Indigo Crisis: एयरपोर्ट पर फ्लाइट हुई डिले तो पैसेंजर ने गाना शुरू कर दिया ‘वो लम्हे’ गीत, वीडियो वायरल; मिले 6 लाख व्यूज

Indigo crisis viral video: इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट डिले होने की वजह से पिछले 2 दिनों से देशभर के हवाई अड्डों पर कोलाहल की स्थिति है. ऐसे में किसी का भी मूड खराब हो जाना स्वाभाविक है. लेकिन एक यात्री ने इस मुश्किल वक्त को भी फनी माहौल में बदल दिया.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 06, 2025, 07:36 PM IST
Passenger sang Woh Lamhe song at the airport: देशभर में इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स कैंसल होने की वजह से हजारों यात्री जहां-तहां विभिन्न शहरों में फंसे हुए हैं. जिससे उनमें गुस्सा और एयरलाइन के प्रति नाराजगी साफ देखी जा सकती है. ऐसे तनाव भरे माहौल में एयरपोर्ट पहुंचे एक यात्री ने वो काम कर दिया, जिसकी कोई व्यक्ति आसानी से कल्पना नहीं कर सकता. फ्लाइट डिले से परेशान यात्रियों के बीच बैठकर एक युवक ने लोकप्रिय हिंदी गाने ‘वो लम्हे’ को गाना शुरू कर दिया. उस युवक ने जिस तरह मस्त होकर इस गाने को गाया, वह अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

'एयरपोर्ट पर हुआ लाइव कॉन्सर्ट' 

गायक जैन रजा (Zayn Raza) ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो में वे एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में गिटार के साथ बैठकर गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं. उनके आसास काफी लोग खड़े हैं, जो शांतिपूर्वक उनका गाना सुनते हुए दिखते हैं. जबकि कुछ लोग इस पल को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करते भी दिखे.

अपने पोस्ट के कैप्शन में जैन रजा ने लिखा कि उनकी फ्लाइट में देरी होने के कारण उन्होंने 'लाइव कॉन्सर्ट' शुरू करने का फैसला किया. उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि इंडिगो ने उन्हें 'डिले' दिया, जबकि उन्होंने यात्रियों को 'मेलोडी' दी. उन्होंने अपनी मुंबई से पटना की यात्रा को “मुंबई से पता नहीं कब जाएंगे” बताया.

6 लाख से ज्यादा मिले व्यूज

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया है. रिपोर्ट लिखे जाने तक वीडियो को 6 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है और 36000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. सोशल मीडिया यूजर्स इस फनी वीडियो पर कई तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'आप लोगों को और ताकत मिले.'जबकि दूसरे ने इसे तनाव भरे माहौल में 'मूड बदल देने वाला पल' बताया. एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, 'सिर्फ भारत में ही लोग मुश्किल हालात में भी आनंद ढूंढ लेते हैं.'

Explainer: जब फ्लाइट्स लगातार कैंसल हो रही थीं, तो इंडिगो टिकट क्यों बेच रहा था? लोगों के मन में सवाल

ग्राउंड पर हालात अब भी चिंताजनक

हालांकि यह वीडियो यात्रियों के लिए कुछ पलों के लिए राहत लेकर आया. इसके बावजूद ग्राउंड पर स्थिति अब भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है. इंडिगो की फ्लाइट बाधाओं के कारण हजारों यात्री प्रभावित हैं और कई लोग जरूरी यात्राओं में देरी का सामना कर रहे हैं. विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइन को परिचालन सुधारने और यात्रियों के अधिकारों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

