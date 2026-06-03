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Hindi NewsदेशDNA: छात्रों को ढाल बनाकर लड़ते सर से सावधान! खान Vs ज्ञान की कोचिंग वॉर का विश्लेषण

DNA: छात्रों को ढाल बनाकर लड़ते 'सर' से सावधान! 'खान Vs ज्ञान' की 'कोचिंग वॉर' का विश्लेषण

जो फैजल खान बच्चों को पढ़ाने के समय पढ़ाई-लिखाई छोड़कर पत्रकारों पर अमर्यादित टिप्पणियां करते हैं, जो बच्चों के सामने मुख्यधारा की मीडिया का मजाक उड़ाते हैं, क्या वे रौशन आनंद के खिलाफ भी वीडियो बनाएंगे? दुनिया भर के विषयों पर ज्ञान देने वाले फैजल खान को आज कोचिंग वॉर पर एक विशेष वीडियो बनाना चाहिए.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Jun 03, 2026, 11:20 PM IST
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DNA: छात्रों को ढाल बनाकर लड़ते 'सर' से सावधान! 'खान Vs ज्ञान' की 'कोचिंग वॉर' का विश्लेषण

पटना में देश के भविष्य को दांव पर लगाया जा रहा है. उन बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो बेहतर शिक्षा के लिए कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं. ऐसे कोचिंग संस्थानों में जो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं. एक दूसरे का खून बहा रहे हैं. जिन्होंने शिक्षा की जगह हिंसा को हथियार बना लिया है.

मंगलवार रात पटना में फैजल खान के कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ. आपलोग जिन्हें खान सर के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम फैजल खान है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कोचिंग सेंटर पर ज्ञानबिंदू नाम के कोचिंग सेंटर की ओर से हमला किया गया. पहले खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के गार्ड को पीटा गया. फिर कुछ लोगों ने उनके कोचिंग सेंटर पर पत्थरों से हमला किया. इस हमले में गार्ड घायल हैं.

इस कोचिंग वॉर में पत्थरबाजी हुई है. खून बहा है. गिरफ्तारियां हुई हैं. जिन संस्थानों में कलम, किताब और ज्ञान की बात होनी चाहिए, वहां पत्थर चल रहे हैं. यह कितना भयावह है. जिन्हें बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, जिन्हें बच्चों को अहिंसा का पाठ पढ़ाना चाहिए, वे हिंसा कर रहे हैं. जिन्हें बच्चों के भविष्य-निर्माण पर ध्यान देना चाहिए, वे उन्हीं बच्चों के जीवन को दांव पर लगा रहे हैं.

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डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था कि शिक्षण एक महान पेशा है, जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य का निर्माण करता है. लेकिन कुछ कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों का ध्यान बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के बजाय भीड़ बनाने पर केंद्रित है.

इसी मानसिकता के खिलाफ DNA में हमने सवाल उठाया तो कोचिंग चलाने वाले कुछ यूट्यूब शिक्षक आक्रोशित हो गए. मीडिया की सोशल मीडिया लिचिंग कराई जाने लगी. और मीडिया की वैचारिक लिंचिंग में फैजल खान भी वीडियो बनाकर अपना योगदान दे रहे थे. हमारे खिलाफ एक ट्रोल आर्मी लगा दी गई, जो एक खास नंबर का प्रयोग कर रही थी.157. हम ट्रोल आर्मी के 157 का मतलब भी समझाएंगे. 

जब इस पत्थरबाजी की खबर फैजल खान को मिली, तो वे अपने कोचिंग सेंटर पहुंचे. वहां उन्होंने पत्थरबाजी के निशान देखे. जब मीडिया ने उनसे सवाल किए, तो उन्होंने दावा किया कि उनके कोचिंग सेंटर पर कई राउंड फायरिंग भी हुई है.

 शिक्षक फैजल खान कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से फायरिंग होते हुए देखी. यही बात उन्होंने पुलिस को भी बताई. पुलिस ने जब उनसे उनके कोचिंग सेंटर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज मांगी, तो उन्होंने उसे देने से इनकार कर दिया. फैजल खान ने कहा कि कैमरा खराब है. पुलिस ने गली में लगे दूसरे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी, जिसमें सिर्फ पत्थरबाजी होती हुई दिखाई दी. उसमें कहीं भी कोई फायरिंग करता हुआ नहीं दिखा. पुलिस ने फैजल खान के फायरिंग संबंधी दावे को खारिज कर दिया.

