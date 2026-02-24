24 घंटे में दूसरा विमान हादसा, झारखंड विमान हादसे के बाद अंडमान के समुद्र में हेलीकॉप्टर क्रैश; सात लोग थे सवार

अंडमान और निकोबार के मायाबंदर के पास समुद्र में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. घटना मंगलवार सुबह 9.30 बजे की है. इस हेलीकॉप्टर में चालक दल के दो सदस्यों के अलावा 5 लोग सवार थे. सभी 7 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है.
Trending Photos
Helicopter Crash: देश में विमान क्रैश की घटनाएं बढ़ी हैं. सोमवार को झारखंड के चतारा जिले में रांची से दिल्ली जा रहा एयर एंबुलेंस विमान क्रैश हो गया. इस हादसे में मरीज समेत 7 लोगों की मौत हो गई. इसके अगले दिन यानी आज पवन हंस द्वारा संचालित एक हेलीकॉप्टर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मायाबंदर के पास समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. गनीमत रही कि इस हेलीकॉप्टर में सवार सभी सात लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया. बढ़ती विमान दुर्घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है.
दरअसल, मंगलवार को पवन हंस की तरफ से संचालित एक हेलीकॉप्टर ने सुबह लगभग 8.45 बजे श्री विजयपुरम (पोर्ट ब्लेयर) से मायाबंदर के लिए उड़ान भरी थी. करीब 9.30 बजे विमान में तकनीकी खराबी आ गई और उसे मायाबंदर के पास समुद्र में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी. इस दौरान शॉर्ट क्लाइंबिंग हुई. इस हेलीकॉप्टर में चालक दल के दो सदस्य और एक बच्चे सहित पांच यात्री सवार थे. सभी को समुद्र के बीच से बचा लिया गया है.
इस हादसे पर विमान कंपनी पवन हंस के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि आज सुबह करीब 9.30 बजे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मायाबंदर के पास पवन हंस के एक हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करनी पड़ी, जिस दौरान वह क्रैश हो गया. उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर ने पोर्ट ब्लेयर से उड़ान भरी थी और उसमें दो चालक दल के सदस्य और पांच यात्री सवार थे. सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है और किसी को इस हादसे में चोट नहीं आई है.
वरिष्ठ नागरिक उड्डयन अधिकारियों ने इस हादसे पर बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि तकनीकी खराबी के कारण पायलट को पानी पर नियंत्रित क्रैश लैंडिंग करानी पड़ी होगी. हालांकि, घटना के मुख्य वजहों की जांच की जा रही है.
यह भी पढ़ें: दिल्ली से लेह जा रहा स्पाइसजेट प्लेन का इंजन आसमान में हुआ खराब! फ्लाइट में सवार थे 150 यात्री, खबर सुनते ही मचा हल्ला
सोमवार को झारखंड के रांची से एक बड़े विमान हादसे की खबर सामने आई थी. यहां पर रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित बीचक्राफ्ट सी90 एयर एम्बुलेंस विमान हादसे का शिकार हो गया. विमान को रांची से दिल्ली जाना था. इस विमान में सात लोग सवार थे. एयर एंबुलेंस विमान ने रांची से शाम 7:11 बजे उड़ान भरी इसके 20 मिनट बाद विमान का संपर्क एटीसी से टूट गया. खराब मौसम के कारण के इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हो सकी और यह हादसे का शिकार हो गया.
यह भी पढ़ें: क्या एयर एंबुलेंस सिर्फ ट्रांसपोर्ट साधन है या उड़ता हुआ ICU? उस छोटे से हेलीकॉप्टर में क्या-क्या होता है?
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.