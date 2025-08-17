दिल्ली यूनिवर्सिटी से 'इकबाल का पन्ना' हटेगा! इकबाल... भारत के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक थे?

DNA: अकादमिक प्रदर्शन का धार्मिक होना, धार्मिक होते-होते कट्टर हो जाना और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करना ये वैचारिक प्रदूषण नहीं है तो और क्या है? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ लेकर बिहार के सीवान तक कमोबेश एक ही पैटर्न की सोच दिख रही है. ऐसी दूषित सोच जिसे लेकर अल्लामा इकबाल को दिल्ली यूनिवर्सिटी से आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है.
Partition of India: डीएनए मित्रों, जब-जब भारत विभाजन के ऐतिहासिक पन्ने पलटे जाएंगे, तब-तब जिन्ना के साथ-साथ पाकिस्तान परस्त एक और शख्स का जिक्र होगा. जिसका नाम अल्लामा इकबाल है. वही अल्लामा इकबाल जिसके लिखे तराने, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा. आज भी हम गाते हैं. मगर सच्चाई ये है कि जिस पाकिस्तान को जिन्ना ने बनवाया था, उसका आइडियोलॉजिकल फादर अल्लामा इकबाल ही थे. अल्लामा इकबाल ने ही पाकिस्तान की परिकल्पना की थी. उनकी ही दूषित विचारों ने जिन्ना को हिंदुस्तान के विभाजन के सुगम रास्ते दिखाए थे. इकबाल की खींची लकीर को जिन्ना ने इतनी मोटी कर दी कि स्वतंत्रता से पहले ही भारत दो हिस्सों में बंट गया था.
इकबाल अब आउट ऑफ सिलेबस!
आज हम अल्लामा इकबाल के दूषित विचारों का सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इकबाल पर एक बड़ा फैसला लिया है. फैसला ये है कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबों में इकबाल का पन्ना नहीं रहेगा, उसे हटाया जाएगा. यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकबाल अब आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं.
दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने एक कार्यक्रम में आजादी के इतिहास का उदाहरण देते हुए जो कहा उसका सारांश ये है कि भारत विरोधी सोच की वजह से अल्लामा इकबाल के बारे में अब नहीं पढ़ाया जाएगा.
मतलब अल्लामा इकबाल अब डीयू के पाठ्यक्रम में नहीं रहेंगे. डीयू के कुलपति जब ये बता रहे थे तब उन्होंने इकबाल के लिखे तराना-ए-मिल्ली का जिक्र किया. तराना-ए-मिल्ली को कौमी तराना भी कहा जाता है. इसे उन्होंने वर्ष 1910 में लिखा था. यह पहली बार लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका मखज़न में छपा था. इसके जरिए उनके अंदर का कट्टर मजहबी विचार खुलकर सामने आया था. इकबाल ने वैश्विक इस्लामी दृष्टिकोण को विस्तार दिया था. इकबाल ने तराना-ए मिल्ली में लिखा - टचीन-ओ-अरब हमारा हिन्दोस्तां हमारा. मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा'.
मतलब ये कि चीन और अरब हमारे हैं, हिंदुस्तान भी हमारा है, हम मुसलमान हैं और पूरी दुनिया हमारी मातृभूमि है. इकबाल की ये लाइन उम्माह की उस सोच की तरह है, जिसका मानना है कि वो किसी राष्ट्र से बंधे नहीं हैं. राष्ट्रीय सीमा से बंधने की बजाय पूरी दुनिया उनकी मातृभूमि है. पूरी दुनिया पर शासन करने का उनका अधिकार है. इकबाल के इन्हीं तरानों ने टू नेशनल थ्योरी को और ज्यादा मजबूत किया.
तरान-ए-मिल्ली में इकबाल के मजहबी विचारों का अवाध प्रवाह हो रहा है. तराना-ए-मिल्ली लिखने से पहले 1904 में उन्होंने तराना-ए-हिंदी लिखा था. तब शब्दों से क्रांति करने वाले क्रांतिकारी के तौर पर उनकी पहचान थी. तराना-ए-हिंदी मूल रूप से 16 अगस्त, 1904 को तब की साप्ताहिक पत्रिका इत्तिहाद में प्रकाशित हुआ था. तरान-ए-हिंदी के शब्द आंदोलन की आवाज बने. उन्होंने लिखा- सारे जहां से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसितां हमारा.