जब सुबह हुई, तो फैजल खान को लगा कि वे शायद हमेशा की तरह कुछ ज्यादा बोल गए थे. हमले को लेकर उन्होंने अतिरिक्त जानकारी दे दी थी. इसलिए सुबह उन्होंने कहा कि पुलिस जांच के बाद ही उन्हें पता चलेगा कि असलियत क्या है. अब समझिए कि रात में फायरिंग को लेकर बड़े-बड़े दावे करने वाले फैजल खान सुबह अपने ही दावों से कैसे पलट गए.

फैजल खान साहब ने रात में अपनी आंखों से फायरिंग होते हुए देखने का दावा किया. उन्होंने कहा कि उनके सामने एक-दो नहीं, बल्कि 8-10 राउंड फायरिंग हुई. लेकिन सुबह होते-होते वे कहने लगे कि उन्हें भी पुलिस जांच के बाद ही सच्चाई पता चलेगी, या फिर गार्ड के ठीक होने पर वही सच बताएगा.

 फैजल खान की कोचिंग पर हमला चाहे पत्थरों से हुआ हो या गोली चली हो, जो भी हुआ, वह नहीं होना चाहिए था. यह निंदनीय है, खतरनाक है. जिसने भी यह किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन विद्वान फैजल खान जब खुद अपनी आंखों से फायरिंग देखने का दावा कर रहे थे, तब उन्हें भी याद रखना चाहिए था कि वे एक शिक्षक हैं.

सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि "शिक्षक वह नहीं जो केवल तथ्यों को पढ़ाए, बल्कि वह है जो सत्य की खोज के लिए प्रेरित करे'. लेकिन इस हमले के बाद शिक्षक फैजल खान के तथ्य और सत्य दोनों संदिग्ध हैं. जो नहीं होना चाहिए.

वैसे होना तो यह भी नहीं चाहिए कि जहां विद्या की बात होती हो, जहां शिक्षा दी जाती हो, वहां पत्थर चलें. गोलीबारी की बातें हों या फिर राइफल लेकर गार्ड घूमते नजर आएं. सोचिए, एक शिक्षक का काम क्या है? पढ़ाना, बच्चों को ज्ञान देना. लेकिन कोचिंग सेंटरों के बाहर बंदूकधारी गार्ड रखे जा रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है. इसकी क्या जरूरत है? 

अगर यही पत्थरबाजी दिन में होती और किसी छात्र को पत्थर लग जाता, तो क्या होता? क्या आप अपने बच्चों को ऐसे कोचिंग संस्थानों में इसलिए पढ़ने भेजते हैं कि वे लहूलुहान होकर लौटें? कुछ भी हो सकता था. क्योंकि इस मामले में कोई भी पक्ष पीछे नहीं है. जब फैजल खान ने ज्ञानबिंदु कोचिंग संस्थान पर फायरिंग का आरोप लगाया, तो ज्ञानबिंदु कोचिंग संस्थान की ओर से भी एक वीडियो जारी किया गया.

जिसमें फैजल खान के संस्थान का एक गार्ड बंदूक लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरा गार्ड ज्ञानबिंदु कोचिंग सेंटर की छत पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है. सोचिए... 48 घंटे पहले ही हमने कोचिंग सेंटर चलाने वाले कुछ शिक्षकों की नीयत और निष्ठा पर सवाल उठाए थे. जब हमने उनकी सच्चाई दिखाई, तो वे इतने आहत हो गए कि सोशल मीडिया पर नाम लेकर मेनस्ट्रीम मीडिया की लिंचिंग शुरू कर दी.

अब आप देख लीजिए, पटना में क्या हो रहा है. यही कोचिंग चलाने वाले शिक्षक एक-दूसरे से लड़ रहे हैं. फैजल खान ने ज्ञानबिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रौशन आनंद के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. 

यह पूरी लड़ाई छात्रों की भीड़ इकट्ठा करने की है. किसके कोचिंग सेंटर में कितनी भीड़ होती है, असल झगड़ा इसी बात का है. फैजल खान और रौशन आनंद के बीच यह विवाद आज का नहीं है. जब से मुसल्लहपुर में फैजल खान ने कोचिंग सेंटर खोला है, तब से यह संघर्ष चलता आ रहा है. 2019 में इसी जगह पर बमबाजी हुई थी. तब भी दोनों पक्षों की ओर से मामले दर्ज करवाए गए थे. लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. इस साल भी सरस्वती पूजा के दिन बम फटने की खबर आई थी. 

तब भी दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए थे. बात आई गई हो गई. लेकिन सोचिए इस कोचिंग वॉर में अगर बम चल जाता..किसी छात्र की जान चली जाती, तो क्या होता? क्या कोई इसकी जिम्मेदारी लेता? लिखकर ले लीजिए, तब भी दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहते और एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहते. 

