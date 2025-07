26 मासूमों को परिवार के सामने मार डाला, इतना बड़ा हमला कैसे हुआ? संसद में प्रियंका ने दागे तीखे सवाल

Priyanka Gandhi Vadra: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में आज दूसरे दिन भी चर्चा हो रही है. चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर तीखे सवाल दागे. कांग्रेस नेता ने पूछा कि आखिर इस कायराना हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा? जिसमें 26 मासूम टूरिस्ट की दहशतगर्दों ने बेरहमी से हत्या उनके परिवारों के सामने कर दी. लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'कल रक्षा मंत्री एक घंटे तक बोले, इस दौरान उन्होंने आतंकवाद, देश की रक्षा और इतिहास का पाठ भी पढ़ाया. लेकिन एक बात छूट गई- यह हमला कैसे हुआ?'

प्रियंका गांधी ने आगे कहा, 'वहां (बैसरन घाटी, पहलगाम में) एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों मौजूद नहीं था? क्या नागरिकों की सुरक्षा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है?' लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि , 'यह सरकार हमेशा सवालों से बचने की कोशिश करती है. इनमें देश के नागरिकों के प्रति कोई जवाबदेही का भाव नहीं है. सच तो यह है कि इनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है. इनके लिए सब कुछ राजनीति है, प्रचार है.'

In Lok Sabha, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "This government always tries to escape the questions...They have no sense of accountability towards the citizens of the nation. The truth is that they have no place for the public in their heart. For them, everything is… pic.twitter.com/vGXziMjYsk

