विजय ही बनेंगे तमिलनाडु के 'थलापति', TVK को VCK ने बिना शर्त दिया समर्थन, मिल गया बहुमत का आंकड़ा

Thalapathy Vijay crosses the majority mark: तमिलनाडु में थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है. उनकी पार्टी टीवीके ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. तमिलनाडु में एक स्थिर और मजबूत सरकार के लिए वीसीके (VCK) पार्टी ने TVK को बिना शर्त समर्थन दिया है. इसके साथ ही, TVK को अब कांग्रेस, CPI, CPI(M) और VCK का समर्थन मिल गया है, जिससे टीवीके के पास 119 विधायकों की संख्या हो गई है, जो बहुमत के आंकड़े यानी मेजॉरिटी मार्क्स 118 से एक सीट ज्यादा है.

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