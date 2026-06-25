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₹1500 से ₹2500, Tatkal की फीस हुई 5000... पासपोर्ट बनवाना क्यों हुआ महंगा? 14 साल बाद हुआ इजाफा

1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा. केंद्र सरकार ने करीब 14 साल बाद पासपोर्ट फीस बढ़ा दी है. जानिए नए शुल्क, बच्चों, तत्काल सेवा, PCC और अन्य सेवाओं की पूरी जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 25, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:08 PM IST
₹1500 से ₹2500, Tatkal की फीस हुई 5000... पासपोर्ट बनवाना क्यों हुआ महंगा? 14 साल बाद हुआ इजाफा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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