इसी वजह से हमने कोचिंग सेंटर चलाने वाले कुछ शिक्षकों पर सवाल उठाए थे और आज भी हम ऐसे कोचिंग संचालकों पर प्रश्न उठा रहे हैं, जो शिक्षा की जगह हिंसा का पाठ पढ़ाते हैं. हिंसा को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं.

जो बच्चों को मीडिया के खिलाफ विद्रोह करने के लिए भड़काते हैं. जो टीवी एंकर्स को मारने के लिए उकसाते हैं. जो..छात्रों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर एंकर्स की लिंचिंग करने के लिए करते हैं. मंगलवार रात हमले के बाद फैजल खान ने दो बातें और कही थीं. पहली, कि असामाजिक तत्वों ने हमला किया और दूसरी, कि फीस कम होने की वजह से हमला किया गया.

 क्या फैजल खान के कहने का ये मतलब है कि ज्ञानबिंदु कोचिंग से जुड़े रौशन आनंद और कोचिंग सेंटर चलाने वाले कई शिक्षक असामाजिक हैं. यदि फैजल खान का यही आरोप है, तो उन्हें इस विषय पर भी एक वीडियो बनाना चाहिए.

जो फैजल खान बच्चों को पढ़ाने के समय पढ़ाई-लिखाई छोड़कर पत्रकारों पर अमर्यादित टिप्पणियां करते हैं, जो बच्चों के सामने मुख्यधारा की मीडिया का मजाक उड़ाते हैं, क्या वे रौशन आनंद के खिलाफ भी वीडियो बनाएंगे? दुनिया भर के विषयों पर ज्ञान देने वाले फैजल खान को आज कोचिंग वॉर पर एक विशेष वीडियो बनाना चाहिए. हम उनसे आग्रह करते हैं कि आज भी वे एक वीडियो बनाएं और तय करें कि कौन सही है और कौन गलत. क्योंकि आपने स्वयं कहा है कि अराजक तत्वों ने हमला किया है और इस हमले का मामला दूसरे कोचिंग संचालक रौशन आनंद के खिलाफ दर्ज कराया गया है.

 लोगों को बताइए कि यह कोचिंग वॉर किस तरह चल रही है. उम्मीद है कि आप इसे उसी भाषा में बताएंगे, जिस भाषा में आप मीडिया पर टिप्पणी करते हैं या अपने छात्रों के सामने बोलते हैं. फैजल खान के वीडियो बनाने से पहले इस विवाद पर रहमान गुरु ने एक त्वरित टिप्पणी की है. 

ये तीसरे कोचिंग सेंटर संचालक हैं. इन्हें वर्ष 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम  ने 'गुरु' की उपाधि दी थी. हमने आज फैजल ख़ान से भी बात करने की कोशिश की. उनको लेकर जो नये दावे किये जा रहे हैं..जो दूसरा पक्ष है..उसपर हम उनकी राय जानना चाहते थे..हमारे संवाददाता उनके कोचिंग सेंटर तक पहुंचे लेकिन उन्होंने बात नहीं की.

 फैजल खान की पहचान यही है कि वे बहुत कम फीस में बच्चों को पढ़ाते हैं. यह बात वे स्वयं भी कहते हैं और उनके छात्र भी यही कहते हैं. छात्र भी यह मान रहे हैं कि इस कोचिंग वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें ही हो रहा है. लेकिन विवाद फीस को लेकर है. इसलिए आज आपको यह भी जानना चाहिए कि फैजल खान के संस्थान और उनके प्रतिद्वंद्वी संस्थान की फीस में कितना अंतर है.

यूपीएससी-बीपीएससी का दो साल का ऑफलाइन पूरा कोर्स कराने के लिए ज्ञानबिंदु कोचिंग सेंटर 10 हजार रुपये लेता है. यह राशि दो किस्तों में ली जाती है. जबकि फैजल खान की कोचिंग की फीस 20 हजार रुपये है और इसका भुगतान एकमुश्त (वन-टाइम पेमेंट) करना होता है.

यूपीएससी-बीपीएससी का दो साल का ऑनलाइन पूरा कोर्स कराने के लिए ज्ञानबिंदु कोचिंग सेंटर 4,999 रुपये लेता है. जबकि फैजल खान की कोचिंग में इसके लिए 15 हजार रुपये शुल्क देना पड़ता है.

दारोगा भर्ती की तैयारी के लिए दोनों संस्थान 1-1 हजार रुपये फीस लेते हैं. लेकिन दोनों में अंतर यह है कि फैजल खान की कोचिंग में एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था है, जबकि रौशन आनंद की कोचिंग में फीस दो किस्तों में चुकाने का विकल्प उपलब्ध है.

