पवन खेड़ा को SC से नहीं मिली राहत, जमानत के लिए असम की कोर्ट जाने को कहा

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ बयान देकर फंसे पवन खेड़ा को आज भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली, शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट खेड़ा को असम कोर्ट रुख करने को कहा है.
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Supreme Court on Pawan Khera: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ आरोप लगाने के चलते एफआईआर झेल रहे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को मंगलवार तक अग्रिम जमानत देने से इनकार किया.
पवन खेड़ा की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि गुवाहाटी हाई कोर्ट सोमवार को खुलेगा. इसलिए मंगलवार तक अगर उन्हें मानत मिल जाती है, तो वो इस दरमियान राहत के लिए हाई कोर्ट का रुख सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा से कहा कि आप तुरंत असम के सम्बंधित कोर्ट का रुख करें और वही जमानत के लिए आवेदन देकर जल्द सुनवाई की मांग करें. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सम्बंधित कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी/ फैसले से प्रभावित हुए बगैर उसके सामने मौजूद केस की मेरिट के आधार पर फैसला लेगा.
आज सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. उन्होंने कहा कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिना उनका पक्ष सुने तेलांगना हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी. असम सरकार ने कोर्ट को गुमराह कर पिछला आदेश लिया है. हालांकि जस्टिस माहेश्वरी इस दलील से संतुष्ट नहीं हुए.
जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि खेड़ा ने जमानत के लिए गलत दस्तावेज पेश किया. खेड़ा ने यह साबित करने के लिए कि वो तेलंगाना में रहते हैं, अपने आधार कार्ड का फ्रंट और अपनी पत्नी के आधार कार्ड का पिछला हिस्सा पेश किया. सिंघवी ने इस पर सफाई दी कि याचिका दाखिल करने में जल्दबाजी में गलती हो गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरा तेलंगाना हाई कोर्ट को इससे अवगत करा दिया गया था. सही दस्तावेज कोर्ट को दे दिए गए थे और हाई कोर्ट ने अपने आदेश में इस को दर्ज किया था.
पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि असम की मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा के पास अलग-अलग देशों के कई पासपोर्ट हैं. खेड़ा ने उनके पास विदेशों में संपत्ति होने का भी आरोप लगाया था. इसके चलते असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ झूठे आरोप लगाने, मानहानि करने, धोखाधड़ी, जालसाजी के आरोप में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी. असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तारी के लिए खोज ही रही थी कि इसी बीच उन्होंने राहत के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख किया. तेलांगना हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा एक हफ्ते के लिए अग्रिम जमानत दे दी थी, लेकिन असम सरकार की अर्जी पर 15 अप्रैल को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम ज़मानत पर रोक लगा दी थी.
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