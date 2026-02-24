Advertisement
trendingNow13121119
Hindi Newsदेश24 घंटे में दूसरा विमान हादसा, झारखंड विमान हादसे के बाद अंडमान के समुद्र में हेलीकॉप्टर क्रैश; सात लोग थे सवार

24 घंटे में दूसरा विमान हादसा, झारखंड विमान हादसे के बाद अंडमान के समुद्र में हेलीकॉप्टर क्रैश; सात लोग थे सवार

अंडमान और निकोबार के मायाबंदर के पास समुद्र में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. घटना मंगलवार सुबह 9.30 बजे की है. इस हेलीकॉप्टर में चालक दल के दो सदस्यों के अलावा 5 लोग सवार थे. सभी 7 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 24, 2026, 03:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समुद्र में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, फोटो- स्क्रीनग्रैब
समुद्र में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, फोटो- स्क्रीनग्रैब

Helicopter Crash: देश में विमान क्रैश की घटनाएं बढ़ी हैं. सोमवार को झारखंड के चतारा जिले में रांची से दिल्ली जा रहा एयर एंबुलेंस विमान क्रैश हो गया. इस हादसे में मरीज समेत 7 लोगों की मौत हो गई. इसके अगले दिन यानी आज पवन हंस द्वारा संचालित एक हेलीकॉप्टर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मायाबंदर के पास समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. गनीमत रही कि इस हेलीकॉप्टर में सवार सभी सात लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया. बढ़ती विमान दुर्घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. 

दरअसल, मंगलवार को पवन हंस की तरफ से संचालित एक हेलीकॉप्टर ने सुबह लगभग 8.45 बजे श्री विजयपुरम (पोर्ट ब्लेयर) से मायाबंदर के लिए उड़ान भरी थी. करीब 9.30 बजे विमान में तकनीकी खराबी आ गई और उसे मायाबंदर के पास समुद्र में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी. इस दौरान शॉर्ट क्लाइंबिंग हुई. इस हेलीकॉप्टर में चालक दल के दो सदस्य और एक बच्चे सहित पांच यात्री सवार थे. सभी को समुद्र के बीच से बचा लिया गया है. 

कैसे हुई घटना? 

इस हादसे पर विमान कंपनी पवन हंस के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि आज सुबह करीब 9.30 बजे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मायाबंदर के पास पवन हंस के एक हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करनी पड़ी, जिस दौरान वह क्रैश हो गया. उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर ने पोर्ट ब्लेयर से उड़ान भरी थी और उसमें दो चालक दल के सदस्य और पांच यात्री सवार थे. सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है और किसी को इस हादसे में चोट नहीं आई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

अधिकारियों ने क्या कहा? 

वरिष्ठ नागरिक उड्डयन अधिकारियों ने इस हादसे पर बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि तकनीकी खराबी के कारण पायलट को पानी पर नियंत्रित क्रैश लैंडिंग करानी पड़ी होगी. हालांकि, घटना के मुख्य वजहों की जांच की जा रही है. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली से लेह जा रहा स्पाइसजेट प्लेन का इंजन आसमान में हुआ खराब! फ्लाइट में सवार थे 150 यात्री, खबर सुनते ही मचा हल्ला

रांची में हुआ था विमान क्रैश 

सोमवार को झारखंड के रांची से एक बड़े विमान हादसे की खबर सामने आई थी. यहां पर रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित बीचक्राफ्ट सी90 एयर एम्बुलेंस विमान हादसे का शिकार हो गया. विमान को रांची से दिल्ली जाना था. इस विमान में सात लोग सवार थे. एयर एंबुलेंस विमान ने रांची से शाम 7:11 बजे उड़ान भरी इसके 20 मिनट बाद विमान का संपर्क एटीसी से टूट गया. खराब मौसम के कारण के इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हो सकी और यह हादसे का शिकार हो गया. 

यह भी पढ़ें: क्या एयर एंबुलेंस सिर्फ ट्रांसपोर्ट साधन है या उड़ता हुआ ICU? उस छोटे से हेलीकॉप्टर में क्या-क्या होता है?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

pawan hans helicopter crash

Trending news

24 घंटे में दूसरा विमान हादसा, झारखंड विमान हादसे के बाद अंडमान में हेलीकॉप्टर क्रैश
pawan hans helicopter crash
24 घंटे में दूसरा विमान हादसा, झारखंड विमान हादसे के बाद अंडमान में हेलीकॉप्टर क्रैश
जंगल से सीधा जहन्नुम पहुंचेंगे आतंकी, घाटी में तैनात हुए 'स्नो लेपर्ड'
Kashmir
जंगल से सीधा जहन्नुम पहुंचेंगे आतंकी, घाटी में तैनात हुए 'स्नो लेपर्ड'
बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, युवा कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर क्या बोले राहुल?
Rahul Gandhi
बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, युवा कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर क्या बोले राहुल?
जुड़वां भाइयों ने जुड़वां बहनों से रचाई शादी, एक जैसी शक्लें देख मेहमान भी हैरान
Telangana
जुड़वां भाइयों ने जुड़वां बहनों से रचाई शादी, एक जैसी शक्लें देख मेहमान भी हैरान
बहस की जरूरत नहीं... कांग्रेस की मीटिंग में मंत्री और नेता के बीच तीखी नोकझोंक
congress
बहस की जरूरत नहीं... कांग्रेस की मीटिंग में मंत्री और नेता के बीच तीखी नोकझोंक
डिग्री की दौड़ में हिंदू अव्वल: कैसे बने अमेरिका के सबसे शिक्षित धार्मिक समूह?
most educated religious groups
डिग्री की दौड़ में हिंदू अव्वल: कैसे बने अमेरिका के सबसे शिक्षित धार्मिक समूह?
Matt Ridley कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति भवन में एक बदलाव पर विदेश से उठाया सवाल?
Edwin Lutyens
Matt Ridley कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति भवन में एक बदलाव पर विदेश से उठाया सवाल?
केरल का नाम बदलने जा रही सरकार!चुनावी साल में क्यों हो रही ‘रीब्रांडिंग’ की तैयारी?
Kerala to Keralam
केरल का नाम बदलने जा रही सरकार!चुनावी साल में क्यों हो रही ‘रीब्रांडिंग’ की तैयारी?
‘जय श्री राम’ से ‘जय मां काली’ तक... बंगाल चुनाव से पहले BJP ने बदला नारा
bengal election
‘जय श्री राम’ से ‘जय मां काली’ तक... बंगाल चुनाव से पहले BJP ने बदला नारा
अम्‍मा की वारिस बन सकेंगी 'चिनम्‍मा' ? द्रविड़ सियासत में कुछ तो नया होने वाला है
Tamil Nadu Assembly elections
अम्‍मा की वारिस बन सकेंगी 'चिनम्‍मा' ? द्रविड़ सियासत में कुछ तो नया होने वाला है