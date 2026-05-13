रिनिकी भुइयां सरमा पर लगाए आरोपों की जांच तेज, पवन खेड़ा से क्राइम ब्रांच ने 10 घंटे तक की पूछताछ; सुबह फिर बुलाया

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के संबंध में असम पुलिस की अपराध शाखा ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से बुधवार को 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की.
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Pawan Khera questioned by Assam Police: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की धर्म पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के सिलसिले में असम पुलिस की अपराध शाखा ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से बुधवार को 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की. इसके बाद पवन खेड़ा को गुरुवार की सुबह 9:30 बजे फिर आने के लिए कहा गया है. गुरुवार को भी उनसे पूछताछ जारी रहेगी. गौरतलब है कि पवन खेड़ा ने सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी पर चुनाव से पहले गंभीर आरोप लगाए थे. उनके आरोपों के संदर्भ में हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा था कि सबूत पेश करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें.
आपको बताते चलें कि पवन खेड़ा पर मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप में कई मुकदमें दर्ज हुए थे. उनके खिलाफ ये मुकदमें तब दर्ज हुए, जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास कई विदेशी पासपोर्ट और विदेश में अघोषित संपत्तियां हैं. इसी बात को लेकर पवन खेड़ा के खिलाफ असम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी. जांच के लिए असम पुलिस 7 अप्रैल को खेड़ा के दिल्ली स्थित घर गई थी, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं थे. उसके बाद खेड़ा जमानत के लिए लगातार कोर्ट की चौखट नापते नजर आए थे.
पवन खेड़ा ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को उन्हें एक हफ्ते की राहत दी, लेकिन असम की अदालत का रुख करने का भी निर्देश दिया. पिछले महीने की 15 अप्रैल को, असम सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के 10 अप्रैल के आदेश पर रोक लगा दी.
17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिट जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था. तब कोर्ट ने पवन खेड़ा से कहा था कि वो गुवाहाटी हाईकोर्ट में अर्जी दें. तब खेड़ा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट गए. गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल को पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. आगे सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी थी.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी थी. यानी कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जब भी पुलिस बुलाएगी, तब उन्हें थाने जाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि पवन खेड़ा को जांच में पूरा सहयोग करना होगा और जब भी पुलिस उन्हें बुलाएगी, उन्हें संबंधित थाने में उपस्थित होना पड़ेगा. अब सुप्रीम कोर्ट की उन्हीं शर्तों का पालन कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा कर रहे हैं.
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