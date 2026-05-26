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मुझे विजय से जलन होती है... तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? खोला सालों पुराना राज


Pawan Kalyan Comment On Vijay: आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण ने हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें विजय से जलन होती है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 26, 2026, 11:53 AM IST
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मुझे विजय से जलन होती है... तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? खोला सालों पुराना राज

Pawan Kalyan: दक्षिण भारत में एन ची रामाराव, एमजी रामचंद्रन और जे जयललिता जैसे बड़े फिल्मी सुपरस्टार्स सिनेमा से बाहर निकलने के बाद सक्सेसफुल पॉलिटिकल करियर बना चुके हैं. हाल ही में तमिल सुपरस्टार एक्टर विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं. इसको लेकर एक्टर, आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के लीडर पवन कल्याण का बयान सामने आया है. उपमुख्यमंत्री ने अपने 15 साल के पॉलिटिकल करियर के बारे में बात करते हुए उन्हें स्वीकार्य किया कि एक्टर विजय को इतनी जल्दी सफलता हासिल करते देख उन्हें थोड़ी जलन जरूर हुई. 

विजय से जलन

पवन कल्याण ने अपने पार्टी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि इन दिनों तमिलनाडु की राजनीति को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरों के लिए जीवन आसान है. उन्होंने हंसते हुए कहा,' मैं इन दिनों की तमिल पॉलिटिक्स को देखता हूं. उन्होंने इसे इतनी बेफिक्री से किया है. मुझे जलन हुई. उन्होंने कटआउट और होलोग्राम का इस्तेमाल करके खुशी-खुशी चुनाव जीत लिया.' पवन कल्याण ने आगे कहा,' मैं 15 सालों से सड़कों पर भटक रहा हूं.' 

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'पॉलिटिकल पार्टी को मैनेज करने का मतलब है...'

पवन कल्याण ने आगे कहा,' एक पॉलिटिकल पार्टी को मैनेज करने का मतलब है लाखों लोगों को एकजुट करना. हम तो अपने परिवार के सदस्यों को भी किसी एक बात पर सहमत नहीं करा पाते. एक पार्टी शुरू करना और समाज को बदलने की कोशिश करना बेहद बड़ा जोखिम था.' बता दें कि इससे पहले पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की राजनीति और नेतृत्व के बीच सीधी तुलना को खारिज कर दिया था. उन्होंने अमरावती में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने पार्टी वर्कर्स  से कहा कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की राजनीतिक रूप से कोई तुलना नहीं है और उनका गठबंधन आधारित दृष्टिकोण आंध्र प्रदेश के लिए उपयुक्त है, भले ही इसमें ज्यादा समय लगे.    

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विजय का पॉलिटिकल करियर 

बता दें कि एक्टिंग से पॉलिटिक्स में कदम रखने वाले विजय ने हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी TVK को बड़ी जीत दिलाई थी. उन्होंने साल 2024 में TVK की शुरुआत की थी. पार्टी ने 108 सीटें हासिल की और साल 2026 में सबसे बड़ी पार्टी बन गई. विजय की इस जीत से तमिलनाडु में लंबे समय से सत्ता में काबिज DMK और AIADMK के वर्चस्व का अंत हुआ. विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं. 

 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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