इसी तराने में सब गाते हैं - 'मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है, हिन्दोस्तां हमारा. जिस इकबाल ने इन पंक्तियों को लिखा है उन्होंने भी इसे मन से स्वीकार नहीं किया. हालांकि तब ये क्रांतिकारियों के लिए राष्ट्रीय गीत जैसा हुआ करता था. आज भी कई स्कूलों में इसे सुबह-सुबह गाया जाता है. मगर हम जो सुनते रहे हैं..सुनाते रहे हैं..वो तराने अधूरे हैं. अल्लामा इकबाल की इस पूरी कविता में से कई पंक्तियां हम नहीं गाते हैं. जिसको लेकर विवाद रहा है. तराना-ए-हिंदी में ही अल्लामा इकबाल लिखते हैं -
ऐ आब-रूद-ए-गंगा वो दिन है याद तुझ को, उतरा तिरे किनारे जब कारवां हमारा.
उसी तराना-ए-हिंदी में वो लिखते हैं - यूनान ओ मिस्र ओ रूमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाक़ी नाम-ओ-निशां हमारा
इकबाल ये भी लिखते हैं - 'कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर-ए-जमां हमारा'
तराना-ए-हिंदी में लिखी गई ये वो पंक्तियां है, जिनके संदेश को लेकर उनपर मजहबी सवाल उठते रहे हैं. क्योंकि इन पंक्तियों के लिखने के छह साल बाद इकबाल तराना-ए-मिल्ली लिखते हैं. जिसमें उनके अंदर की कट्टर मजहबी सोच, शब्द-शब्द में दिखती आती है.
जाहिर है कि अल्लामा इकबाल के दो चेहरे थे. एक क्रांतिकारी का और दूसरा मजहबी कट्टरपंथी का. क्रांति के नाम पर पाखंड करने वाले इकबाल सियालकोट में पैदा हुए थे. उनके पुरखे हिंदू थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे. इकबाल के दादा ने इस्लाम कबूल कर लिया था. इकबाल के पिता शेख नूर मोहम्मद कवि थे. पिता की तरह इकबाल भी तराने लिखते थे. क्रांति की बात करते-करते उनके विचार प्रदूषित हो गए. उनकी कट्टरवादी सोच ना सिर्फ तरानों में दिखे, बल्कि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के अलगाव को महीन तरीके से रेखांकित किया.
स्वायत्त मुस्लिम राज्य की पैरवी
1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल ने अध्यक्षीय भाषण दिया. जिसमें उन्होंने भारत के उत्तर-पश्चिमी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों जैसे, पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध, और बलूचिस्तान को एक अलग स्वायत्त मुस्लिम राज्य के रूप में घोषित करने की पैरवी की.
अलग राष्ट्र का बीज बोया
इकबाल का यही विचार पाकिस्तानी मांग का असली आधार बना था. मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से औपचारिक रूप से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना ने आगे बढ़ाया और आखिरकार आजादी से पहले भारत को दो हिस्सों में बांटना पड़ा. इकबाल ने जो मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र का बीज बोया था, वही बाद में पाकिस्तान के रूप में विषैला पेड़ बना. ये अलग बात है कि पाकिस्तान बनने से पहले ही इकबाल की मौत हो गई थी.
मगर आज भी पाकिस्तान की संसद और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर सरकारी इमारतों में जिन्ना के समानांतर अल्लामा इकबाल की तस्वीर टंगी रहती है. हर पाकिस्तानी उन्हें अपने मुल्क का शिल्पकार मानता है. यही वजह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति, इकबाल को भारत विरोधी मानते हैं.
हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पुस्तकों से इकबाल के विचारों की विदाई बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी.अलग-अलग विषयों से इकबाल से संबंधित सामग्रियों को हटाया जाने लगा था. डीयू के राजनीतिक विज्ञान के स्नातक के सिलेबस में मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट नाम से एक अध्याय था. जिसमें इकबाल से संबंधित समाग्री थी. जिसे 2023 में हटा दिया गया था. इसी साल जून में दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही दर्शन शास्त्र के सिलेबस से इकबाल के विचार को विदा करने का निर्देश दिया गया.
दिल्ली विश्वविद्याल से इकबाल को विदा कर दिया गया है, मगर NCERT की किताबों में उनके तराने अभी भी पढ़ाए जाते हैं. मिडिल स्कूल में NCERT की किताबों में पढ़ाया जाता है. उत्तर प्रदेश के स्कूलों में इकबाल की एक दूसरी कविता पर कुछ दिन पहले विवाद हुआ था. कविता की लाइन है- 'लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी'
इसे इस्लामिक प्रार्थना का हिस्सा बताकर विश्व हिंदू परिषद ने इस पर सवाल उठाया था. वीएचपी का आरोप है कि सरकारी स्कूलों में हिंदू और मुस्लिम बच्चों से इस कविता का पाठ प्रार्थना के रूप में करना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है. हालांकि विवाद के बावजूद इस कविता को सिलेबस से हटाया नहीं गया है. हालांकि इकबाल को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी विवाद हुआ था, मगर वहां आज भी दर्शनशास्त्र और इतिहास के किताब में उन्हें पढ़ाया जाता है. वही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो अक्सर विवादों में रहता है. कभी इकबाल तो कभी जिन्ना को लेकर, मगर इस बार अलगीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों की निष्ठा फिलिस्तीन प्रेम की वजह से भी सवालों में हैं.
