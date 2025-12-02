Advertisement
Hindi Newsदेश

Parliament Winter Session: नाराजगी के साथ विपक्ष मांग पर अड़ा था... चुनाव सुधारों पर कब होगी चर्चा, सरकार ने बताया

Parliament session news: संसद का शीतकालीन सत्र जारी है. मंगलवार को राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बहस देखने को मिली, लेकिन इसके बाद सर्वदलीय बैठक में चुनाव सुधार पर चर्चा को लेकर आखिरकार सहमति बन गई है. 

Dec 02, 2025, 06:26 PM IST
शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन
शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन

Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा. आज भी सरकार ने प्रमुख विधेयकों को आगे बढ़ाने की कोशिश की. वहीं विपक्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सहित कई मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार पर दबाव बनाया. इससे पहले सोमवार को सत्र की शुरुआत होते ही दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने बहस की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी, जबकि विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कब होगी चर्चा

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजूज ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में ये फैसला लिया गया कि सोमवार 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से लोकसभा में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा होगी. वहीं चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए  मंगलवार 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है.'

इससे पहले रिजिजू ने कहा था कि सरकार संसद में एसआईआर मुद्दे और चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने विपक्षी दलों से समयसीमा तय करने पर जोर न देने को कहा. हालांकि, विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह एक जरूरी मामला है. हम चाहते हैं कि इस पर अभी चर्चा हो.'

पहले दिन क्या हुआ

पहले दिन जमकर हो हल्ला और हंगामा हुआ था. जबकि पीएम मोदी ने विपक्ष से सदन में नाटक से बचने और सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए रचनात्मक बातचीत पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया था.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Winter SessionParliament winter session

