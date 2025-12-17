Advertisement
trendingNow13044517
Hindi NewsदेशParliament Winter Session Live: लोकसभा में G RAM G बिल पेश, महुआ बोलीं- राम का नाम लाकर बना रहे सांप्रदायिक

Parliament Winter Session Live: लोकसभा में G RAM G बिल पेश, महुआ बोलीं- राम का नाम लाकर बना रहे सांप्रदायिक

G RAM G: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बिल लोकसभा के पटल पर रखा. VB–G RAM G विकसित भारत विजन के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए 125 दिनों के वेतन रोजगार की वैधानिक गारंटी का प्रस्ताव करने वाला बिल है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 17, 2025, 08:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Parliament Winter Session Live: लोकसभा में G RAM G बिल पेश, महुआ बोलीं- राम का नाम लाकर बना रहे सांप्रदायिक

Parliament Winter Session: MNREGA का नाम बदलकर मोदी सरकार VB-G RAM G करने जा रही है, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है. केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में परमाणु क्षेत्र पर SHANTI बिल और ग्रामीण रोजगार गारंटी पर VB–G RAM G बिल को पास कराने की कोशिश करेगी. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बिल लोकसभा के पटल पर रखा. VB–G RAM G विकसित भारत विजन के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए 125 दिनों के वेतन रोजगार की वैधानिक गारंटी का प्रस्ताव करने वाला बिल है.

यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स:

8.15 PM: G RAM G बिल पर छह घंटे तक चर्चा होगी. इसके लिए आज रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है. यानी 4 घंटे तक आज और गुरुवार को 2 घंटे तक चर्चा होगी. 18 दिसंबर को शिवराज सिंह चौहान इसका जवाब देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

8.01 PM लोकसभा में VB-G RAM G बिल पर DMK सदस्य के. कनिमोझी ने कहा कि इस बिल का नाम पढ़ना ही परेशान करने वाला है.इस बिल का नाम पढ़कर मुझे गुस्सा आता है. यह गैर-हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने के अलावा और कुछ नहीं है. केंद्र सरकार बार-बार भारत के क्षेत्रीय राज्यों पर हिंदी या संस्कृत थोपने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेती है.

7.44 PM: TMC सदस्य महुआ मोइत्रा ने बुधवार को VB-G RAM G बिल का विरोध किया. जब 2005 में MGNREGA लाया गया था, तो इसने भारत में बहुत से लोगों के लिए रोज़गार पैदा करने में मदद की थी.

महुआ मोइत्रा ने उस बिल पर कड़ा विरोध जताया जो MGNREGA की जगह लेना चाहता है.उन्होंने कहा, सरकार बिल का नाम क्यों बदल रही है? इसका कोई मतलब नहीं है. वे भगवान राम का नाम लाकर इसे सांप्रदायिक बना रहे हैं.'

उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने पश्चिम बंगाल को MGNREGA का फंड देना बंद कर दिया है.अब वे बिल को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं.बिल की एक कॉपी के मुताबिक, यह हर वित्तीय वर्ष में हर ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के मजदूरी वाले रोजगार की कानूनी गारंटी देगा, जिसके वयस्क सदस्य बिना किसी हुनर ​​वाले शारीरिक काम करने के लिए तैयार होंगे.

7.36 PM: TDP सदस्य लावू कृष्ण देवरायलु ने लोकसभा में कहा कि VB-G RAM G बिल MGNREGA का ही एक और रूप है. उन्होंने कहा, 'इसे 2005 से पहले भी अलग-अलग नामों से बुलाया जाता था. जवाहर रोज़गार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जैसे कई रूप थे. अब, इसे VB-G RAM G बिल कहा जा रहा है.यह असल में वही बिल है, बस कुछ बदलाव किए गए हैं.' उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी है, जो एक अच्छी बात है.

7.29 PM: बिल को विचार और पास करने के लिए पेश करते हुए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल गांवों का चौतरफा विकास सुनिश्चित करेगा और उन्हें गरीबी मुक्त बनाएगा, जिससे उनकी विकास यात्रा को बढ़ावा मिलेगा.

7.23 PM: यह बिल 20 साल पुराने कांग्रेस के शासनकाल में लाए गए MNREGA कानून को रिप्लेस करेगा और यह ग्रामीण इलाकों में 125 दिन का गारंटीड रोजगार देगा. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को लोकसभा के पटल पर रखा. उन्होंने कहा कि यह बिल ना सिर्फ रोजगार देगा बल्कि महात्मा गांधी के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को भी पूरा करेगा.   

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

Parliament Winter Session 2025

Trending news

लोकसभा में G RAM G बिल पेश, महुआ बोलीं- राम का नाम लाकर बना रहे सांप्रदायिक
Parliament Winter Session 2025
लोकसभा में G RAM G बिल पेश, महुआ बोलीं- राम का नाम लाकर बना रहे सांप्रदायिक
कोहरे से ढकेंगे 13 शहर, 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; सर दर्दी बढ़ाएगी सर्दी?
Weather
कोहरे से ढकेंगे 13 शहर, 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; सर दर्दी बढ़ाएगी सर्दी?
संसद में चुपके से ई-सिगरेट का कश लगा रहे थे TMC के ये सांसद? BJP ने जारी किया वीडियो
E-cigarette
संसद में चुपके से ई-सिगरेट का कश लगा रहे थे TMC के ये सांसद? BJP ने जारी किया वीडियो
असली चेहरा दिखा रहे नीतीश कुमार, नकाब विवाद पर बोले उमर, कहा- महबूबा भी कर चुकीं ऐसा
nitish kumar
असली चेहरा दिखा रहे नीतीश कुमार, नकाब विवाद पर बोले उमर, कहा- महबूबा भी कर चुकीं ऐसा
'प्रदूषण सालाना फीचर बन गया है, सारे कदम फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम' फटकार
Supreme Court
'प्रदूषण सालाना फीचर बन गया है, सारे कदम फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम' फटकार
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
Kalyan Banerjee
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
Himanta Biswa Sarma
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
PM Modi
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
Supreme Court
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
Delivery boy news
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?