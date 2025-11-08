एक दिसंबर से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी

Parliament winter session: संसद के आगामी शीतकालीन सत्र का ऐलान हो गया है. राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की ओर से इस विषय में भेजे गए प्रस्‍ताव को हरी झंडी दिखा दी है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसके बारे में जानकारी दी है. रिजिजू ने एक्‍स पर एक पोस्‍ट शेयर कर लिखा, ‘माननीय राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंटर सेशन आयोजित करने को लेकर सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्‍ताव को अपनी मंजूरी दे दी है. संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा.’

संसदीय कार्य ​मंत्री की क्या है उम्मीद?

रिजिजू ने कहा, 'हम आशा करते हैं कि यह सत्र रचनात्मक और सार्थक साबित होगा, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा.'

The Hon'ble President of India Smt. Droupadi Murmu ji has approved the proposal of the Government to convene the #WinterSession of #Parliament from 1st December 2025 to 19th December, 2025 (subject to exigencies of Parliamentary business). pic.twitter.com/QtGZn3elvT — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 8, 2025

पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी. आपको बताते चलें कि पिछले मॉनसून सत्र के बीच उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे को लेकर तमाम तरह की अटकलों का दौर चलने के साथ खूब हो हल्ला हुआ था. 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चला था. उसके अलावा वह सत्र ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग के साथ-साथ बिहार चुनाव से पहले SIR को लेकर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया.

पिछले सत्र में कुल 21 बैठकें हुईं थीं. लोकसभा में 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित था, लेकिन सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हुई थी. राज्यसभा में सिर्फ 41 घंटे चर्चा हुई. लोकसभा में 12 बिल और राज्यसभा में 15 बिल पास हुए. सबसे चर्चित बिल गिरफ्तार PM-CM और मंत्रियों को हटाने वाला संविधान संशोधन बिल रहा.