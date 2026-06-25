अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने पासपोर्ट को रिन्यू कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. केंद्र सरकार ने करीब 14 साल बाद पासपोर्ट की फीस में बढ़ोतरी कर दी है. नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी. अब सामान्य (Normal) और तत्काल (Tatkaal) दोनों श्रेणियों में पासपोर्ट बनवाने के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. सिर्फ नया पासपोर्ट ही नहीं, बल्कि खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट की जगह नया बनवाना, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC) और अन्य पासपोर्ट सेवाएं भी महंगी हो गई हैं. विदेश मंत्रालय ने नई शुल्क सूची जारी कर दी है, इसलिए आवेदन करने से पहले नए नियम और नई फीस जान लेना जरूरी है.
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत नई फीस का नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके मुताबिक 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के आवेदकों के लिए 36 पेज वाले नए या री-इश्यू पासपोर्ट की सामान्य फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है. वहीं तत्काल सेवा के तहत यही पासपोर्ट अब 3,500 रुपये की जगह 5,000 रुपये में बनेगा. इसी तरह 60 पेज वाले पासपोर्ट की सामान्य फीस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये और तत्काल श्रेणी में 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई है. नई फीस 1 जुलाई 2026 या उसके बाद किए गए सभी आवेदनों पर लागू होगी.
अगर किसी का पासपोर्ट खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो अब उसे पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा. 36 पेज वाले पासपोर्ट की रिप्लेसमेंट के लिए सामान्य श्रेणी में 5,000 रुपये और तत्काल सेवा में 7,500 रुपये देने होंगे. वहीं 60 पेज वाले पासपोर्ट की रिप्लेसमेंट फीस सामान्य श्रेणी में 6,000 रुपये और तत्काल सेवा में 8,500 रुपये तय की गई है. यानी पासपोर्ट सुरक्षित रखना अब और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि खोने या खराब होने की स्थिति में नया दस्तावेज बनवाने का खर्च काफी बढ़ जाएगा. सरकार का कहना है कि संशोधित शुल्क सभी नई रिप्लेसमेंट सेवाओं पर भी लागू होगा.
18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी पासपोर्ट शुल्क बढ़ाया गया है. नाबालिगों के 36 पेज वाले नए या री-इश्यू पासपोर्ट के लिए सामान्य श्रेणी में 1,750 रुपये और तत्काल सेवा में 4,250 रुपये देने होंगे. यदि किसी बच्चे का पासपोर्ट खो जाए या खराब हो जाए तो उसकी रिप्लेसमेंट फीस सामान्य श्रेणी में 4,250 रुपये और तत्काल में 6,750 रुपये होगी. इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC), सरेंडर सर्टिफिकेट, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरिफिकेशन और अन्य पासपोर्ट संबंधी प्रमाणपत्रों की फीस भारत में 750 रुपये तय की गई है. वहीं भारत में इमरजेंसी सर्टिफिकेट पहले की तरह मुफ्त मिलेगा, लेकिन विदेश में इसके लिए 15 अमेरिकी डॉलर शुल्क देना होगा. सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी की फीस भारत में 1,000 रुपये और विदेश में 50 अमेरिकी डॉलर रखी गई है.
विदेश मंत्रालय के अनुसार ये शुल्क संशोधन पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 के तहत किया गया है. नई शुल्क सूची 20 जून को अधिसूचित की गई थी और इसे 1 जुलाई से लागू किया जाएगा. मंत्रालय का कहना है कि ये बदलाव सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं, बल्कि कई यात्रा दस्तावेजों और पासपोर्ट सेवाओं पर भी लागू होगा. इससे पहले पासपोर्ट फीस में आखिरी बार 2012 में संशोधन किया गया था. उस समय 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये और तत्काल पासपोर्ट की फीस 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये की गई थी. यानी लगभग 14 साल बाद सरकार ने एक बार फिर शुल्क में बड़ा बदलाव किया है.
नई फीस लागू करने की घोषणा से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य विदेश यात्रा के लिए पहचान और यात्रा दस्तावेज उपलब्ध कराना है. इसे भारतीय नागरिकता का अंतिम या प्राथमिक प्रमाण नहीं माना जा सकता. सरकार ने कहा कि नागरिकता से जुड़े मामलों में संबंधित कानूनों और निर्धारित दस्तावेजों का ही महत्व रहेगा. ऐसे में पासपोर्ट रखने का मतलब केवल यह है कि व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए अधिकृत दस्तावेज जारी किया गया है. इस स्पष्टीकरण के बाद अब पासपोर्ट शुल्क बढ़ाने की घोषणा भी कर दी गई है, जिससे 1 जुलाई के बाद आवेदन करने वाले सभी लोगों को नई फीस के अनुसार भुगतान करना होगा.
फिलहाल इस मामले में यही आधिकारिक जानकारी उपलब्ध है. यदि इस खबर से जुड़ा कोई नया अपडेट सामने आता है, तो इस खबर को अपडेट किया जाएगा.