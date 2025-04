'UPA सरकार होती तो संसद भवन वक्फ का होता, मोदी सरकार ने बचा लिया': किरेन रिजिजू ने कौन सी सुना दी शायरी

Kiren Rijiju after tabling Waqf Bill: वक्फ संशोधन विधेयक आज संसद में पेश हुआ. जब केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया इस दौरान सदन में खूब हंगामा देखने को मिला. स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया . चर्चा की शुरुआत करते हुए रिजिजू ने यूपीए सरकार पर बड़ा हमला बोला है और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद को बचाने में मदद की, वरना इस संसद को भी कांग्रेस वक्फ की जमीन के रूप में दे दिया होता.

रिजिजू ने सुनाई शायरी

जब इस बिल को रिजिजू ने पेश किया तो इस दौरान रिजिजू ने कहा, '...किसी की बात कोई बुरा-गम न समझेगा. जमीन का दर्द कभी आसमान नहीं समझेगा.... मुझे न सिर्फ उम्मीद है, बल्कि मुझे पूरा भरोसा है कि इस विधेयक का विरोध करने वालों के दिलों में भी बदलाव आएगा. हर कोई सकारात्मक सोच के साथ इस विधेयक का समर्थन करेगा.'

#WATCH | After introducing the Waqf Amendment Bill in Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says "...Kisi ki baat koi bad-guma na samjhega. Zameen ka dard kabhi aasamaan nahi samjhega...I not only hope, but I am sure that those who oppose this bill will also have… pic.twitter.com/MP9OuzHkAq

