Parliament Winter Session Live: लोकसभा में G RAM G बिल पेश, महुआ बोलीं- राम का नाम लाकर बना रहे सांप्रदायिक

Parliament Winter Session: MNREGA का नाम बदलकर मोदी सरकार VB-G RAM G करने जा रही है, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है. केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में परमाणु क्षेत्र पर SHANTI बिल और ग्रामीण रोजगार गारंटी पर VB–G RAM G बिल को पास कराने की कोशिश करेगी. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बिल लोकसभा के पटल पर रखा. VB–G RAM G विकसित भारत विजन के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए 125 दिनों के वेतन रोजगार की वैधानिक गारंटी का प्रस्ताव करने वाला बिल है.
यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स:
8.15 PM: G RAM G बिल पर छह घंटे तक चर्चा होगी. इसके लिए आज रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है. यानी 4 घंटे तक आज और गुरुवार को 2 घंटे तक चर्चा होगी. 18 दिसंबर को शिवराज सिंह चौहान इसका जवाब देंगे.
8.01 PM लोकसभा में VB-G RAM G बिल पर DMK सदस्य के. कनिमोझी ने कहा कि इस बिल का नाम पढ़ना ही परेशान करने वाला है.इस बिल का नाम पढ़कर मुझे गुस्सा आता है. यह गैर-हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने के अलावा और कुछ नहीं है. केंद्र सरकार बार-बार भारत के क्षेत्रीय राज्यों पर हिंदी या संस्कृत थोपने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेती है.
7.44 PM: TMC सदस्य महुआ मोइत्रा ने बुधवार को VB-G RAM G बिल का विरोध किया. जब 2005 में MGNREGA लाया गया था, तो इसने भारत में बहुत से लोगों के लिए रोज़गार पैदा करने में मदद की थी.
महुआ मोइत्रा ने उस बिल पर कड़ा विरोध जताया जो MGNREGA की जगह लेना चाहता है.उन्होंने कहा, सरकार बिल का नाम क्यों बदल रही है? इसका कोई मतलब नहीं है. वे भगवान राम का नाम लाकर इसे सांप्रदायिक बना रहे हैं.'
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने पश्चिम बंगाल को MGNREGA का फंड देना बंद कर दिया है.अब वे बिल को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं.बिल की एक कॉपी के मुताबिक, यह हर वित्तीय वर्ष में हर ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के मजदूरी वाले रोजगार की कानूनी गारंटी देगा, जिसके वयस्क सदस्य बिना किसी हुनर वाले शारीरिक काम करने के लिए तैयार होंगे.
7.36 PM: TDP सदस्य लावू कृष्ण देवरायलु ने लोकसभा में कहा कि VB-G RAM G बिल MGNREGA का ही एक और रूप है. उन्होंने कहा, 'इसे 2005 से पहले भी अलग-अलग नामों से बुलाया जाता था. जवाहर रोज़गार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जैसे कई रूप थे. अब, इसे VB-G RAM G बिल कहा जा रहा है.यह असल में वही बिल है, बस कुछ बदलाव किए गए हैं.' उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी है, जो एक अच्छी बात है.
7.29 PM: बिल को विचार और पास करने के लिए पेश करते हुए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल गांवों का चौतरफा विकास सुनिश्चित करेगा और उन्हें गरीबी मुक्त बनाएगा, जिससे उनकी विकास यात्रा को बढ़ावा मिलेगा.
7.23 PM: यह बिल 20 साल पुराने कांग्रेस के शासनकाल में लाए गए MNREGA कानून को रिप्लेस करेगा और यह ग्रामीण इलाकों में 125 दिन का गारंटीड रोजगार देगा. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को लोकसभा के पटल पर रखा. उन्होंने कहा कि यह बिल ना सिर्फ रोजगार देगा बल्कि महात्मा गांधी के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को भी पूरा करेगा.
