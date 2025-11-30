विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, विपक्ष में 'दो फाड़', TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला

Parliament Winter session 2025: संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है, जिसकी पूर्व संध्या वंदे मातरम विवाद पर विपक्ष बंटा हुआ नजर आ रहा है. दरअसल, लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान वंदे मातरम पर चर्चा का कांग्रेस ने विरोध किया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने इस पर सहमति जताई है. सूत्रों के अनुसार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सोमवार को कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ होने वाली विपक्षी रणनीति बैठक में शामिल नहीं होने के संकेत दिए हैं.

कांग्रेस ने उठाए सवाल

इससे पहले लोकसभा की कार्य मंत्रणा बैठक के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के बीच नोंकझोंक भी दिखाई दी है. कांग्रेस की तरफ से शीतकालीन सत्र के दौरान वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर सवाल उठाए गए हैं. क्योंकि, कांग्रेस इसे चुनाव सुधारों और एसआईआर जैसे मुद्दों से भटकाने वाला मान रही है. सूत्रों के अनुसार, बीजेपी ने इसके जवाब में कहा कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और उनको पता होना चाहिए की देश ने हाल ही में वंदे मातरम का 150 वां समारोह मनाया है और शीतकालीन सत्र में इसपर चर्चा होनी चाहिए.

वंदे मातरम विवाद

दरअसल, सरकार ने सोमवार से शुरू होने वाले संसदीय शीतकालीन सत्र को लेकर सांसदों के लिए शिष्टाचार बनाए रखने और नियमों का पालन करने को लेकर ज्ञापन जारी किया था. जिसमें संसदीय बुलेटिन के अनुसार सदन की कार्यवाही के दौरान गरिमा और गंभीरता बनाए रखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम और कोई अन्य नारे न लगाए जाएं. इस पर विपक्ष की तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई थी. टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी ने सरकार से वंदे मातरम पर आपत्ति को लेकर सवाल उठाए थे तो वहीं कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला केंद्र सरकार पर हमला बोला था.

कांग्रेस के मुद्दे अलग

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस चुनाव सुधार और एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है. हाल ही में ममता बनर्जी की तरफ से पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया था, जिसमें उन्होंने एसआईआर की अतिरिक्त कार्यभार से बीएलओं पर वर्कलोड की बात कही थी. दूसरी ओर कुछ नेताओं ने एसआईआर के खिलाफ विरोध रैली करने की भी घोषणा की थी.