Partition Horrors Remembrance Day: देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताए 3 नाम, मचा बवाल
Advertisement
trendingNow12883826
Hindi Newsदेश

Partition Horrors Remembrance Day: देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताए 3 नाम, मचा बवाल

'Partition Horrors Remembrance Day': 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के लिए तैयार किए गए NCERT मॉड्यूल में कहा गया है, 'बंटवारे की मांग जिन्ना ने की थी. दूसरी जिम्मेदार है कांग्रेस पार्टी जिसने बंटवारे का राजनीतिक प्रस्ताव स्वीकार किया और तीसरा मिस्टर माउंटबेटन जिन्होंने इसे लागू किया'.  

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 16, 2025, 04:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Partition Horrors Remembrance Day: देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताए 3 नाम, मचा बवाल

Culprits Of Partition: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के एक नए विशेष मॉड्यूल में भारत के विभाजन के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है. एनसीईआरटी के मुताबिक मुहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को बंटवारे को दोषी ठहराया है. हर साल 14 अगस्त को मनाए जाने वाले 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के लिए तैयार किए गए मॉड्यूल में कहा गया है कि मुख्य दोषी ये तीन ही थे, पहले जिन्ना, जिन्होंने इसकी मांग की; दूसरी कांग्रेस, जिसने इसे स्वीकार किया और तीसरे माउंटबेटन जिन्होंने इसे लागू किया.

खुलासे पर बवाल

देश के बंटवारे से जुड़ा ये रेफरेंस 6ठी से लेकर 8वीं क्लास के लिए डिजाइन किए गए मॉड्यूल में 'विभाजन के अपराधी' शीर्षक वाले खंड में दिया गया है. इसके साथ ही चैप्टर में जुलाई 1947 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक भाषण भी शामिल है, जिसमें लिखा है, 'हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जब हमें या तो विभाजन स्वीकार करना होगा या निरंतर संघर्ष और अराजकता का सामना करना होगा. विभाजन बुरा है. लेकिन एकता की कीमत चाहे जो भी हो, गृहयुद्ध की कीमत उससे कहीं ज्यादा होगी.' 

मॉड्यूल क्या कहते हैं

एनसीईआरटी ने इस संदर्भ में दो अलग-अलग मॉड्यूल प्रकाशित किए हैं. पहला 6ठी क्लास से लेकर 8वीं यानी (मध्य स्तर) तक के लिए और दूसरा 9वीं से 12 वीं क्लास यानी माध्यमिक स्तर के लिए लेख लिखे गए हैं. ये अंग्रेजी और हिंदी में हैं और नियमित पाठ्यपुस्तकों का हिस्सा नहीं हैं, हालांकि इनका उपयोग परियोजनाओं, पोस्टरों, चर्चाओं और बहसों के माध्यम से किया जा रहा है. 

ये भी पढ़ें- 'आज लोग हमें बंटवारे के लिए जिम्मेदार मानते हैं...', NCERT में क्या शामिल कराना चाहते हैं ओवैसी?

पीएम मोदी का संदेश

दोनों मॉड्यूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2021 के संदेश के साथ शुरू होते हैं जिसमें विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई है. X (पूर्व में ट्विटर) पर उनके पोस्ट का हवाला देते हुए, पुस्तक में उल्लेख किया गया है, 'विभाजन के दर्द को कभी नहीं भुलाया जा सकता. हमारे लाखों बहन-भाई विस्थापित हुए और कई लोगों ने नासमझ नफरत और हिंसा के कारण अपनी जान गंवाई. हमारे लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा'.

मध्य-चरण मॉड्यूल
मध्य-चरण मॉड्यूल में दावा किया गया है कि विभाजन अपरिहार्य नहीं था और यह केवल गलत विचारों का नतीजा था. उसमें मॉड्यूल में ये भी दर्ज है कि नेहरू और पटेल ने गृहयुद्ध के डर से विभाजन को स्वीकार किया, जिसके बाद महात्मा गांधी ने भी अपना विरोध छोड़ दिया. इसमें आगे लिखा है, वास्तव में, नेहरू और पटेल ने गृहयुद्ध के डर से विभाजन स्वीकार किया. उनके सहमत होने पर, महात्मा गांधी ने भी अपना विरोध छोड़ दिया.

किसने क्या कहा?
मॉड्यूल में यह भी कहा गया कि गांधी ने इसका विरोध नहीं किया, पटेल ने इसे कड़वी दवा कहा तो नेहरू ने इसे बुरा लेकिन बेहद जरूरी बताया था.

FAQ-

सवाल- मॉड्यूल में और क्या लिखा है?
जवाब-  मॉड्यूल में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि मार्च 1947 में माउंटबेटन के वायसराय बनने के बाद पूरे भारत में हिंसा तेजी से बढ़ी और जिन्ना के आग्रह ने नेहरू और पटेल दोनों को देश के बंटवारे पर सहमत होने के लिए प्रेरित किया. 3 जून, 1947 को, माउंटबेटन ने विभाजन योजना की घोषणा की जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया.

सवाल- विभाजन की विभीषिका के पीछे NCERT के मॉड्यूल पर सोशल मीडिया पर क्या कहा गया?
जवाब- सोशल मीडिया पर दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थक विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कांग्रेसी नेताओं के फैसले की अदूरदर्शिता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. उनका कहना है कि जिस 'गृह युद्ध' के अज्ञात भय से नेहरू जैसे पावरफुल लोग डरे-सहमे थे, वैसा कुछ नहीं हुआ. हालांकि बंटवारे के बावजूद अनगिनत लोग दंगों में मारे गए. खासकर पाकिस्तान में लोगों को जिस तरह मार-काट कर ट्रेन में भूसे की तरह भरकर भारत भेजा गया, उसे लोग अब तक भूल नहीं पाए हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

NCERTpartition of India

Trending news

हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
Himachal Pradesh Weather Update
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
Goa
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
NCERT
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
Supreme Court
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
साउथ की स्पेशल सांभर तो खाई होगी, शशि थरूर की बात सुन उछल पड़ेंगे उत्तर भारतीय
shashi tharoor news
साउथ की स्पेशल सांभर तो खाई होगी, शशि थरूर की बात सुन उछल पड़ेंगे उत्तर भारतीय
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Live: 'स्थिति खराब है, हमने कई अनमोल जानें गंवाई हैं...', किश्तवाड़ के हालात पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात
aaj ki taza khabar
Live: 'स्थिति खराब है, हमने कई अनमोल जानें गंवाई हैं...', किश्तवाड़ के हालात पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
bangal poll
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
GST
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
Congress Vote Stealing Campaign
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
;