Parliament Winter Session: नाराजगी के साथ विपक्ष मांग पर अड़ा था... चुनाव सुधारों पर कब होगी चर्चा, सरकार ने बताया

Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा. आज भी सरकार ने प्रमुख विधेयकों को आगे बढ़ाने की कोशिश की. वहीं विपक्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सहित कई मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार पर दबाव बनाया. इससे पहले सोमवार को सत्र की शुरुआत होते ही दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने बहस की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी, जबकि विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कब होगी चर्चा

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजूज ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में ये फैसला लिया गया कि सोमवार 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से लोकसभा में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा होगी. वहीं चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए मंगलवार 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है.'

Add Zee News as a Preferred Source

During the All Party Meeting Chaired by Hon'ble Speaker Lok Sabha today, it has been decided to hold discussion in Lok Sabha on 150th Anniversary of National Song 'Vande Mataram' from 12 Noon on Monday 8th Dec and discussion on Election Reforms from 12 noon on Tuesday 9th Dec. — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) December 2, 2025

इससे पहले रिजिजू ने कहा था कि सरकार संसद में एसआईआर मुद्दे और चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने विपक्षी दलों से समयसीमा तय करने पर जोर न देने को कहा. हालांकि, विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह एक जरूरी मामला है. हम चाहते हैं कि इस पर अभी चर्चा हो.'

ये भी पढ़ें- चांद में चमकेगा आपका नाम, फॉलो करिए तीन स्टेप वाला ये तरीका

पहले दिन क्या हुआ

पहले दिन जमकर हो हल्ला और हंगामा हुआ था. जबकि पीएम मोदी ने विपक्ष से सदन में नाटक से बचने और सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए रचनात्मक बातचीत पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया था.