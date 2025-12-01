मैं टिप्स देने को तैयार हूं लेकिन... बार-बार हार रहे विपक्ष पर पीएम मोदी का तंज, कहा- रणनीति पर गौर करें

PM Modi Speaking Before Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम नरेंद्र का संबोधन सामने आया है, जिसमें उन्होंने विपक्ष से मजबूत मुद्दे उठाने के लिए कहा है.
Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन सत्र आज सोमवार 1 दिसंबर 2025 को शुरु होने वाला है. यह सत्र 19 दिसंबर 2025 तक चलने वाला है, जिसमें कुल 15 बैठकें होंगी. सत्र से पहले पीएम मोदी ने लगभग10 मिनट तक मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा,' भारत ने यह साबित किया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर. इसलिए यह सत्र विकसित भारत के प्रयास में और ऊर्जा भरने का मौका है. विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकलकर आए और मजबूत मुद्दे उठाए.'
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष को संदेश देते हुए पीएम ने कहा कि यह सत्र पराजय की हताशा या जीत के घमंड का मैदान नहीं बनना चाहिए. उन्होंने कहा,' यह सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए. नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए. यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए. राष्ट्रनीति पर बात होनी चाहिए.' पीएम ने कहा,' मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं, लेकिन सांसदों को अभिव्यक्ति का अधिकार दें.'
बता दें कि शीतकालीन सत्र में हंगामे की आशंका है. सरकार जन विश्वास बिल और एटॉमिक एनर्जी बिल जैसे 14 नए विधेयक पेश करने की तैयारी में है. वहीं विपक्ष भी सदन में SIR का मुद्दा उठाने की रणनीति बना रहा है. सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया. इसमें संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू समेत की ओर से सभी दलों से सहयोग की अपील की गई. वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर अपनी पार्टी के शीतकालीन सत्र से संबंधित रणनीतिक समूह की मीटिंग में गैरहाजिर रहे.
'यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी हो, मैं विपक्ष को Tips देने के लोए तैयार हूं’...', शीतकालीन सत्र से लिए विपक्ष को पीएम मोदी का मैसेज#PMModi #ParliamentWinterSession #Opposition | #ZeeNews pic.twitter.com/KsYwf82saI
— Zee News (@ZeeNews) December 1, 2025
खबर अपडेट की जा रही है.
