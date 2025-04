पवन कल्याण की रशियन पत्नी ने मुंडवाया सिर, तिरुमला मंदिर में अर्पित किए बाल

Pawan Kalyan: आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की पत्नी अन्ना कोनिडेला ने रविवार 13 अप्रैल 2025 को तिरुमला मंदिर में अपने बाल अर्पित किए. उपमुख्यमंत्री की पत्नी ने अपने बेटे की सलामती की खुशी में यह फैसला लिया. सोशल मीडिया पर अन्ना की बाल अर्पित करते हुए तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं.

तिरुमला मंदिर में अर्पित किए बाल

बता दें कि बीते दिनों पवन कल्याण और एना कोनिडेला के बेटे मार्क शंकर 8 अप्रैल 2025 को एक दुर्घटना से बाल-बाल बचे थे. सिंगापुर की एक इमारत में आग लगने के कारण उनका बेटा झुलस गया था, जिसके बाद अन्ना ने तिरुमला मंदिर में अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ मांगी थी कि बेटे ठीक होने पर वह अपने बालों को मंदिर में अर्पित करेंगी. जनसेना पार्टी की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया,' परंपरा को ध्यान में रखते हुए अन्ना ने पद्मावती कल्याण कट्टा में अपने बाल अर्पित किए और अनुष्ठान में भाग लिया.'

सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें

जनसेना पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अन्ना कोनिडेला की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह अपने बाल दान कर रही हैं.

पोस्ट के कैप्शन में पार्टी ने लिखा,' श्रीमति अन्ना कोनिडेला ने तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई. मंदिर में श्री वराह स्वामी के दर्शन के बाद अन्ना कोनिडेला ने पद्मावती कल्याण कट्टा में अपने बाल दान किए.'

दुर्घटना का शिकार हुए थे मार्क

बता दें कि मार्क शंकर सिंगापुर में एक समर कैंप में हिस्सा ले रहे थे. इस दौरान एक बिल्डिंग में आग लग गई थी, जिसमें मार्क मौजूद थे. हादसे के कारण मार्क के हाथ-पैर झुलस गए थे थे और उन्हें धुएं के कारण सांस से जुड़ी समस्या भी हो रही थी. मार्क शंकर की हालत अब ठीक बताई जा रही है. इसको लेकर पवन कल्याण ने 'X' पर एक पोस्ट शेयर किया.

Following the unfortunate fire incident at my son Mark Shankar’s summer camp in Singapore, I have been overwhelmed by the outpouring of prayers, concern, and support from all-over the world.

I wholeheartedly thank leaders from various political parties, @JanaSenaParty leaders,…

— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) April 13, 2025