इससे इतना तो साफ है कि मशहूर शिक्षक फैजल खान की पढ़ाई की फीस उनके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में महंगी है. हालांकि, यह उनका निजी मामला है. लेकिन मैंने आपको यह इसलिए बताया, क्योंकि फैजल खान की ब्रांडिंग ही कुछ ऐसी है. यह कोचिंग वॉर फीस से ज्यादा छात्रों की भीड़ बढ़ाने को लेकर है. हमारे संवाददाता फैजल खान के संस्थान पर हमला करने के आरोपों में घिरे ज्ञानबिंदु कोचिंग सेंटर पहुंचे. रौशन आनंद जेल में हैं. वहां उनके छात्र मिले.  जिन बच्चों को हम पढ़ने-लिखने के लिए कोचिंग संस्थानों में भेज रहे हैं, वे भी प्रतिद्वंद्विता की बातें कर रहे हैं. सोचिए..क्या हम बच्चों को कोचिंग में यही सीखने के लिए भेजते हैं?

48 घंटे पहले हमने आपको बताया और सुनाया था कि कैसे एक यूट्यूबर शिक्षक बच्चों को भड़काऊ पाठ पढ़ा रहा है. जब कक्षा में ऐसे-ऐसे पाठ पढ़ाए जाएंगे, जब पढ़ाने के बजाय शिक्षक कोचिंग वॉर करेंगे, तो इसका बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? हमने जब यह बताया, तो मुख्यधारा की मीडिया की लिंचिंग शुरू हो गई. हम फिर से कह रहे हैं कि जो हो रहा है, वह बिल्कुल ठीक नहीं है. शिक्षा के मंदिर में ऐसी हिंसा की कोई जगह नहीं है. आप चाहें तो हमारी फिर से लिंचिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास असभ्यता का शाब्दिक हथियार है. आप उससे प्रहार करते रहिए, लेकिन हम इस कोचिंग वॉर पर सवाल उठाते रहेंगे.

हम आपकी तरह निम्नतम स्तर तक नहीं जा सकते. लेकिन हम न झुके हैं, न डरे हैं और न ही हमारे मन में किसी के प्रति कोई विद्वेष है. यही कारण है कि जिस मेनस्ट्रीम मीडिया की फैजल खान लिंचिंग कर रहे थे, उसी के सामने उन्होंने अपनी बात रखी. और हमने बिना किसी भेदभाव के उनकी बात को दिखाया और सुनाया. जब फैजल खान ने 8-10 राउंड फायरिंग का दावा किया, तो वह भी सुनाया. और जब वे अपनी बातों से मुकर गए, तो वह भी सुनाया. लेकिन वे यह बात भूल गए कि शिक्षक का काम विद्वेष फैलाना नहीं है, न ही किसी की शाब्दिक लिंचिंग करना है.

पिछले 72 घंटे से कुछ लोग मुख्यधारा की मीडिया पर अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे हैं. वे यह कहकर कटाक्ष कर रहे हैं कि भारतीय मीडिया दुनिया में 157वें स्थान पर है. '157वें स्थान की मीडिया' कहकर पत्रकारों पर असभ्यता के हथियार से प्रहार करने वालों को आज हम कुछ विशेष जानकारी देना चाहते हैं.आज हम उन्हें विस्तार से बताना चाहते हैं कि भारत की मीडिया 157वें स्थान पर क्यों है. वे चाहें तो इसे नोट बनाकर रख सकते हैं.

सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह प्रेस फ्रीडम रैंकिंग है. यह प्रेस की विश्वसनीयता की रैंकिंग नहीं है कि अगर भारतीय मीडिया 157वें स्थान पर है, तो वह अविश्वसनीय है.

दूसरी बात, यह रैंकिंग कौन तय करता है? यह रैंकिंग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स  यानी RSF नाम का एक एनजीओ तय करता है.

और तीसरी बात, यह रैंकिंग भारत की जनता, यानी आपसे पूछकर तैयार नहीं की जाती. बल्कि विदेशों में बैठे प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े कुछ स्वयंभू विशेषज्ञ, पत्रकार, शोधकर्ता, शिक्षक और मानवाधिकार कार्यकर्ता मिलकर यह रैंकिंग तैयार करते हैं.

इसलिए जो लोग बार-बार भारतीय मीडिया की 157वीं रैंक का जिक्र कर रहे हैं, वे यह जान लें कि यह मीडिया की विश्वसनीयता, किसी चैनल की पहुंच  या उसकी लोकप्रियता का प्रमाण-पत्र नहीं है.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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