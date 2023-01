Pathaan की रिलीज के बीच विश्व हिंदू परिषद के बदले तेवर, VHP नेता ने शाहरुख की फिल्म पर कही ये बड़ी बात

VHP will not oppose film Pathaan: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान (Pathaan) विवादों के बीच आज (25 जनवरी) रिलीज हो गई है और देशभर के कई इलाकों में फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है. इस बीच फिल्म पठान के विरोध को लेकर विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने बयान जारी किया है और कहा है कि फिल्म रिलीज होने के बाद विरोध को लेकर पुनर्विचार करेंगे.

फिलहाल VHP नहीं करेगी पठान का विरोध

पठान (Pathaan) के खिलाफ प्रदर्शन के बीच विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने बयान जारी किया है. वीएचपी प्रवक्ता श्रीराज नायर ने बयान जारी कर कहा, 'फिलहाल विहिप (VHP) फिल्म पठान का विरोध नहीं करेगी. हमारी पहले की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए फिल्म में किए गए बदलाव सही हैं. फिल्म देखने के बाद अगर हमें कुछ भी आपत्तिजनक लगता है तो हम फिल्म का विरोध करने पर पुनर्विचार करेंगे.'

For the time being, VHP will not oppose film Pathaan. Keeping our earlier objections in mind, changes made in the film are correct. After watching the film, if we find anything objectionable, then we'll reconsider opposing the film: VHP (Vishwa Hindu Parishad) spox Shriraj Nair

— ANI (@ANI) January 25, 2023