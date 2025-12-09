Advertisement
Rahul Gandhi Speech: 'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा

Rahul Gandhi Vs Modi Govt: राहुल के बयान को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ. बीच में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू उठे और उन्होंने राहुल से विषय पर बोलने को कहा. उन्होंने कहा कि विषय तय करने का क्या मतलब है. हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं. लेकिन नेता प्रतिपक्ष विषय पर ही बोलें. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 09, 2025, 04:57 PM IST
Parliament Winter Session: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. सदन में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरएसएस संस्थाओं पर कब्जा करना चाहता है. हमारा देश 150 करोड़ लोगों से मिलकर बना है. लेकिन यह लोग समानता में यकीन नहीं रखते हैं, यह महान्तशाही में यकीन रखते हैं और चाहते हैं कि वही शीर्ष पर रहें. 

लोकसभा में जमकर हुआ हंगामा

राहुल के बयान को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ. बीच में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू उठे और उन्होंने राहुल से विषय पर बोलने को कहा. उन्होंने कहा कि विषय तय करने का क्या मतलब है. हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं. लेकिन नेता प्रतिपक्ष विषय पर ही बोलें. इसके बाद कांग्रेस के सांसद खड़े होकर हंगामा करने लगे. इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल को विषय पर ही बोलने की हिदायत दी. 

'आरएसएस संस्थाओं पर कब्जा करना चाहता है'

भाषण में राहुल ने कहा, भारत संघ में हर धागा, हर इंसान बराबर है, RSS मेरे दोस्तों को परेशान करती है. वे ताना-बाना देखकर खुश होते हैं, लेकिन वे यह सोच बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे देश के ताने-बाने में हर एक इंसान, चाहे वे किसी भी धर्म से हों, चाहे वे किसी भी समुदाय से हों, चाहे वे कोई भी भाषा बोलते हों, बराबर होना चाहिए क्योंकि वे असल में बराबरी में विश्वास नहीं करते. वे ऊंच-नीच में विश्वास करते हैं, और उनका मानना ​​है कि उन्हें उस ऊंच-नीच में सबसे ऊपर होना चाहिए.'

राहुल ने किया ब्राजीलियन महिला का जिक्र

राहुल ने आगे कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग को आदेश दे रही है ताकि भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा सके. इसके बाद राहुल ने हरियाणा चुनाव में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक ब्राजीलियन महिला का नाम 22 बार आया. इस तरह से चुनाव पर कब्जा कर लिया गया और इलेक्शन कमीशन के जरिए चोरी हुई. 

'वोट चोरी सबसे बड़ा देश विरोधी काम'

चुनाव सुधारों पर बहस पर चर्चा में राहुल ने आगे कहा कि सबसे बड़ा देश विरोधी काम जो आप कर सकते हैं, वह है वोट चोरी. क्योंकि जब आप वोट को खत्म करते हैं, तो आप इस देश के ताने-बाने को खत्म कर देते हैं, आप मॉडर्न इंडिया को खत्म कर देते हैं, आप इंडिया के आइडिया को खत्म कर देते हैं. जो लोग दूसरी तरफ हैं, वे देश विरोधी काम कर रहे हैं.

आरएसएस पर जमकर लगाए राहुल ने आरोप

राहुल गांधी ने आरएसएश पर जमकर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, RSS का प्रोजेक्ट देश के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पर कब्जा करना था. एजुकेशन सिस्टम पर कब्जा कर लिया गया है. एक के बाद एक वाइस चांसलर को मेरिट, काबिलियत, साइंटिफिक टेम्पर पर नहीं, बल्कि इस बात पर रखा जाता है कि वह किसी खास ऑर्गनाइजेशन से जुड़ा है.

दूसरा कब्जा, जो डेमोक्रेसी को खत्म करने में मदद करता है. इंटेलिजेंस एजेंसियों पर कब्जा - CBI, ED, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर कब्जा और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को सिस्टमैटिक तरीके से रखना जो उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और विपक्ष और RSS का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करते हैं.

तीसरा इंस्टीट्यूशनल कब्जा उस इंस्टीट्यूशन पर है जो सीधे हमारे देश के इलेक्शन सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी इलेक्शन कमीशन.

मैं यह बिना सबूत के नहीं कह रहा हूं. मैंने इस बात के काफी सबूत दिए हैं कि इलेक्शन कमीशन कैसे सत्ता में बैठे लोगों के साथ मिलकर इलेक्शन को आकार दे रहा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

