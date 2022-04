Patiala Violence: पटियाला हिंसा पर अरविंद केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी, 'खालिस्तान' पर कही ये बड़ी बात

पंजाब (Punjab) के पटियाला (Patiala) में खालिस्तानी समर्थकों के बवाल पर लगातार आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार निशाने पर आ गई है. विपक्षी दल लगातार AAP की भगवंत मान (Bhagwant Mann) सरकार को घेर रहे हैं.