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'आप वफादार हैं तो दिक्कत क्या है', महिला की याचिका खारिज, पति बच्चे का पिता है या नहीं, DNA टेस्ट से चलेगा पता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक विवाद जैसे केस में पैटरनिटी टेस्ट कराया जा सकता है. एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि उसकी पत्नी का कैरेक्टर ठीक नहीं है और वह बच्चे का जैविक पिता है या नहीं, यह सिर्फ डीएनए टेस्ट से ही पता चल सकता है.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 20, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:24 AM IST
'आप वफादार हैं तो दिक्कत क्या है', महिला की याचिका खारिज, पति बच्चे का पिता है या नहीं, DNA टेस्ट से चलेगा पता

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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