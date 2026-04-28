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Hindi NewsदेशPatiala Blast: पटियाला के रेलवे ट्रैक पर ब्‍लास्‍ट, 1 की मौत; कहीं बड़ी साजिश तो नहीं!

Patiala Blast: पटियाला के रेलवे ट्रैक पर ब्‍लास्‍ट, 1 की मौत; कहीं बड़ी साजिश तो नहीं!

Punjab Railway Blast: पटियाला में राजपुरा-शंभू रेलवे ट्रैक पर देर रात धमाका हुआ, जिससे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को नुकसान पहुंचा. मौके से एक अज्ञात शव भी मिला, जिसके धमाके से जुड़े होने की आशंका है. RPF और पुलिस जांच में जुटी हैं; इसे अटेम्प्टेड डेटोनेशन माना जा रहा है.

Edited By:  Shashank Shekhar Mishra|Reported By: Rajat Vohra|Last Updated: Apr 28, 2026, 01:09 PM IST
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पटियाला
पटियाला

Patiala Blast: पंजाब के पटियाला में सोमवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब राजपुरा-शंभू के बीच रेलवे ट्रैक पर जोरदार धमाका हुआ. यह धमाका गांव बठोनिया के पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) की रेलवे लाइन पर हुआ, जिससे ट्रैक को नुकसान पहुंचा. घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं और पूरे इलाके को घेर लिया गया.

रेलवे ट्रैक पर धमाके से मचा हड़कंप

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह धमाका शंभू और राजपुरा रेलवे स्टेशनों के बीच हुआ. यह ट्रैक खासतौर पर मालगाड़ियों के संचालन के लिए बनाया गया है. धमाके की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग दहशत में आ गए और पुलिस को सूचना दी गई. घटना की सूचना मिलते ही RPF, जीआरपी और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं. अधिकारियों ने इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी.

एक शव बरामद, कनेक्शन की जांच

घटनास्थल से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है, जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में मिला था. ताजा जानकारी के अनुसार, राजपुरा-शंभू रेलवे ट्रैक पर हुए धमाके में मारे गए व्यक्ति की पहचान जगरूप सिंह पुत्र लखविंदर सिंह के रूप में हुई है, जो तरन तारन के पंजवड़ गांव का निवासी था.

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निहंग के भेस में पहुंचा था मौके पर

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी निहंग के वेश में मौके पर पहुंचा था. पुलिस को शक है कि वह किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था, लेकिन विस्फोट के दौरान खुद ही उसकी चपेट में आ गया. घटनास्थल से दो मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, जिनके नंबर UP और हरियाणा के हैं.  हालांकि, पुलिस ने अभी आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं की है कि शव का संबंध धमाके से है या नहीं. मौके से तार, विस्फोटक सामग्री के अवशेष, दो मोटरसाइकिल और एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है.

पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला साधारण लो-इंटेंसिटी ब्लास्ट का नहीं, बल्कि एक अटेम्प्टेड डेटोनेशन का प्रतीत होता है. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईए, फॉरेंसिक टीम और बम स्क्वॉड को जांच में लगाया गया है. वहीं, डीआईजी कुलदीप चहल भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया.

रेलवे ट्रैक की मरम्मत जारी

धमाके के बाद रेलवे के इंजीनियरिंग विंग ने पूरी रात ट्रैक की मरम्मत का काम जारी रखा, ताकि मालगाड़ियों की आवाजाही जल्द से जल्द बहाल की जा सके. फिलहाल एक लाइन को चालू कर दिया गया है, जबकि दूसरी लाइन की मरम्मत का काम जारी है.

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पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना

गौरतलब है कि इससे पहले जनवरी में फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद इलाके में भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर धमाका हुआ था, जिसमें एक ट्रेन का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया था और लोको पायलट घायल हुआ था. पुलिस ने कहा है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा. सुरक्षा एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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