'आप वफादार हैं तो दिक्कत क्या है', महिला की याचिका खारिज, पति बच्चे का पिता है या नहीं, DNA टेस्ट से चलेगा पता

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक विवाद के मामलों में पैटरनिटी टेस्ट कराया जा सकता है. यह एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिससे पता लगाया जाता है कि कोई शख्स किसी बच्चे का जैविक पिता है या नहीं.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट बुधवार को एक वैवाहिक विवाद मामले पर सुनवाई कर रहा था.एक शख्स ने याचिका दाखिल कर अपनी पत्नी से इस आधार पर तलाक मांगा है कि उसका कैरेक्टर खराब है और दावा किया कि वह बच्चे का जैविक पिता नहीं है. उसने एक प्राइवेट लैब से कराए गए डीएनए रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की है, जिसके बाद उस गुहार लगाई कि कोर्ट डीएनए टेस्ट का आदेश दे.
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वरले की बेंच ने महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने बच्चे पैटरनिटी टेस्ट कराने का विरोध किया गया था. उसने कहा कि यह एक तय सिद्धांत है कि किसी भी पक्ष को डीएनए टेस्ट कराने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता. साथ ही महिला ने कहा कि पति की तलाक याचिका पर फैसला पैटरनिटी टेस्ट के बिना हो.
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुणे फैमिली कोर्ट और बंबई हाईकोर्ट के फैसलों को बरकरार रखते हुए कहा, 'अगर आप वफादार हैं तो आपको टेस्ट कराने में दिक्कत क्या है'? इससे पहले पुणे फैमिली कोर्ट और बंबई हाईकोर्ट भी इस मामले में डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दे चुके हैं. पति का आरोप है कि उसकी पत्नी का कैरेक्टर ठीक नहीं है और यह सिर्फ डीएनए टेस्ट से ही पता लगाया जा सकता है.
इस मामले में, पति ने प्राइवेट तरीके से डीएनए टेस्ट कराया और रिजल्ट नेगेटिव आया. इससे पता चलता है कि वह बच्चे का जैविक पिता नहीं है. इस रिपोर्ट के बाद, उसने तलाक की याचिका दाखिल की और आरोपों को साबित करने के लिए कोर्ट से दरख्वास्त की कि वह डीएनए टेस्ट का आदेश दे.
इस केस में जो सबूत पेश किए गए हैं, उसमें शख्स ने हैदराबाद की एक लैबोरेटरी से कराए गए डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें यह नतीजा आया कि बच्चे के पिता होने को लेकर उसका चांस जीरो है.याचिकाकर्ता के इस तरह की रिपोर्ट पेश किए जाने से कोर्ट ने यह आदेश दिया कि डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है. दूसरा पैमाना है कि जरूरत. याचिकाकर्ता का दावा है कि उसकी पत्नी की बेवफाई तलाक लेने का मुख्य आधार है. डीएनए टेस्ट से यह साबित हो जाएगा कि वह उस बच्चे का जैविक पिता है या नहीं.