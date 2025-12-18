पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाने का तगड़ा इंतजाम

पायल गेमिंग MMS वीडियो की खबरें आपने भी पढ़ी होंगी. एक फेमस इन्फ्लुएंसर का वीडियो बताकर सोशल मीडिया पर तमाम दावे किए गए. वीडियो लीक बताकर करोड़ों लोगों को दिखाया गया. फैंस इसे एआई डीपफेक वीडियो बताते रहे. अब पायल ने खुद बताया है कि वह वीडियो में नहीं हैं और अब वह कानूनी कार्रवाई करने जा रही हैं. यह किसी को बदनाम करने के लिए एआई के गलत इस्तेमाल का बेहतरीन उदाहरण है. सब कुछ सही रहा तो आने वाले महीनों में ऐसे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतजाम हो जाएगा. आजकल स्मार्टफोन लेकर चलने वाला हर शख्स किसी न किसी तरह से एआई का इस्तेमाल कर रहा है. अगर आप भी एआई यूज करते हैं तो ध्यान से पढ़िए. भाजपा की सांसद भारती परधी ने संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है, जिसमें AI के गलत इस्तेमाल पर 5 करोड़ रुपये तक के जुर्माने की बात की गई है.

हां, कोई अगर गैरकानूनी तरीके से एआई बेस्ड निगरानी (सर्विलांस) करता है, भेदभावपूर्ण तरीके से एल्गोरिदम काम करता है और एआई से जुड़ी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रखी जाती तो बहुत महंगा पड़ेगा. आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल को लेकर कुछ नैतिक और नियामकीय चुनौतियां पैदा हो गई हैं. कोई किसी की फेक तस्वीरें बनाकर शेयर कर दे रहा है, झूठी आवाज के साथ वीडियो बन रहे हैं. एमएमएस, लीक जैसी चीजें लिखकर कंटेंट वायरल किया जा रहा है. बड़ी हस्तियों को बदनाम करने के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा है. ऐसे में एआई का गलत इस्तेमाल करने वालों को सबक सिखाने का इंतजाम हो रहा है.

इस एआई बिल में क्या है?

बीजेपी सांसद भारती परधी की ओर से लोकसभा में पेश किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी) बिल 2025, पूरे देश में AI तकनीक के विकास और इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए एक कानूनी नैतिकता और जवाबदेही का तंत्र खड़ा करने की कोशिश करता है. यह बिना परमिशन के AI बेस्ड निगरानी, ​​भेदभावपूर्ण एल्गोरिदम से फैसले लेने और AI-आधारित प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में नाकाम रहने पर सजा का प्रावधान करता है.

एआई कमेटी क्या करेगी?

यह बिल केंद्र सरकार की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक एथिक्स कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखता है. कमेटी की अध्यक्षता एक ऐसे चेयरपर्सन करेंगे जिन्हें एथिक्स और टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल होगी और इसमें शिक्षा जगत, उद्योग, सिविल सोसाइटी और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे. साथ ही कानून, डेटा साइंस और मानवाधिकारों के विशेषज्ञ भी इससे जुड़े होंगे. यह कमेटी AI टेक्नोलॉजी के लिए नैतिक दिशानिर्देश बनाने, उनका पालन सुनिश्चित करने, दुरुपयोग या भेदभाव के मामलों की समीक्षा करने और AI सिस्टम के डेवलपर्स, डिप्लॉयर्स और उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता और क्षमता-निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होगी.

एआई बिल का उद्देश्य

- यह बिल AI के सकारात्मक प्रभावों को बढ़ावा देने के साथ-साथ इसके संभावित दुरुपयोग से सुरक्षा का इंतजाम करता है.

- स्वतंत्र एथिक्स कमेटी को सशक्त बनाकर और उल्लंघनों के लिए कड़े दंड निर्धारित करना लक्ष्य है.

- यह कानून सुनिश्चित करना चाहता है कि AI तकनीक हमेशा भलाई के लिए काम करे और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखे.

- प्रस्तावित कानून निगरानी के लिए AI के इस्तेमाल पर 'लक्ष्मण रेखा' खींचता है. इसमें कहा गया है कि एआई का इस्तेमाल सिर्फ कानूनी उद्देश्यों के लिए होना चाहिए और इसके लिए एथिक्स कमेटी से पहले मंजूरी लेनी होगी.

- कानून लागू करने, फाइनेंशियल क्रेडिट और रोजगार जैसे अहम फैसले लेने वाले क्षेत्रों में AI सिस्टम को कड़े नैतिक जांच वाली प्रक्रिया से गुजरना होगा. ऐसे सिस्टम नस्ल, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे और डिप्लॉयमेंट से पहले कमेटी इसकी नैतिक समीक्षा करेगी.

- यह बिल AI सिस्टम बनाने वालों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने और एल्गोरिदम में होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह बनाता है.

- इतना ही नहीं, डेवलपर्स को AI सिस्टम के मकसद और सीमाओं, एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किए गए डेटा सोर्स और तरीकों और लोगों पर असर डालने वाले AI-आधारित फैसलों के कारणों का खुलासा करना होगा.

- AI टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से प्रभावित कोई भी व्यक्ति या ग्रुप एथिक्स कमेटी के सामने शिकायत दर्ज करा सकता है. कमेटी को शिकायतों की जांच करने, सजा या सुधार के उपायों की सिफारिश करने का अधिकार होगा.

- प्रस्तावित कानून के उल्लंघन पर गंभीरता के आधार पर 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही AI सिस्टम को डिप्लॉय करने के लाइसेंस को सस्पेंड या रद्द भी किया जा सकता है. बार-बार उल्लंघन किया गया तो बिल में आपराधिक जिम्मेदारी तय करने का भी प्रावधान है.

