आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज

गुजरात के सूरत में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, यहां से एक मरीज के मुर्दा घोषित करने के कुछ देर बाद जिंदा होने की खबर मिली है. बताया जा रहा है कि ECG मशीन पर सीधी लाइन आने के 15 मिनट बाद दिल की धड़कन लौट आई.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 28, 2025, 12:57 PM IST
Surat Civil Hospital: अस्पतालों से कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जो हैरान कर डालती हैं. गुजरात के सूरत में भी कुछ ऐसा ही घटा है जो चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां एक मरीज मृत घोषित होने के बाद 15 मिनट जिंदा हो गया. यह घटना ना सिर्फ सूरत बल्कि पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई है. घटना सूरत के सिविल अस्पताल की है.

डॉक्टरों ने मुर्दा घोषित कर दिया था

रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकलेश्वर के रहने वाले 45 साल के राजेश पटेल को गंभीर हालत में सूरत के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था. यहां डॉक्टरों ने बताया कि राजेश के हार्ट फेल्योर की दिक्कत है. इसलिए इलाज के दौरान उनका दिल अचानक रुक गया. जिसके चलते ECG मॉनिटर पर भी सीधी लाइन दिखने लगी थी. इसके बाद मेडिकल टीम ने उन्हें सीपीआर और दवाओं के जरिए ठीक करने की तमाम कोशिशें कीं लेकिन दिल की धड़कन फिर से शुरू नहीं हुई. आखिर में डॉक्टरों ने मरीज को मुर्दा करार दिया. 

अचानक धड़कने लगा दिल

हालांकि दिलचस्प मोड़ तब आया तब आया, जब सिर्फ 15 मिनट के बाद ही मरीज का दिल अपने-आप ही धड़कने लगा. जिस मॉनिटर पर सीधी यानी स्ट्रेट लाइन आ गई थी उसपर हरकत होने लगी. यह सब देखकर डॉक्टर हैरान रह गए और तुरंत एक्टिव हो गए. इसके बाद डॉक्टरों ने मरीज को तुरंत ICU में वॉर्ट में शिफ्ट किया और फिर से इलाज शुरू कर दिया.

30 साल के करियर में पहला मामला: CMO

घटना को लेकर अस्पताल के चीफ मेडिकल (CMO) ऑफिसर डॉ. उमेश चौधरी का कहना है कि मेरे 30 साल के करियर में यह पहली हुआ है कि किसी मरीज की ECG पर स्ट्रेट लाइन आने के बाद फिर से धड़कन वापस हुई हो. हालांकि CMO का कहना है कि मरीज की हालत अभी-भी नाजुक बनी हुई है.

Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

SURAT