फीस माफी की मांग में फिलिस्तीन कहां से आ गया?
यानी सीवान से लेकर अलीगढ़ तक एक विशेष तरह का वैचारिक प्रदूषण फैलाया जा रहा है. बिहार के सीवान में जिन्ना जिंदाबाद के नारे लगाये जा रहे थे तो यूपी के अलीगढ़ में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाये जा रहे हैं. और ये सब किस नाम पर हो रहा है, जानते हैं? फीस बढ़ोतरी के नाम पर. फीस में बढ़ोतरी के विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. कुछ छात्र धरने पर बैठे हैं. लगातार आवाज उठा रहे हैं. मगर फीस को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की भीड़ से फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हो रही है. एएमयू प्रशासन के खिलाफ इकट्ठा हुए छात्र फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहे हैं. मतलब समझिए. मुद्दा है फीस में इजाफे का और नारा लग रहा है फिलिस्तीन का.
अक्सर होती है मजहबी नारेबाजी
इससे पहले 14 अगस्त को भी छात्रों की एक टोली ने एएमयू कैंपस में नारेबाजी की थी. तब उन्होंने मजहबी नारे लगाए थे. नोच के आजादी लेने की धमकी दी थी. अब वहीं पर फिलिस्तीन के समर्थन में छात्र नारेबाजी कर रहे हैं. ऐसे में ज़ी न्यूज़ के रिपोर्टर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे. वहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों से ये जानने की कोशिश की, कि फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाने से आपकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? तो छात्रों ने ऐसे किसी भी नारेबाजी से ही इनकार कर दिया.
इन छात्रों ने भीड़ से उठे फिलिस्तीन प्रेम को नकार दिया. लेकिन वो वीडियो मौजूद है, जिसमें फिलिस्तीन के नारे लगे हैं. यूनिवर्सिटी कैम्पस में लगे हैं. छात्रों ने लगाए हैं. एक बार फिर से सुनिए..कैसे फीस बढ़ोतरी के खिलाफ खड़े हुए छात्र फिलिस्तीन-फिलिस्तीन कर रहे हैं. फिलिस्तीन से रिश्तों की मजहबी व्याख्या कर रहे हैं.
तस्वीरें हैं. उनमें से आती आवाज़ है. लेकिन इन आवाजों को नकारने की कोशिश की जा रही है. हालांकि कुछ छात्र इसे बाहरी साजिश करार दे रहे हैं. तो प्रश्न यही है कि ये बाहरी कौन है? कौन उन बाहरियों को यूनिवर्सिटी कैम्पस में आने की अनुमति दे रहा है? और प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ खड़े होकर फिलिस्तीन के समर्थन में नारे भी लगा रहे हैं. हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगे हैं.
इससे पहले 8 अक्टूबर 2023 को AMU कैंपस के अंदर फिलिस्तीन के समर्थन में छात्रों ने प्रदर्शन किया और मजहबी नारे लगाए थे. तब 4 नामजद और कुछ अज्ञात छात्रों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था. ये प्रदर्शन इज़रायल-हमास युद्ध के शुरू होने के ठीक बाद हुआ था. अब करीब 22 महीने बाद उसी अलगीढ़ यूनिवर्सिटी में फिर से फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगे हैं. ज़ी न्यूज़ के संवाददाता ने इस पर एक्शन को लेकर प्रॉक्टर मोहम्मद वासीम अली से सवाल पूछा तो गोलमोल जवाब मिला.
अकादमिक प्रदर्शन में धार्मिक होना. धार्मिक होते-होते कट्टर हो जाना. और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करना ये वैचारिक प्रदूषण नहीं है तो और क्या है? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ लेकर बिहार के सीवान तक कमोबेश एक ही पैटर्न की सोच दिख रही है. ऐसी ही दूषित सोच जिसको लेकर अलम्मा इकबाल को दिल्ली यूनिवर्सिटी से आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है. दूषित विचार वाले सिवान के शमीम का कानूनी हिसाब किया जा रहा है. मगर प्रश्न वही है कि इनके ये वैचारिक प्रदूषण खत्म क्यों नहीं होते हैं?
