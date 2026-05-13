Advertisement
trendingNow13216068
Hindi Newsदेशरिनिकी भुइयां सरमा पर लगाए आरोपों की जांच तेज, पवन खेड़ा से क्राइम ब्रांच ने 10 घंटे तक की पूछताछ; सुबह फिर बुलाया

रिनिकी भुइयां सरमा पर लगाए आरोपों की जांच तेज, पवन खेड़ा से क्राइम ब्रांच ने 10 घंटे तक की पूछताछ; सुबह फिर बुलाया

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के संबंध में असम पुलिस की अपराध शाखा ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से बुधवार को 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की.

Written By  Niraj Pandey|Last Updated: May 13, 2026, 11:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pawan Khera (File Photo)
Pawan Khera (File Photo)

Pawan Khera questioned by Assam Police: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की धर्म पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के सिलसिले में असम पुलिस की अपराध शाखा ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से बुधवार को 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की. इसके बाद पवन खेड़ा को गुरुवार की सुबह 9:30 बजे फिर आने के लिए कहा गया है. गुरुवार को भी उनसे पूछताछ जारी रहेगी. गौरतलब है कि पवन खेड़ा ने सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी पर चुनाव से पहले गंभीर आरोप लगाए थे. उनके आरोपों के संदर्भ में हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा था कि सबूत पेश करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें.

पवन खेड़ा पर किस मामले में केस दर्ज

आपको बताते चलें कि पवन खेड़ा पर मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप में कई मुकदमें दर्ज हुए थे. उनके खिलाफ ये मुकदमें तब दर्ज हुए, जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास कई विदेशी पासपोर्ट और विदेश में अघोषित संपत्तियां हैं. इसी बात को लेकर पवन खेड़ा के खिलाफ असम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी. जांच के लिए असम पुलिस 7 अप्रैल को खेड़ा के दिल्ली स्थित घर गई थी, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं थे. उसके बाद खेड़ा जमानत के लिए लगातार कोर्ट की चौखट नापते नजर आए थे.

हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए खेड़ा

पवन खेड़ा ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को उन्हें एक हफ्ते की राहत दी, लेकिन असम की अदालत का रुख करने का भी निर्देश दिया. पिछले महीने की 15 अप्रैल को, असम सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के 10 अप्रैल के आदेश पर रोक लगा दी. 

Add Zee News as a Preferred Source

17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिट जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था. तब कोर्ट ने पवन खेड़ा से कहा था कि वो गुवाहाटी हाईकोर्ट में अर्जी दें. तब खेड़ा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट गए. गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल को पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. आगे सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी थी. 

जमानत के नियमों का कर रहे पालन

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी थी. यानी कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जब भी पुलिस बुलाएगी, तब उन्हें थाने जाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि पवन खेड़ा को जांच में पूरा सहयोग करना होगा और जब भी पुलिस उन्हें बुलाएगी, उन्हें संबंधित थाने में उपस्थित होना पड़ेगा. अब सुप्रीम कोर्ट की उन्हीं शर्तों का पालन कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा कर रहे हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Niraj Pandey

जी न्यूज में बतौर डिप्टी एडिटर पोलिटिकल अफेयर्स के पद पर कार्यरत हैं. पिछले 22 वर्षों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग अलग भूमिकाओं में काम करने का अनुभव. इस यात्रा के दौरान जनसत्ता एक्सप्र...और पढ़ें

TAGS

Pawan Khera

Trending news

रिनिकी भुइयां की शिकायत पर पवन खेड़ा से 10 घंटे पूछताछ, पुलिस ने कल सुबह फिर बुलाया
Pawan Khera
रिनिकी भुइयां की शिकायत पर पवन खेड़ा से 10 घंटे पूछताछ, पुलिस ने कल सुबह फिर बुलाया
सनातन, ब्राह्मण और वोटबैंक की राजनीति... तमिलनाडु से यूपी तक बढ़ा विवाद
Tamilnadu politics
सनातन, ब्राह्मण और वोटबैंक की राजनीति... तमिलनाडु से यूपी तक बढ़ा विवाद
एक और साल CBI डायरेक्टर रहेंगे प्रवीण सूद, मई 2027 तक सरकार ने बढ़ाया कार्यकाल
CBI
एक और साल CBI डायरेक्टर रहेंगे प्रवीण सूद, मई 2027 तक सरकार ने बढ़ाया कार्यकाल
होर्मुज से अब नहीं गुजर पाएंगे अमेरिकी हथियार, ईरानी सेना ने कसी कमर
World News
होर्मुज से अब नहीं गुजर पाएंगे अमेरिकी हथियार, ईरानी सेना ने कसी कमर
हिजाब बैन को लेकर कभी SC पहुंचा था मामला, आज कर्नाटक सरकार ने हटा दी पाबंदी
karnataka
हिजाब बैन को लेकर कभी SC पहुंचा था मामला, आज कर्नाटक सरकार ने हटा दी पाबंदी
काफिले की गाड़ियां घटीं, विदेशी दौरों पर रोक... मंत्रियों ने अबतक क्या-क्या कदम उठाए
PM Modi Convoy
काफिले की गाड़ियां घटीं, विदेशी दौरों पर रोक... मंत्रियों ने अबतक क्या-क्या कदम उठाए
CBSE ने साख बचाने को जो किया, वो NEET को 'लीक' से बचाने का बन सकता है ब्लू प्रिंट
neet paper leak
CBSE ने साख बचाने को जो किया, वो NEET को 'लीक' से बचाने का बन सकता है ब्लू प्रिंट
चाट की राजधानी दिल्ली में चख लें आलू टिक्की से लेकर दही भल्ले का स्वाद
Street food
चाट की राजधानी दिल्ली में चख लें आलू टिक्की से लेकर दही भल्ले का स्वाद
भारत-पाक बातचीत की वकालत करने वाले RSS नेता को महबूबा मुफ्ती का समर्थन
Jammu-kashmir
भारत-पाक बातचीत की वकालत करने वाले RSS नेता को महबूबा मुफ्ती का समर्थन
महाराष्ट्र ATS का बड़ा ऑपरेशन, PAK गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा
Maharashtra ATS
महाराष्ट्र ATS का बड़ा ऑपरेशन, PAK गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा