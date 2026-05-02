उड़ते जहाज में ‘स्मोक’ का शौक! कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा, 6 महीने कैद और 10 हजार जुर्माना

पुलिस के अनुसार, 2 साल पहले विश्वास ने दिल्ली से उड़ान भरने के बाद सिगरेट पीने के लिए खुद को शौचालय में बंद कर लिया था. उन्होंने कहा, 'सूरत हवाई अड्डे पर रात 9.45 बजे (दिल्ली-सूरत) उड़ान के उतरने के बाद हमें आधी रात के आसपास यात्री के सिगरेट पीने की शिकायत मिली.'
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करीब दो साल पुराने एक मामले में अदालत ने विमान के अंदर सिगरेट पीने वाले यात्री को दोषी करार देते हुए सख्त संदेश दिया है. कोर्ट ने आरोपी को 6 महीने की सजा सुनाई है और साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला 10 अप्रैल 2024 का है, जब कौस्तव सत्यजीत बिस्वास दिल्ली से सूरत होते हुए बेंगलुरु जा रहा था. यात्रा के दौरान उसने विमान के नियमों को दरकिनार करते हुए ऐसी हरकत कर दी, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती थी.
फ्लाइट दिल्ली से सूरत के बीच थी, तभी बिस्वास विमान के बाथरूम में गया और वहां सिगरेट पीने लगा. कुछ ही देर में केबिन क्रू को शक हुआ, क्योंकि अंदर से असामान्य गतिविधि महसूस हो रही थी. क्रू मेंबर ने बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की. जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर धुआं भरा हुआ था और सिगरेट की तेज गंध आ रही थी. इससे साफ हो गया कि यात्री ने फ्लाइट के सख्त नियमों का उल्लंघन किया है. मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एपीपी पीवाई पठाण ने कोर्ट में पक्ष रखा. सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा और जुर्माने का आदेश सुनाया.
एयरलाइन के सुरक्षा पर्यवेक्षक श्याम कंसारा की शिकायत के आधार पर यात्री विश्वास के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था. बताया जा रहा है कि विश्वास पर भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत लापरवाही से दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है. इसके साथ ही उस पर विमान अधिनियम, 1934 की धारा 10 के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई है, जो विमान में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से जुड़ी है. जांच के दौरान विश्वास के पास से सिगरेट का एक डिब्बा भी बरामद किया गया, जिसे किसी भी उड़ान में ले जाना सख्त रूप से प्रतिबंधित है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
जांच के दौरान जब क्रू मेंबर से गहन पूछताछ की गई, तो एक अहम बात सामने आई. फ्लाइट में धुआं उठने के पीछे सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई वजहें हो सकती हैं. क्रू मेंबर ने माना कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स में पहले भी तकनीकी खामियां देखने को मिली हैं. कई बार मशीन फेल्योर, उपकरणों में खराबी या शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनसे धुआं उठने की आशंका रहती है. इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि उड़ान के दौरान वायरिंग में आग लगने या जलने की स्थिति में भी केबिन में धुआं भर सकता है. इतना ही नहीं, फ्लाइट के अंदर और बाहर के तापमान और दबाव में अंतर के कारण एयर कंडीशनिंग सिस्टम के वेंट्स से भी धुआं जैसा दृश्य बन सकता है.
फ्लाइट में सिगरेट पीने जैसे मामले को लेकर अधिवक्ता हार्दिक देसाई ने बताया, 'सीआरपीसी की धारा 29 (2) के अनुसार जेएमएफसी कोर्ट को 10 हजार रुपये तक जुर्माना करने का अधिकार है. एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 में सीआरपीसी की धारा 29(2) से अधिक जुर्माना लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है. जहां सिगरेट पीना प्रतिबंधित हो, वहां ऐसा कृत्य कानून के तहत निषिद्ध माना जाता है.'
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