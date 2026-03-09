दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, पुलिस ने दर्ज किया केस

आप अगर किसी नशे की अमल लगती है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. कई बार आपको इसके लिए शर्मिंदा होना पड़ता है तो कई बार आप कानून की धाराओं का शिकार बन जाते हैं. ताजा मामाला गोवा के पणजी से सामने आया है. यहां एक शख्स को पुलिस ने इस लिए हिरासत में ले लिया था कि इस शख्स ने फ्लाइट के टॉयलेट में ही 'बीड़ी' पी थी. इस मामले में अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ये घटना शनिवार (7 मार्च) की है जब दिल्ली का रहने वाला आशीष नाम का आरोपी नेशनल कैपिटल से कोस्टल स्टेट के लिए फ्लाइट नंबर QP1625 में सफर कर रहा था.

एयरलाइन ने इस शख्स की शिकायत करते हुए बताया कि पैसेंजर ने फ्लाइट के दौरान प्लेन के टॉयलेट के अंदर कथित तौर पर 'बीड़ी' पी और उसके पास एक लाइटर भी मिला, जो एयरक्राफ्ट और उसमें सवार पैसेंजर की सेफ्टी के लिए खतरा हो सकता था. इसके बाद उस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस ने बताया कि इस हरकत से फ्लाइट के दौरान साथी पैसेंजर और क्रू मेंबर की सेफ्टी खतरे में पड़ गई. उन्होंने बताया कि पैसेंजर के खिलाफ गोवा के मोपा एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता और सिविल एविएशन सेफ्टी के खिलाफ गैरकानूनी कामों के दमन एक्ट के प्रोविजन के तहत केस दर्ज किया गया है, और आगे की जांच चल रही है.

विमान के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते हुए पकड़ा गया शख्स

वहीं अकासा एयर लाइंस ने घटना की पुष्टि की और कहा कि उसके क्रू ने जरूरी प्रोटोकॉल का पालन किया. एयरलाइन ने एक बयान में कहा, '7 मार्च को दिल्ली से गोवा जा रही अकासा एयर की फ्लाइट QP1625 में यात्रा कर रहे एक यात्री को विमान के टॉयलेट में स्मोकिंग करते हुए पाया गया.' अकासा एयर ने कहा कि तय सुरक्षा और रेगुलेटरी प्रक्रियाओं और लागू कानून के अनुसार, उसके क्रू ने जरूरी प्रोटोकॉल का पालन किया और गोवा पहुंचने पर उस व्यक्ति को सही अधिकारियों को सौंप दिया. एयरलाइन ने कहा कि वह इस मामले में अधिकारियों को पूरा सहयोग कर रही है.

टॉयलेट में 'बीड़ी' पीने से यात्रियों को खतरा

पकड़े गए शख्स के खिलाफ एयरलाइन ने शिकायत करते हुए पुलिस को बताया, इस यात्री ने फ्लाइट की उड़ान के दौरान टॉयलेट में जाकर 'बीड़ी' पी और उस शख्स के पास तलाशी के दौरान एक सिगरेट लाइटर भी मिला, जो एयरक्राफ्ट और उसमें सवार पैसेंजर की सेफ्टी के लिए खतरा हो सकता था. जब पुलिस ने ये शिकायत सुनी तो आरोपी शख्स को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी शख्स की इस हरकत से फ्लाइट में मौजूद साथी पैसेंजर और क्रू मेंबर की सुरक्षा खतरे में पड़ गई.