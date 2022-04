Patiala Violence: अनुराग ठाकुर ने पंजाब सरकार पर बोला हमला, कही ये बात

Punjab News: पंजाब के पटियाला में जुलूस के दौरान हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार पर हमला बोला है. ठाकुर ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार और भाजपा (BJP) पंजाब में शांति और भाईचारा चाहते हैं.

पटियाला में शुक्रवार को जुलूस के दौरान दो गुटों में हिंसा भड़की उठी थी. इसके मद्देनजर शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. वहीं, पंजाब सरकार ने कई अधिकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) के निर्देश पर पटियाला के IG, SP और SSP का ट्रांसफर किया गया है.

Even before polls, questions were raised about intentions & capabilities of AAP. Their connections with people were questioned too. Punjab CM is spending more time outside the state. Centre & BJP wants peace and brotherhood in Punjab:Union min Anurag Thakur on Patiala incident pic.twitter.com/JJN9bbHsjU

— ANI (@ANI) April 30, 2022