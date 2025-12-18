संसद में G Ram G Bill के पास होने पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध

G Ram G Bill Pass in Lok Sabha, Opposition Creates Ruckus: 18 दिसंबर को संसद में ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी (VB-जी राम जी) बिल 2025 पास हो गया. इसे लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है.
G Ram G Bill Pass in Lok Sabha, Opposition Creates Ruckus: शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में बुधवार को ‘विकसित भारत जी राम जी’ बिल पास हो गया है. विपक्ष द्वारा लोकसभा में जारी हंगामे के बीच इस बिल को मंजूरी मिली है, जिसके विरोध में विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया. इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है. विपक्ष के नेताओं ने Parliament के बाहर आकर भी विरोध जताया. इसे विपक्ष ने संविधान के मूल के खिलाफ करार दिया है.
17 दिसंबर को इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया था. चर्चा के दौरान इस बिल पर विपक्ष ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी (JPC) को भेजने की मांग की थी. जब सदन में इसे मंजूरी मिली तो विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया. कांग्रेस नेता प्रियंका नेता ने इस नए बिल को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है.
भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल यानी VB–G Ram G पर जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह लोकसभा में जवाब दे रहे थे तभी विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और कागज फेंके.शिवराज सिंह जवाब दे रहे थे तभी विपक्ष बिल के विरोध में नारेबाजी करता रहा. शिवराज सिंह ने कहा 'हम किसी से भेदभाव नहीं करते, बापू हमारी प्रेरणा और श्रद्धा हैं. पूरा देश हमारे लिए एक है. देश हमारे लिए केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, हमारे विचार संकीर्ण और संकुचित नहीं है.'
(@sansad_tv) December 18, 2025
18 दिसंबर यानी गुरुवार को नए ग्रामीण रोजगार बिल (VB-G-RAM-G) के खिलाफ विपक्ष ने संसद परिसर में मार्च भी निकाला और विरोध जताया. इस मार्च में विपक्ष के 50 से ज्यादा सांसद थे. सभी ने VB-G-RAM-G बिल वापस लेने के नारे लगाए.फिर जब लोकसभा में बिल पास हुआ तो विपक्षी सदस्यों ने भारी हंगामा खड़ा किया. बाद में ससंद के बाहर भी नारेबाजी की गई है.
(@PTI_News) December 18, 2025
कल यानी बुधवार को लोकसभा में VB-G-RAM-G बिल पर कुल 14 घंटे चर्चा हुई थी. कार्यवाही रात 1:35 बजे तक चली थी. जिसमें कुल 98 सांसदों ने हिस्सा लिया था. जिस बिल पर इतना हंगामा खड़ा किया गया 20 साल पुराने MGNREG एक्ट की जगह लेगे वाला है. कांग्रेस को इस बात पर आपत्ति है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम क्यों बदल दिया गया. पहले ये एक्ट महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसे VB-G-RAM-G से पहचाना जाएगा. इसे लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कहा कि इस बिल में गांवों में हर साल रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने की गारंटी है, इसके जरिए गांवों को गरीबी मुक्त बनाएगा जाएगा.
