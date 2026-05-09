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Hindi Newsदेशविजय ही बनेंगे तमिलनाडु के थलापति, TVK को VCK ने बिना शर्त दिया समर्थन, मिल गया बहुमत का आंकड़ा

विजय ही बनेंगे तमिलनाडु के 'थलापति', TVK को VCK ने बिना शर्त दिया समर्थन, मिल गया बहुमत का आंकड़ा

 तमिलनाडु में थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है. उनकी पार्टी टीवीके ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. तमिलनाडु में एक स्थिर और मजबूत सरकार के लिए वीसीके (VCK) पार्टी ने TVK को बिना शर्त समर्थन दिया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 09, 2026, 05:23 PM IST
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T Vijay (File)
T Vijay (File)

Thalapathy Vijay crosses the majority mark: तमिलनाडु में थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है. उनकी पार्टी टीवीके ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. तमिलनाडु में एक स्थिर और मजबूत सरकार के लिए वीसीके (VCK) पार्टी ने TVK को बिना शर्त समर्थन दिया है. इसके साथ ही, TVK को अब कांग्रेस, CPI, CPI(M) और VCK का समर्थन मिल गया है, जिससे टीवीके के पास 119 विधायकों की संख्या हो गई है, जो बहुमत के आंकड़े यानी मेजॉरिटी मार्क्स 118 से एक सीट ज्यादा है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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