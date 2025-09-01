Supreme Court News: '2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', सेवारत टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट

Supreme Court Order on TET Qualification to Serving Teachers: सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ किया है कि शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्‍ट यानी TET पास करना जरूरी होगा. कोर्ट ने इसके लिए दो साल का वक़्त दिया है. कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अगर शिक्षक दो साल में परीक्षा पास नहीं कर पाते है तो उन्हें फिर उन्हें इस्तीफा देना होगा.

इन टीचर्स को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

हालांकि कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत मिले विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ऐसे शिक्षको को राहत दे दी है, जिनके रिटायरमेंट में 5 साल से कम का समय रह गया है. ऐसे शिक्षक TET पास किए बगैर नौकरी में बने रहे सकते है लेकिन शर्त ये है कि इस अवधि में वे किसी प्रमोशन के हकदार नहीं होंगे.

अल्पसंख्यक संस्थानों के शिक्षकों पर क्या बोला कोर्ट?

कोर्ट ने साफ किया है कि RTE एक्ट के तहत TET पास करने की अनिवार्यता फिलहाल अल्पसंख्यक संस्थानों में पढ़ा रहे शिक्षकों पर लागू नहीं होगी. आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच तय कर सकती है कि क्या RTE एक्ट अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होगा या नहीं.

क्या है TET परीक्षा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश?

TET यानी Teacher Eligibility Test असल में एक योग्यता परीक्षा है, जो भारत में शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाती है. यह केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से प्राथमिक (कक्षा 1-5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6-8) स्तर पर सरकारी स्कूलों में शिक्षक की नौकरी के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए ली जाती है. TET का आयोजन केंद्र स्तर पर CTET (Central Teacher Eligibility Test) और राज्य स्तर पर विभिन्न राज्यों द्वारा किया जाता है, जैसे UPTET, REET.