और सरचार्ज विधेयक

यह विधेयक तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला जैसी हानिकारक वस्तुओं पर नए कर (सेस) और सरचार्ज लगाने से जुड़ा है. इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक और ‘स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर’ शामिल हैं. ये कर जीएसटी के तहत लगने वाले पुराने मुआवजा उपकर की जगह लेंगे. इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर होने वाले खर्च के लिए अतिरिक्त धन जुटाना है, यहां बता दें कि इन उत्पादों पर अभी 28% GST और अलग-अलग उपकर लगाए जाते हैं.

3. जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025

यह बिल कई पुराने कानूनों में सुधार करके व्यापार और उद्योग के लिए नियमों को आसान बनाने का प्रस्ताव करता है. सरकार का उद्देश्य है कि छोटे-छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाए और उनका समाधान जुर्माने या अन्य सरल प्रक्रियाओं से किया जाए. इससे व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी. लोगों पर अनावश्यक कानूनी बोझ कम होगा.

4. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक 2025

इसे कॉर्पोरेट लॉ (अमेंडमेंट) बिल नाम दिया गया है, जो दिवालिया कंपनियों की प्रक्रिया को तेज, स्पष्ट और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया है. वर्तमान कानून (IBC-2016) में कई देरी और कानूनी अस्पष्टताएं आती हैं, ऐसे में समाधान में वक्त लगता है. अब इस नए संशोधनों का उद्देश्य कंपनियों, लेनदारों और बैंकों के लिए दिवाला प्रक्रिया को सरल और तेज करना है. इससे वित्तीय मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा.

5. हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) बिल 2025

यह बिल देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाएगा. इसके तहत UGC, AICTE और NCTE जैसी संस्थाओं को समाप्त कर एक ही राष्ट्रीय कमीशन बनाया जाएगा. नया कमीशन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को ज्यादा स्वतंत्रता, पारदर्शिता और नियमों में सरलता देगा. इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, कोर्सों को आधुनिक बनाना और संस्थानों को अधिक जिम्मेदारी देना है.

6. राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक 2025

नेशनल हाईवे (अमेंडमेंट) बिल देश में हाईवे निर्माण और विस्तार की प्रक्रिया को तेज करने के लिए तैयार किया गया है. अभी सबसे बड़ी समस्या भूमि अधिग्रहण की देरी है, जिसे यह बिल सरल और तेज करेगा. नए नियम विवादों को जल्द सुलझाने, भूमि अधिग्रहण को पारदर्शी बनाने और परियोजनाओं में देरी रोकने पर फोकस करेंगे. इससे देशभर में सड़क नेटवर्क बेहतर बनेगा और कनेक्टिविटी मजबूत होगी.

7. परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025

इस बिल को एटॉमिक एनर्जी बिल भी कहते हैं, जो पहली बार देश में निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा उत्पादन की अनुमति देगा. अभी तक भारत में सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट सरकारी कंपनियां ही संचालित करती हैं. नए कानून के बाद भारतीय और विदेशी प्राइवेट कंपनियां भी न्यूक्लियर प्लांट बना सकेंगी. इससे देश में बिजली उत्पादन बढ़ेगा, नई तकनीक आएगी और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के नए अवसर खुलेंगे.

