पुणे में पवारों की एकता के बीच खिला कमल, चाचा-भतीजा बुरी तरह फेल; अब आगे क्या होगा भविष्य?

NCP: महाराष्ट्र के निकाय चुनाव NCP के लिए कुछ खास नहीं रहा,  PMC और पिंपरी-चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (PCMC) दोनों में NCP उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई. ऐसे में अब NCP का भविष्य क्या होगा इसपर भी चर्चा छिड़ी है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 17, 2026, 08:10 AM IST
Pune Election Results 2026: महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया है. जिस तरह से बीजेपी ने पूरे प्रदेश में अपना वर्चस्व दिखाया है उसके आगे कई पार्टियों को हौसले टूट गए हैं. निकाय चुनाव के नतीजे जिन पार्टियों के लिए हैरान करने वाले रहे उसमें से NCP भी है, चाचा-भतीजे की जोड़ी भी निकाय चुनाव में कुछ कमाल नहीं दिखा पाई. पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (PMC) और पिंपरी-चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (PCMC) दोनों में NCP उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर NCP का भविष्य क्या है?

उम्मीद के मुताबिक खराब प्रदर्शन
पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (PMC) की बात करें तो अजित पवार और शरद पवार को 24 सीटें मिली, जबकि पिंपरी-चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (PCMC) को 37 सीटें मिली.इस चुनाव के बाद लोगों के जेहन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बड़े झटके के बाद दोनों पवार परिवार कहां खड़े होंगे? 2023 में डिप्टी CM अजित पवार के पार्टी छोड़कर महायुति में शामिल होने के बाद NCP की दोनों पार्टियां पहली बार एक साथ आईं. यह राजनीतिक फायदे के लिए किया गया क्योंकि दोनों को BJP को हराना था और PMC और PCMC में अपनी खोई हुई जगह वापस पाना था. हालांकि NCP इसमें सफल नहीं हो पाई और BJP दोनों जगह पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखी.

उल्टी पड़ी रणनीति
इन चुनावों के दौरान BJP को चुनौती देने की डिप्टी CM की रणनीति उल्टी पड़ गई, नतीजतन, अब उन्हें या तो महायुति सरकार में चुपचाप BJP के साथ सहयोग करना होगा या BJP के लगातार दबदबे और दोनों के लिए कम होते ऑप्शन को देखते हुए NCP (SP) के साथ मर्जर पर विचार करना होगा, यह देखना बाकी है कि इस महीने के आखिर में होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए दोनों फिर से साथ आते हैं या नहीं.

चुनाव में बदला स्टैंड
2023 में अपनी बगावत के बाद से अजित पवार ने BJP के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे. उन्होंने BJP के खिलाफ शायद ही कभी कोई स्टैंड लिया हो. हालांकि इन चुनावों में यह बदल गया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि BJP पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में अकेले चुनाव लड़ेगी, तो डिप्टी CM ने अपने अलग हुए चाचा से हाथ मिला लिया और दोनों नावों में अपने पैर रखने की कोशिश की. कैंपेन के दौरान, अजित पवार ने पिंपरी-चिंचवड़ में कथित भ्रष्टाचार को लेकर BJP पर निशाना साधा, जो BJP नेताओं को पसंद नहीं आया. उन्होंने पलटवार किया, जिसमें BJP के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने कहा कि पार्टी को “अजित पवार को साथ लेने का अफसोस है.

सामने है ये विकल्प
दोनों नगर निकायों के वोटरों ने अजित पवार की रणनीति को खारिज कर दिया है, NCP के लिए एकमात्र अच्छी बात अहिल्यानगर में BJP के साथ गठबंधन में उसकी जीत थी, अब उन्हें अपनी रणनीति पर फिर से सोचना होगा और यह तय करना होगा कि क्या वह शांत रहें और BJP के साथ तालमेल बिठाएं, जो उनकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है, या अपने चाचा के साथ मतभेदों को हमेशा के लिए खत्म कर दें.

शानदार वापसी 
2024 के लोकसभा चुनावों में महायुति को झटका लगा था, लेकिन BJP अपने सहयोगियों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पार्टी थी और उसने पुणे संसदीय क्षेत्र में लगातार तीसरी जीत दर्ज की थी. उसके बाद के विधानसभा चुनावों में उसकी वापसी शानदार रही, जिसमें BJP ने पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में महायुति के हिस्से के तौर पर लड़ी गई सभी सीटों पर जीत हासिल की. ​​पार्टी ने पुणे में लड़ी गई आठ सीटों में से सभी छह सीटें और पिंपरी-चिंचवाड़ की दोनों सीटें जीतीं. 

लोगों का खींचा ध्यान
इन नगर निगम चुनावों के नतीजों ने इस इलाके में BJP की पकड़ मजबूत कर दी है, खासकर इसलिए क्योंकि ये पवार परिवार के कड़े विरोध का सामना कर रहे थे. 2017 से 2022 तक पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगमों के पिछले कार्यकालों में बहुमत था, लेकिन इस चुनाव में पहली बार पार्टी अपने दम पर सत्ता में आई है. BJP ने पिछले कार्यकाल के बाद से अपना आधार मजबूत किया है, राज्य और केंद्र सरकारों की मदद से जुड़वां शहरों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करने पर उसका ध्यान नगर निगम चुनावों में फायदेमंद साबित हुआ है.

टिकट बंटवारे पर किया फोकस
PMC में 2017 के चुनावों में जीते BJP के 97 पार्षदों में से पार्टी ने जमीनी स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं सहित नए चेहरों के लिए विरोध के बावजूद 30 नेताओं को हटा दिया. कैंडिडेट चुनने को लेकर BJP अपनी बात पर अड़ी रही और उसने कैंडिडेट चुनने के लिए “जीतने की काबिलियत” को मुख्य क्राइटेरिया बताया. इन चुनावों में पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक, BJP ने तय किया कि मौजूदा MLA या MP के किसी भी रिश्तेदार को नगर निगमों में चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया जाएगा.

अजित पवार ने स्वीकार की हार
महाराष्ट्र के निकाय चुनाव की बात करें तो अजित पवार की शरद पवार को कुल मिलाकर 164 सीटें मिली लेकिन पुणे और  पिंपरी-चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में NCP उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से पवार की पार्टियों के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस हार के बाद अजित पवार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वह जनता के फैसले को "पूरे सम्मान" के साथ मानते हैं. जनता का मैंडेट सबसे ऊपर है और हम इसे पूरे सम्मान के साथ मानते हैं, मैं सभी जीतने वाले कैंडिडेट्स को दिल से बधाई देता हूं और उनके आने वाले टर्म्स में सफलता की कामना करता हूं. पार्टी के उम्मीदों पर खरा न उतर पाने पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस लोकल बॉडी इलेक्शन में, जहां हमें उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम जनता का भरोसा फिर से पाने के लिए और ज्यादा जिम्मेदारी, ईमानदारी और दोगुने जोश के साथ काम करेंगे.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

