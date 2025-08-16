Partition Horrors Remembrance Day: देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताए 3 नाम, मचा बवाल

Culprits Of Partition: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के एक नए विशेष मॉड्यूल में भारत के विभाजन के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है. एनसीईआरटी के मुताबिक मुहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को बंटवारे को दोषी ठहराया है. हर साल 14 अगस्त को मनाए जाने वाले 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के लिए तैयार किए गए मॉड्यूल में कहा गया है कि मुख्य दोषी ये तीन ही थे, पहले जिन्ना, जिन्होंने इसकी मांग की; दूसरी कांग्रेस, जिसने इसे स्वीकार किया और तीसरे माउंटबेटन जिन्होंने इसे लागू किया.

खुलासे पर बवाल

देश के बंटवारे से जुड़ा ये रेफरेंस 6ठी से लेकर 8वीं क्लास के लिए डिजाइन किए गए मॉड्यूल में 'विभाजन के अपराधी' शीर्षक वाले खंड में दिया गया है. इसके साथ ही चैप्टर में जुलाई 1947 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक भाषण भी शामिल है, जिसमें लिखा है, 'हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जब हमें या तो विभाजन स्वीकार करना होगा या निरंतर संघर्ष और अराजकता का सामना करना होगा. विभाजन बुरा है. लेकिन एकता की कीमत चाहे जो भी हो, गृहयुद्ध की कीमत उससे कहीं ज्यादा होगी.'

मॉड्यूल क्या कहते हैं

एनसीईआरटी ने इस संदर्भ में दो अलग-अलग मॉड्यूल प्रकाशित किए हैं. पहला 6ठी क्लास से लेकर 8वीं यानी (मध्य स्तर) तक के लिए और दूसरा 9वीं से 12 वीं क्लास यानी माध्यमिक स्तर के लिए लेख लिखे गए हैं. ये अंग्रेजी और हिंदी में हैं और नियमित पाठ्यपुस्तकों का हिस्सा नहीं हैं, हालांकि इनका उपयोग परियोजनाओं, पोस्टरों, चर्चाओं और बहसों के माध्यम से किया जा रहा है.

पीएम मोदी का संदेश

दोनों मॉड्यूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2021 के संदेश के साथ शुरू होते हैं जिसमें विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई है. X (पूर्व में ट्विटर) पर उनके पोस्ट का हवाला देते हुए, पुस्तक में उल्लेख किया गया है, 'विभाजन के दर्द को कभी नहीं भुलाया जा सकता. हमारे लाखों बहन-भाई विस्थापित हुए और कई लोगों ने नासमझ नफरत और हिंसा के कारण अपनी जान गंवाई. हमारे लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा'.

मध्य-चरण मॉड्यूल

मध्य-चरण मॉड्यूल में दावा किया गया है कि विभाजन अपरिहार्य नहीं था और यह केवल गलत विचारों का नतीजा था. उसमें मॉड्यूल में ये भी दर्ज है कि नेहरू और पटेल ने गृहयुद्ध के डर से विभाजन को स्वीकार किया, जिसके बाद महात्मा गांधी ने भी अपना विरोध छोड़ दिया. इसमें आगे लिखा है, वास्तव में, नेहरू और पटेल ने गृहयुद्ध के डर से विभाजन स्वीकार किया. उनके सहमत होने पर, महात्मा गांधी ने भी अपना विरोध छोड़ दिया.

किसने क्या कहा?

मॉड्यूल में यह भी कहा गया कि गांधी ने इसका विरोध नहीं किया, पटेल ने इसे कड़वी दवा कहा तो नेहरू ने इसे बुरा लेकिन बेहद जरूरी बताया था.

FAQ-

सवाल- मॉड्यूल में और क्या लिखा है?

जवाब- मॉड्यूल में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि मार्च 1947 में माउंटबेटन के वायसराय बनने के बाद पूरे भारत में हिंसा तेजी से बढ़ी और जिन्ना के आग्रह ने नेहरू और पटेल दोनों को देश के बंटवारे पर सहमत होने के लिए प्रेरित किया. 3 जून, 1947 को, माउंटबेटन ने विभाजन योजना की घोषणा की जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया.

सवाल- विभाजन की विभीषिका के पीछे NCERT के मॉड्यूल पर सोशल मीडिया पर क्या कहा गया?

जवाब- सोशल मीडिया पर दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थक विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कांग्रेसी नेताओं के फैसले की अदूरदर्शिता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. उनका कहना है कि जिस 'गृह युद्ध' के अज्ञात भय से नेहरू जैसे पावरफुल लोग डरे-सहमे थे, वैसा कुछ नहीं हुआ. हालांकि बंटवारे के बावजूद अनगिनत लोग दंगों में मारे गए. खासकर पाकिस्तान में लोगों को जिस तरह मार-काट कर ट्रेन में भूसे की तरह भरकर भारत भेजा गया, उसे लोग अब तक भूल नहीं पाए हैं.