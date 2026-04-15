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Hindi Newsदेशकांग्रेस नेता पवन खेड़ा की हो सकती है गिरफ्तारी! SC ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक; जानें क्या है पूरा मामला

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की हो सकती है गिरफ्तारी! SC ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक; जानें क्या है पूरा मामला

Himanta Biswa Sarma: सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को बड़ा झटका देते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली उनकी अंतरिम जमानत पर रोक लगा दी. बता दें कि ये मामला रिनिकी भुयान सरमा पर लगाए आरोपों से जुड़ा है. कोर्ट ने खेड़ा को असम की अदालत में जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी है.

 

Written By  Arvind Singh|Edited By: Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 15, 2026, 02:35 PM IST
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Himanta Biswa Sarma-Pawan Khera
Himanta Biswa Sarma-Pawan Khera

Pawan Khera Bail Case: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ आरोप लगाने के चलते एफआईआर झेल रहे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ गई है. सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है. इसका मतलब है कि पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से जो संरक्षण मिला था, वो खत्म हो गया है. असम पुलिस चाहे तो उनकी गिरफ्तारी कर सकती है. हालांकि कोर्ट ने पवन खेड़ा को इस बात की छूट दी है कि वो जमानत के लिए असम की सम्बंधित क्षेत्राधिकार वाली अदालत का रुख कर सकते है. ऐसी सूरत में वहां का कोर्ट केस की मेरिट के आधार पर फैसला लेगा. सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश उसमे बाधा नहीं बनेगा.

पवन खेड़ा के खिलाफ मामला क्या है

पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि असम की मुख्यमंत्री  की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा के पास अलग-अलग देशों के कई पासपोर्ट हैं. खेड़ा ने उनके पास विदेशों में संपत्ति होने का भी आरोप लगाया था. इसके चलते असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ झूठे आरोप लगाने, मानहानि करने ,धोखाधड़ी , जालसाजी के आरोप में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी. असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तारी के लिए खोज ही रही थी कि इसी बीच उन्होंने राहत के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख किया. तेलांगना हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा एक हफ्ते के लिए अग्रिम जमानत दे दी थी. हाई कोर्ट का कहना था कि पवन खेड़ा इस बीच, जमानत के लिए असम की सम्बंधित कोर्ट का रुख कर सकते है.

असम सरकार की दलील

असम सरकार ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. असम सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आज  पेश हुए. उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा ने कानूनी प्रकिया का दुरुपयोग किया है. जब मामला असम का है, एफआईआर असम में हुई है तो जमानत भी वहीं की कोर्ट से मांगी जानी चाहिए.  तेलांगना हाई कोर्ट को इस केस की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं बनता. इस लिहाज से यह आदेश गलत है. तुषार मेहता ने यह भी आरोप लगाया कि फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए कोर्ट को गुमराह करके पवन खेड़ा ने राहत पाई है और अब उन्होंने तीन हफ्ते के लिए अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की है.

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ये भी पढ़ें: सम्राट चौधरी के सामने हिमंता बिस्वा सरमा की तरह खुद को साबित करने की चुनौती, हिंदी पट्टी में बीजेपी ने खेला है बड़ा दांव
 

 

अब राहत के लिए  क्या कर सकते है पवन खेड़ा!

जस्टिस जे के माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया. कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश को देखकर हैरान है. असम सरकार की दलीलों से सहमति जताते हुए कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट तीन हफ्ते बाद सुनवाई करेगा. इस बीच, राहत पाने लिए पवन खेड़ा के पास एक ही विकल्प है कि वो जमानत के लिए असम के सम्बंधित कोर्ट में आवेदन दें.

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Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

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