24 घंटे में दूसरा विमान हादसा, झारखंड विमान हादसे के बाद अंडमान के समुद्र में हेलीकॉप्टर क्रैश; सात लोग थे सवार

Helicopter Crash: देश में विमान क्रैश की घटनाएं बढ़ी हैं. सोमवार को झारखंड के चतारा जिले में रांची से दिल्ली जा रहा एयर एंबुलेंस विमान क्रैश हो गया. इस हादसे में मरीज समेत 7 लोगों की मौत हो गई. इसके अगले दिन यानी आज पवन हंस द्वारा संचालित एक हेलीकॉप्टर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मायाबंदर के पास समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. गनीमत रही कि इस हेलीकॉप्टर में सवार सभी सात लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया. बढ़ती विमान दुर्घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

दरअसल, मंगलवार को पवन हंस की तरफ से संचालित एक हेलीकॉप्टर ने सुबह लगभग 8.45 बजे श्री विजयपुरम (पोर्ट ब्लेयर) से मायाबंदर के लिए उड़ान भरी थी. करीब 9.30 बजे विमान में तकनीकी खराबी आ गई और उसे मायाबंदर के पास समुद्र में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी. इस दौरान शॉर्ट क्लाइंबिंग हुई. इस हेलीकॉप्टर में चालक दल के दो सदस्य और एक बच्चे सहित पांच यात्री सवार थे. सभी को समुद्र के बीच से बचा लिया गया है.

कैसे हुई घटना?

इस हादसे पर विमान कंपनी पवन हंस के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि आज सुबह करीब 9.30 बजे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मायाबंदर के पास पवन हंस के एक हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करनी पड़ी, जिस दौरान वह क्रैश हो गया. उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर ने पोर्ट ब्लेयर से उड़ान भरी थी और उसमें दो चालक दल के सदस्य और पांच यात्री सवार थे. सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है और किसी को इस हादसे में चोट नहीं आई है.

अधिकारियों ने क्या कहा?

वरिष्ठ नागरिक उड्डयन अधिकारियों ने इस हादसे पर बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि तकनीकी खराबी के कारण पायलट को पानी पर नियंत्रित क्रैश लैंडिंग करानी पड़ी होगी. हालांकि, घटना के मुख्य वजहों की जांच की जा रही है.

रांची में हुआ था विमान क्रैश

सोमवार को झारखंड के रांची से एक बड़े विमान हादसे की खबर सामने आई थी. यहां पर रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित बीचक्राफ्ट सी90 एयर एम्बुलेंस विमान हादसे का शिकार हो गया. विमान को रांची से दिल्ली जाना था. इस विमान में सात लोग सवार थे. एयर एंबुलेंस विमान ने रांची से शाम 7:11 बजे उड़ान भरी इसके 20 मिनट बाद विमान का संपर्क एटीसी से टूट गया. खराब मौसम के कारण के इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हो सकी और यह हादसे का शिकार हो गया.

