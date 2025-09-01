दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज, गलवान पर मांगा जवाब
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज, गलवान पर मांगा जवाब

Pawan Khera sought answer on Galwan: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन के दौरे पर गए और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया. वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस दौरान केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कई मुद्दों पर केंद्र को घेरा. 

Sep 01, 2025
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज, गलवान पर मांगा जवाब

Congress taunts PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बताना चाहिए कि क्या भारतीय सैनिक भारत-चीन सीमा पर उन सभी जगहों पर आजादी से गश्त कर पा रहे हैं, जहां वे पहले करते थे? खेड़ा ने यह सवाल उस वक्त उठाया जब प्रधानमंत्री मोदी SCO (शंघाई सहयोग संगठन) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन की आधिकारिक यात्रा पर थे. खेड़ा ने जून 2020 में गलवान घाटी में हुए चीनी हमले को लेकर भी सरकार के रवैये पर सवाल उठाए.

पवन खेड़ा ने उठाए सवाल
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ANI से बातचीत करते हुए कहा, 'पहले "माई डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप' और अब 'माई डियर फ्रेंड शी जिनपिंग'. मुझे बताइए, क्या हमें गलवान का न्याय मिला? क्या अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल हो गई है? क्या हमारी सेनाएं उन जगहों पर गश्त कर पा रही हैं, जहां वे पहले करती थीं? क्या प्रधानमंत्री इन सवालों के जवाब देंगे?” उन्होंने आगे कहा कि, 'दोस्त बदलते रहते हैं, दिल टूटते हैं और फिर नए दोस्त खोजे जाते हैं. आपने देश, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति की हालत देखी है.'

'सीमा विवाद का मुद्दा भी बातचीत में उठा'
वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि SCO शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई. जहां दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापार को संतुलित करने और बढ़ाने के तरीकों पर बात की. इस दौरान मिस्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'दोनों नेताओं ने व्यापार बढ़ाने, लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने, नदियों के पानी के मुद्दे पर सहयोग करने और आतंकवाद से मिलकर लड़ने पर भी विचार-विमर्श किया.' 

उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का मुद्दा भी बातचीत में उठा. विदेश सचिव ने कहा, 'दोनों नेताओं ने पिछले साल सफल तरीके से सैनिकों को पीछे हटाने और तब से सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने की सराहना की. इस मुद्दे से जुड़े कुछ विषयों पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों के विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता की जरूरत पर जोर दिया.'विक्रम मिस्री ने यह भी बताया कि बैठक में इस बात को भी माना गया कि भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं विश्व व्यापार को स्थिर करने में एक अहम भूमिका निभा सकती हैं.

बता दें कि SCO प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के रिसेप्शन में अन्य विश्व नेताओं से भी मुलाकात की, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल थे. इन मुलाकातों में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया.

