पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता बनर्जी के खिलाफ खोला मोर्चा, राहुल गांधी को भी दे डाली नसीहत

Parliament Winter Session: संसदीय कार्यवाही के दौरान बीजेपी सांसद ने पश्चिम बंगाल के बशीरघाट का भी उदाहरण दिया, जहां एसआईआर शुरू होने के बाद बांग्लादेश लौटने वाले लोगों की सीमा के पास लाइन लगी है. विपक्ष को घेरते हुए भाजपा सांसद ने एसआईआर का विरोध करने पर विपक्ष की मंशा को लेकर सवाल उठा दिया, उन्होंने विपक्ष से पूछा कि क्या वो लोग बांग्लादेशी लोगों को भारत में वोट डालने का अधिकार दिलाना चाहते हैं.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 02, 2025, 06:55 PM IST
SIR issue: पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की तरफ से करवाए जा रहे एसआईआर का मामला अब संसद पहुंच चुका है, जहां एसआईआर प्रक्रिया को लेकर संसद में जमकर हंगामा देखने को मिला. मंगलवार को पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पलटवार किया है. पश्चिम बंगाल से भाजपा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर जमकर निशाना भी साधा. सांसद ने टीएमसी पर बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत में बसाकर उन्हें वोट का अधिकार दिलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है.  

विपक्ष पर सवाल 
मजूमदार ने एसआईआर से सरकार का पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह चुनाव आयोग की तरफ से करवाया जाता है. उन्होंने आगे कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया कोई पहली बार नहीं हो रही है और इसका साफ सीधा उद्देश्य मतदाता सूची में उचित सुधार करना होता है. संसदीय कार्यवाही के दौरान बीजेपी सांसद ने पश्चिम बंगाल के बशीरघाट का भी उदाहरण दिया, जहां एसआईआर शुरू होने के बाद बांग्लादेश लौटने वाले लोगों की सीमा के पास लाइन लगी है.  विपक्ष को घेरते हुए भाजपा सांसद ने एसआईआर का विरोध करने पर विपक्ष की मंशा को लेकर सवाल उठा दिया, उन्होंने विपक्ष से पूछा कि क्या वो लोग बांग्लादेशी लोगों को भारत में वोट डालने का अधिकार दिलाना चाहते हैं. क्योंकि भारत का संविधान बांग्लादेशी लोगों को भारत में वोट डालने का अधिकार नहीं देता है और इसलिए हम संविधान के पक्ष में हैं. 

मतदाता सूची में सुधार
वहीं पश्चिम बंगाल इकाई के भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद समिक भट्टाचार्य ने भी जमकर विपक्ष पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में सुधार के लिए की जा रहे एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित और विपक्ष इस मुद्दे पर संसद को नहीं चलने दे रहा है. समिक ने विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होने का भी आरोप सदन में लगाया. इसके बाद उन्होंने सिर्फ भारतीयों को ही अपने देश में वोट देने का हक होने की बात कही. उन्होंने कहा कि म्यांमार के रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में नहीं घुसने दिया जाएगा और सरकार इसको रोकने के लिए डिडक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ रही है. 

यह भी पढ़ें: Parliament Winter Session: नाराजगी के साथ विपक्ष मांग पर अड़ा था... चुनाव सुधारों पर कब होगी चर्चा, सरकार ने बताया

राहुल गांधी को नसीहत 

समिक भट्टाचार्य ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल का दौरा करने की नसीहत भी दी है. समिक ने कहा कि राहुल को वहां जाकर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछना चाहिए कि क्या वो लोग उनके साथ पश्चिम बंगाल में वोट चोर-गद्दी छोड़ का नारा देने के लिए तैयार हैं. टीएमसी को बीजेपी सांसद ने चेतावनी दी है की वो पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, इतना ही नहीं उन्होंने टीएमसी पर भारत की डेमोग्राफी को बदलने का आरोप भी लगाया. 

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

SIR issue

