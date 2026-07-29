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'इन्हें पता है वोट से सत्ता नहीं मिलेगी, तो बिगाड़ना चाहते हैं देश का माहौल'; राहुल पर बीजेपी का निशाना

दिल्ली में बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. संबित पात्रा ने इस दौरान आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने देश को भ्रमित किया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 29, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:33 PM IST
'इन्हें पता है वोट से सत्ता नहीं मिलेगी, तो बिगाड़ना चाहते हैं देश का माहौल'; राहुल पर बीजेपी का निशाना

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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